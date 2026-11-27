Президентът си припомни как през 2012 г. съветвал актьора да не се връща при Кристен Стюарт след изневярата ѝ

348 Снимка: БТА/АП

Доналд Тръмп е изразил подкрепа за Робърт Патинсън като новия Джеймс Бонд, припомняйки си как преди години е давал съвети на актьора за личния му живот. Това съобщава RadarOnline.com.

80-годишният американски президент беше попитан за избора на британската звезда за емблематичната роля по време на интервю в Овалния кабинет.

"Изглежда симпатичен. Пожелавам му късмет", коментира Тръмп.

Преди да отговори обаче, той помоли помощничката си Натали Харп да му донесе няколко публикации за Патинсън, за да се запознае с политическите възгледи на актьора. Когато получи разпечатките, президентът отбеляза: "Винаги харесвам хора, които ме харесват".

Сред материалите била и публикация, която Тръмп споделя в социалната мрежа X през 2012 г., когато Патинсън има връзка с колежката си от "Здрач" Кристен Стюарт. По това време в медиите се появяват съобщения за проблеми в отношенията им.

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Тръмп прочете на глас старото си послание: "Робърт Патинсън не трябва да приема обратно Кристен Стюарт. Тя му изневери и ще го направи отново. Просто почакайте и ще видите". След това призна, че публикацията е отдавна.

По онова време Стюарт е свързвана с режисьора Рупърт Сандърс, което предизвиква слухове за раздяла с Патинсън. Тръмп, който тогава е в разгара на кариерата си в риалити телевизията, многократно коментира връзката им в социалните мрежи. В рамките на един месец той публикува няколко съобщения за актьорите, включително и след краткото им помирение.

Според RadarOnline.com Тръмп разгледал и останалите материали за Патинсън и останал доволен от прочетеното. "Това е сладко. Той казва хубави неща", отбелязал президентът.

Патинсън получи ролята на Джеймс Бонд по-рано този месец, слагайки край на продължилите години спекулации кой ще наследи Даниел Крейг. Според източници на RadarOnline.com актьорът обаче не желае да се обвързва с образа за дълги години. Твърди се, че той е отказал първоначално предложен договор за четири филма и е предпочел ангажимент за три.

Патинсън, познат с поредиците "Здрач" и "Батман", искал да избегне ситуация, в която кариерата му отново е доминирана от една голяма филмова поредица.

"Робърт е невероятно развълнуван от перспективата да играе Джеймс Бонд, както и от парите, които това ще му донесе. Но същевременно е наясно какво би означавало за бъдещето му да подпише договор за поредица с такъв мащаб", коментира източник от филмовата индустрия пред изданието.

По думите му актьорът няма намерение да прекара следващите 10, 15 или 20 години в ролята на един и същ герой, независимо колко емблематичен е той. Патинсън вече е изпитал какво е животът и кариерата му да бъдат погълнати от огромния успех на "Здрач" и не иска да повтори този опит.

Дори договор за три филма за Бонд би могъл да го обвърже за значителна част от следващото десетилетие, допълва източникът. Това е сериозен компромис за актьор, който държи на творческата си свобода.

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