Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
Запознати разкриват хапливия прякор, който първата дама е дала на доведената си дъщеря
Не е тайна, че първите четири години на Мелания Тръмп в Белия дом бяха белязани от това, което хора от обкръжението описват като грозно и продължително съперничество с доведената й дъщеря Иванка.
Междузвездни войни
Този разрив датира още от 2005 г. - времето, когато бившият модел от Словения сключва брак с Доналд Тръмп. По онова време Мелания Кнаус е на 34 години, а Доналд - на 58. Така тя се оказва по-близка по възраст до най-голямата му дъщеря, която тогава е на 23 години. Следователно, известно скрито съперничество между двете най-значими жени в живота на Тръмп е било донякъде неизбежно.
Но рязката промяна през 2016 г., когато Доналд Тръмп преминава от ролята на магнат в сферата на недвижимите имоти и риалити телевизията към тази на президент на САЩ, променя всичко. Преместването на семейството от просторните им апартаменти в Ню Йорк в тясното пространство на Белия дом, където се съчетават жилищни и работни помещения, прави борбата за надмощие между Мелания и Иванка още по-ясно изразена.
Хора от обкръжението разказват как двете жени са спорели за всичко - от офис пространството до задграничните пътувания и дори по конкретни политически въпроси. Ситуацията за Мелания със сигурност не се подобрява от факта, че тя се премества във Вашингтон едва през лятото на 2017 г. Синът ѝ Барън е на 10 години, когато баща му печели изборите през 2016 г., и Мелания остава с него в Ню Йорк, докато той завърши учебната година.
Така на Иванка - която заедно със съпруга си Джаред Къшнър бързо премесва семейството си в наето жилище във Вашингтон с наем от 15 000 долара месечно, се налага да поеме голяма част от задълженията на първата дама. А това е роля, която тя изпълнява с огромно удоволствие.
Всъщност, Иванка толкова се наслаждава на позицията си, че според сведенията е било отправено искане към екипа на Мелания традиционният "Офис на първата дама" в Източното крило на Белия дом да бъде преобразуван в "Офис на първото семейство". Според човек от обкръжението, това предложение вбесило Мелания.
Към 2018 г. отношенията между двете дами са толкова обтегнати, че в един от случаите на тогавашния началник на канцеларията на Белия дом Джон Кели му се налага да се намеси и да посредничи между двете жени и техните екипи.
Дори и днес, когато Иванка и съпругът ѝ, които по време на първия мандат на Тръмп са негови висши съветници, решително са се оттеглили от политиката, напрежението остава. "Иванка винаги ще бъде трън в очите ѝ", споделя източник, който познава и двете жени.
Прави впечатление, че по време на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп за втория му мандат като президент двете не си разменят нито дума, въпреки че стоят една до друга в Ротондата на Капитолия. Един от сътрудниците на Тръмп дори определя като "отчаяни" очевидните опити на Иванка да присъства на възможно най-много ключови снимки, на които е и Мелания.
И макар Иванка, която вече е на 45 години, да подчертава, че няма да се връща в центъра на политиката във Вашингтон по време на настоящата администрация, тя очевидно държи да запази присъствието си в живота на своя баща.
"Най-много се радвам, че мога просто да бъда до него като дъщеря - да му правя компания, да му помогна да се разсее, като гледаме филм или спортен мач; да знае, че може да бъде с мен, да бъде себе си и просто да си почине", сподели тя в подкаст интервю. В хода на разговора, който продължава цели два часа, тя нито веднъж не споменава мащехата си. "Мелания ще бъде раздразнена, защото Иванка просто ще се появява на официални вечери и други подобни събития. Това ще бъде новото бойно поле", сподели източник.
След като Тръмп губят изборите през 2020 г., Иванка и Джаред се преместват с трите си деца в Маями, където купуват имение за 24 милиона долара на остров Индиън Крийк, място, известно още като "бункера на милиардерите". Оттогава насам Иванка редовно споделя със своите 8,2 милиона последователи в Instagram снимки от слънчеви семейни ваканции, тренировки, каране на уейкборд и бляскави събития в компанията на личности като Ким Кардашиян и Лорън Санчес.
Известна със своята пословична потайност, Мелания - за която се твърди, че нарича доведената си дъщеря "принцесата" с известна доза злоба, според източници смята постоянното публикуване в социалните мрежи за "непрофесионално".
Разбира се, отношенията между мащехи и доведени дъщери могат да бъдат сложни. Както самата Мелания отбелязва в издадените си мемоари: "Моята роля не е да замествам майките на доведените ми деца, а да изградя подкрепяща и приятелска връзка... важно е да помним, че всеки човек заслужава уважение и разбиране, независимо от евентуалните разногласия."
Иванка е изключително близка с покойната си майка Ивана, която умира през 2022 г. на 73-годишна възраст след падане по стълби. "Тя наистина беше невероятен пример за това каква може да бъде една работеща жена - почти в митологичен смисъл", споделя Иванка за майка си в същото подкаст интервю. "Знаете ли, тя притежаваше невероятен блясък, като същевременно беше работеща жена във време, когато е имало много, много повече пречки."
Преди да навлезе в политиката, Иванка завършва бизнес училище през 2004 г. и започва работа в компанията за недвижими имоти на баща си. По-късно създава модна линия, която се продава в големи вериги универсални магазини, включително Macy's, а след това основава и компания за изящни бижута. В пика на успеха си Иванка е генерирала продажби на стойност 100 милиона долара годишно.
След първата изборна победа на баща ѝ обаче продажбите спадат - като мнозина отдават това на бойкотите, насочени срещу Тръмп. През 2018 г. тя закрива модния си бранд.
За разлика от нея, Мелания изглежда среща трудности в утвърждаването си като сериозен бизнес играч. С опит в моделството и английски език като втори, нейните начинания, като линия продукти за грижа за кожата и продажба на бижута чрез телевизионния канал QVC през 2012 г., се оказват краткотрайни. "Налице е известно съперничество с Иванка, която е изключително успешна бизнес дама. Струва ми се, че тя има стремеж да се впише в семейство Тръмп - да бъде част от тези успешни бизнес личности", каза източник, близък до Мелания.
Разбира се, "първата дъщеря" вече се е оттеглила от професионалните си ангажименти, като се фокусира върху благотворителна дейност и ролята си на майка.
Междувременно Мелания преди време се радва на кратък успех, оглавявайки класацията за бестселъри на "Ню Йорк Таймс" със своите едноименни мемоари. На уебсайта си тя също така предлага NFT токени (по 150 долара всеки), позлатени колиета (600 долара) и коледни украшения (90 долара).
Въпреки напрежението, което понякога възниква в смесени семейства, Иванка се разбира добре със своя полубрат Барън, който вече е на 20 години. Всъщност се твърди, че всички деца на Тръмп са в добри отношения помежду си; по-големите наследници на президента от първия му брак - Дон-младши, Иванка и Ерик - обичат да глезят "малкия" Барън и да се шегуват с него. Може би младежът, който проявява плах интерес към политиката, би могъл да направи първите си стъпки в тази сфера, като влезе в ролята на миротворец в семейството - между майка си и своята полусестра.