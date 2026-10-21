Актрисата Хънтър Шафър лично разкри за физическата си промяна. "Толкова много ми харесва", сподели блондинката, която се надява, че повече няма да бъде използвана за роли на транс личности

5564 Снимка: АР/БТА

Трансактрисата и модел Хънтър Шафър разкри, че през декември миналата година е претърпяла операция за генитална реконструкция, съобщава RadarOnline. 27-годишната Шафър е започнала прехода си към женски пол още на 14-годишна възраст, но хирургичната интервенция, която физически вече да я превърне в жена, е направила едва в края на миналата година.

"През декември си направих операцията, беше невероятно и многоми харесва", споделя тя в интервю. Операцията за генитална реконструкция включва различни реконструктивни хирургични процедури, чрез които гениталиите на човека се променят така, че да съответстват на неговата полова идентичност и да се облекчи половата дисфория. Такава операция може да бъде извършена както при мъже, така и при жени.

Шафър винаги е възприемала половата си идентичност като флуидна и е гледала на нея "по всеобхватен начин". Днес обаче тя изпитва по-голяма сигурност относно това коя е, като определя настоящото си усещане като "по-ясно". "Аз съм жена. Аз съм момиче", казва актрисата.

През 2016 г. Шафър става най-младата ищца по съдебното оспорване на т.нар. закон за тоалетните в Северна Каролина, който ограничава достъпа на трансджендър хора. Като ученичка в последен клас тя участва в протест в родния си щат с призив за обжалване на закона.

Хънтър признава, че се е превърнала в модел за подражание за куиър и трансджендър общностите. Това е поставило върху нея определена идентичност в период, когато тя самата все още е търсела своето място в развлекателната индустрия. "Според мен именно това е магичното в куиър идентичността", казва тя. "На идейно ниво тя е свързана с възможности, разширяване и развитие, с това да бъдеш в този процес и да откриваш себе си."

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Дълго време актрисата се е борила с мисълта, че трябва да бъде щастлива в тялото, което има, за да приеме куиър идентичността си по начин, който се усеща приобщаващ. "Дълго време приемах онази част от себе си, която надхвърля традиционните представи за пола, и наистина исках предишното ми тяло да работи за мен, защото смятах, че в това има нещо много готино и смело", отбелязва тя.

Мишел Йео (вляво) и Хънтър Шейфър присъстват на панел, посветен на "Блейд Рънър 2099“, по време на Comic-Con International на 24 юли 2026 г., в Сан Диего. Снимка: АР/БТА

Впоследствие Шафър многократно се е сблъсквала с разминаването между "теоретичната куиър утопия" и света, който вижда всеки ден, както и с начина, по който е искала да присъства в него. Медицинският преход е бил правилното решение за нея, но тя подчертава, че това не важи непременно за всички трансджендър хора. Като публична личност Шафър осъзнава, че изборът й може да бъде съден както от куиър общността, така и от цисджендър хората.

Актрисата разказва, че по време на възстановяването си е наела голям апартамент, където са я посещавали приятели и роднини, докато тя е трябвало да стои в леглото. Имала е ограничение от 150 крачки дневно, което на практика я е принуждавало почти постоянно да лежи.

През 2024 г. Шафър говори за желанието си да дойде време, в което нейната идентичност и трансджендър общността като цяло да не бъдат първото нещо, което се споменава за нея, или изобщо да не се споменават. Заради публичността на работата си тя внимателно подхожда към начина, по който говори за себе си, като тогава дори се опитвала да избягва думата "транс" в интервюта. "Това в никакъв случай не се е случило естествено. Ако бях оставила нещата да вървят от само себе си, преди всяка статия щеше да стои определението "Транссексуална актриса", казва тя пред издание.

Звездата признава, че й е било нужно време, за да осъзнае, че не иска да бъде свеждана единствено до това. Тя смята подобно отношение за унизително както към нея самата, така и към работата й. "Работих толкова упорито, за да стигна дотук, преминах през изключително трудни моменти в прехода си, а сега просто искам да бъда момиче и най-накрая да продължа напред", заявява Шафър.

Хънтър се свързва тясно с образа на Джулс от "Еуфория", първата й актьорска роля, в която играе трансджендър жена. Участието й в сериала изстрелва популярността й нагоре. Въпреки че през тийнейджърските си години е защитавала правата на трансджендър хората, тя изпитвала отговорност и вина, че не е по-активен говорител на общността. "Наистина вярвам, че ако това не бъде центърът на всичко, което правя, ще мога да стигна по-далеч", казва тя.

Според звездата самото й присъствие в публичното пространство и успешното изпълнение на работата й са по-полезен начин да се застъпва за възможностите, които трансджендър хората трябва да имат. Тя съзнателно се опитва да премахне трансджендър идентичността от централното място в публичния си образ и определя като "привилегия" възможността да отказва многобройните трансджендър роли, които са й предлагани, тъй като това не е непременно изкуството, с което иска да остане свързана.

Вместо да играе герои, потънали в емоционално отчаяние или поставени в тежки ситуации, Хънтър се надява да получава по-непринудени роли, например трансджендър персонаж в сериал като "Girls" или в романтична комедия. "Напълно приемам, че хората може да ме мразят, защото съм трансджендър, или да ме наричат мъж. Вече не се интересувам да се опитвам да ги убеждавам", заявява тя.

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