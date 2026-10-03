Според разкритие на британския кралски коментатор и автор Джайлс Брандрет, кралица Елизабет II е преживяла спонтанен аборт по време на брака си с принц Филип

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Според разкритие на британския кралски коментатор и автор Джайлс Брандрет, кралица Елизабет II е преживяла спонтанен аборт по време на брака си с принц Филип. Информацията идва от нейна близка приятелка от детството, Соня Бери.

Елизабет II, която почина през септември 2022 г. на 96-годишна възраст след 70 години на трона, има четири деца от принц Филип: крал Чарлз, 77 г., принцеса Ан, 76 г., Андрю Маунтбатън-Уиндзор, 66 г., и принц Едуард, 62 г.

78-годишният Брандрет, дългогодишен коментатор по теми, свързани с британското кралско семейство, заявява, че покойната кралица е загубила бременност. Не е известно кога точно се е случило това. В подкаста Right Royal Podcast на Hello! авторът обяснява решението си да включи тази информация в новата си книга Elizabeth: An Intimate Portrait: "Реших, че разказвам историята на Елизабет II, затова ще включа всичко."

Брандрет, който лично е познавал кралицата, разглежда семейния й живот и сравнява майчинството й с това на нейната предшественичка кралица Виктория. В книгата си той пише: "Елизабет има четири деца и, както ми каза нейната приятелка от детството Соня Бери, един спонтанен аборт. Виктория има девет деца."

Това твърдение разкрива рядко споменаван аспект от изключително личния живот на Елизабет II, който остава непубличен през цялото й управление. Брандрет посочва, че нарочно е засегнал темата само "между другото" и че се е позовал на хора, които са познавали кралицата. Семейният живот на кралицата преминава през различни етапи от нейното управление. Чарлз и Ан са родени преди Елизабет да стане кралица през февруари 1952 г., докато Андрю и Едуард се появяват на бял свят, когато тя вече е на трона. Елизабет и Филип са женени 73 години. Херцогът на Единбург умира през април 2021 г. на 99-годишна възраст, два месеца преди да навърши 100 години.

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Брандрет коментира и необичайното дълголетие на връзката им, която определя като завладяваща. По думите му: "Да живееш с един и същи човек толкова дълго и да се разбираш толкова добре е необикновено. Те бяха невероятен тандем."

Авторът разказва, че приятелка на Елизабет, присъствала на сватбата на кралската двойка, му е писала, след като е прочела книгата му, и е похвалила начина, по който е представил отношенията им. Тя му казала: "Мисля, че сте първият човек, който ги е представил правилно."

Според Брандрет партньорството им е било успешно и защото Филип е заемал уникално място до жена, чийто статут неизбежно е влияел на поведението на околните. Писателят твърди: "Те имаха това разбирателство, защото никой не можеше да се държи с нея по обичайния начин."

Кралица Елизабет II пристига с автомобил в кметството на Кардиф, Уелс, а зад нея от колата слиза съпругът ѝ Снимка: Getty Images

Разкритието идва в годината, през която Елизабет II би отбелязала своята 100-годишнина. Тя е родена на 21 април 1926 г., а членовете на кралското семейство се събраха за поредица от събития в памет на вековния юбилей от рождението й.

Елизабет се омъжва за Филип през ноември 1947 г. и остава негова съпруга до смъртта му в замъка Уиндзор през 2021 г. По време на живота си, белязан от значителни социални и политически промени, тя се превръща в най-дълго управлявалия британски монарх. Родена през 1926 г., тя неочаквано става престолонаследница след абдикацията на чичо си Едуард VIII, а през 1952 г. наследява баща си Джордж VI. Нейното 70-годишно управление обхваща мандатите на 15 британски министър-председатели, упадъка на империята, технологичната революция и множество кралски кризи.

Членове на британското кралско семейство на балкона на Бъкингамския дворец след сватбата на Елизабет и Филип Маунтбатън Снимка: Getty Images

Със силното си чувство за дълг и сдържаното си публично поведение Елизабет II остава символ на приемственост през десетилетия на промени, до смъртта си в любимото й имение Балморал през септември 2022 г.

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