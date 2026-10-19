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Селин Дион е в отлична форма. На фона на поредицата от концерти с разпродадени билети в Париж 58-годишната певица се появи на модния подиум по време на Седмицата на модата в Париж. Тя привлече вниманието на ревюто на L'Oréal Paris, където изпълни хита си I'm Alive под светлините на Айфеловата кула, редом до едни от най-известните лица в модата.

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Изпълнението ѝ е още по-впечатляващо предвид факта, че това е една от първите ѝ големи сценични появи след дългата пауза в кариерата ѝ. През 2022 г. Дион съобщи, че е диагностицирана със синдром на скования човек - рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми. 

В подготовката си за концертите в Париж, планирани да продължат до май 2027 г., певицата работи усилено с личния си треньор по физическа подготовка и сценично движение Наоми Стикман. Програмата ѝ включва упражнения с тежести, тренировки на бягаща пътека и пилатес.

Желанието да надникне в подготовката на звездата отвежда екипа на HELLO! до Стикман, която разказва за режима, помогнал на Дион да се подготви за продължителните сценични изяви.

"Целта ми е Селин да се чувства силна отвътре и отвън, за да може да се наслаждава на времето си на сцената и да дава най-доброто от себе си", казва Стикман, която е работила с певицата и по време на концертите ѝ в Лас Вегас.

По думите ѝ още при първите им разговори преди няколко години станало ясно, че Дион иска да подобри гъвкавостта и силата си, като същевременно да намери нови начини да изразява артистичността си.

"Предложих да я тренирам така, сякаш е професионална танцьорка, и очите ѝ засияха. Идеята ѝ допадна и този подход стана част от пътя ѝ към върхови постижения", спомня си треньорката.

Стикман има балетна подготовка и е танцувала в Националния балет на Канада. Този опит определя и начина, по който изгражда тренировките на певицата.

"Професионалните танцьори използват техники от различни дисциплини, затова тренировките на Селин са разнообразни. Често включват пилатес, йога, класически балет, съвременен танц, упражнения за разтягане и специални последователности, които разработвам за нея през годините, за да подкрепям добрата ѝ физическа форма", обяснява тя.

Селин Дион се изявява на подиума по време на ревюто Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" като част от Седмицата на модата в Париж на 28 септември 2026 г.
Селин Дион се изявява на подиума по време на ревюто Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth" като част от Седмицата на модата в Париж на 28 септември 2026 г. Снимка: Getty Images

Целта не е просто Дион да бъде подготвена физически за сцената, а да има свободата да се изразява чрез движение.

"Искам да създам среда, в която тя да бъде физически предизвикана, но същевременно да може да се изявява артистично. Селин не си поставя ограничения и е невероятно да наблюдаваш напредъка ѝ", казва Стикман.

Продължителността на заниманията зависи от графика на певицата. Понякога те траят само половин час, а в други дни продължават няколко часа и включват танцова импровизация и работа с партньор.

"Винаги започваме с бавна загрявка на постелката. Обръщаме внимание на всяка част от тялото", разказва треньорката.

Следващата стъпка са упражнения за сила и баланс. Първоначално натоварването се разпределя върху двата крака, а след това упражненията преминават към движения, изпълнявани само с единия крак. Оттам нататък програмата се променя всеки ден и съчетава различни техники.

"Селин усвоява нова информация със светкавична скорост. Разнообразието в работата ни отразява желанието ѝ да учи и да се развива. Музиката също е ключов елемент от тренировките ни", допълва Стикман.

Освен че се грижи за физическата подготовка на певицата, тя участва и в създаването на сценичния облик на концертите ѝ в Париж през 2026 и 2027 г. Работи като сценичен режисьор и хореограф както за сцената, така и за екранни продукции.

"Селин има изключително и непрекъснато развиващо се артистично пътешествие. Благодарна съм, че съм част от него", казва Стикман.

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Самата Дион определя концертната си поредица като легендарна, енергична и незабравима, а почитателите ѝ описват преживяването като магическо. Усилената подготовка изглежда е важна част от завръщането ѝ на сцената, макар че при синдрома на скования човек симптомите могат да варират и добрата физическа форма сама по себе си не означава, че заболяването е отшумяло.

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