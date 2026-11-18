Билетите за изданието през 2027 г. на фестивала, който се завръща след едногодишно прекъсване, бяха разпродадени за 42 минути миналия месец, припомнят агенциите

808 Снимка: Getty Images

Хари Стайлс, Сам Фендър, Били Айлиш и Шер ще бъдат хедлайнери на британския фестивал "Гластънбъри" догодина, предадоха Ройтерс и АФП, позовавайки се на организаторите.

Билетите за изданието през 2027 г. на фестивала, който се завръща след едногодишно прекъсване, бяха разпродадени за 42 минути миналия месец, припомнят агенциите, цитирани от БТА.

Британският певец Хари Стайлс, който наскоро приключи серия от 30 концерта в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк, ще се изяви на фестивала за първи път.

Шер ще участва в сегмента "Легенди". По времето, когато се провежда фестивалът, американската певица и актриса вече ще е на 81 години.

Друга американска звезда - Били Айлиш, ще бъде водещ изпълнител на "Гластънбъри" за втори път. Айлиш беше сред хедлайнерите на музикалния фестивал и през 2022 г.

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Британският певец и автор на песни Сам Фендър за първи път ще заеме едно от най-желаните места в програмата.

Билетите за "Гластънбъри", който се провежда в "Уърти фарм" в Югозападна Англия от 1970 г., се изчерпват още преди да бъдат обявени главните изпълнители.

През 2026 г. фестивалът не се проведе, тъй като имаше "година на почивка". На всеки около пет години се прави почивка, за да могат пасищата на фермата да се възстановят след присъствието на над 200 000 души на мястото на събитието през юни.

Групите Massive Attack, Chase & Status, The XX и певиците Лили Алън, Адела и Ели Голдинг са сред останалите изпълнители, които ще се изявят на фестивала "Гластънбъри", който ще се проведе между 23 и 27 юни следващата година.

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