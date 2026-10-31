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Не е тайна, че първите четири години на Мелания Тръмп в Белия дом бяха белязани от това, което хора от обкръжението описват като грозно и продължително съперничество с доведената й дъщеря Иванка.

Този разрив датира още от 2005 г. - времето, когато бившият модел от Словения сключва брак с Доналд Тръмп. По онова време Мелания Кнаус е на 34 години, а Доналд - на 58. Така тя се оказва по-близка по възраст до най-голямата му дъщеря, която тогава е на 23 години. Следователно, известно скрито съперничество между двете най-значими жени в живота на Тръмп е било донякъде неизбежно.

Но рязката промяна през 2016 г., когато Доналд Тръмп преминава от ролята на магнат в сферата на недвижимите имоти и риалити телевизията към тази на президент на САЩ, променя всичко. Преместването на семейството от просторните им апартаменти в Ню Йорк в тясното пространство на Белия дом, където се съчетават жилищни и работни помещения, прави борбата за надмощие между Мелания и Иванка още по-ясно изразена.

Хора от обкръжението разказват как двете жени са спорели за всичко - от офис пространството до задграничните пътувания и дори по конкретни политически въпроси. Ситуацията за Мелания със сигурност не се подобрява от факта, че тя се премества във Вашингтон едва през лятото на 2017 г. Синът ѝ Барън е на 10 години, когато баща му печели изборите през 2016 г., и Мелания остава с него в Ню Йорк, докато той завърши учебната година.

Първата дама Мелания Тръмп стои с Иванка Тръмп, преди президентът Доналд Тръмп да произнесе реч относно американското участие в Афганистан във военната база Форт Майер на 21 август 2017 г. в Арлингтън, Вирджиния Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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Така на Иванка - която заедно със съпруга си Джаред Къшнър бързо премесва семейството си в наето жилище във Вашингтон с наем от 15 000 долара месечно, се налага да поеме голяма част от задълженията на първата дама. А това е роля, която тя изпълнява с огромно удоволствие.

Всъщност, Иванка толкова се наслаждава на позицията си, че според сведенията е било отправено искане към екипа на Мелания традиционният "Офис на първата дама" в Източното крило на Белия дом да бъде преобразуван в "Офис на първото семейство". Според човек от обкръжението, това предложение вбесило Мелания.

Първата дама Мелания Тръмп (вдясно) и Иванка Тръмп носят специални очила, за да наблюдават слънчевото затъмнение в Белия дом на 21 август 2017 г. във Вашингтон Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Към 2018 г. отношенията между двете дами са толкова обтегнати, че в един от случаите на тогавашния началник на канцеларията на Белия дом Джон Кели му се налага да се намеси и да посредничи между двете жени и техните екипи.

Дори и днес, когато Иванка и съпругът ѝ, които по време на първия мандат на Тръмп са негови висши съветници, решително са се оттеглили от политиката, напрежението остава. "Иванка винаги ще бъде трън в очите ѝ", споделя източник, който познава и двете жени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп със съпругата си и първа дама Мелания Тръмп, дъщеря си Иванка Тръмп и сина си Барън на трибуната за парада по случай встъпването в длъжност пред Белия дом на 20 януари 2017 г. във Вашингтон. Доналд Тръмп положи клетва като 45-и президент на страната Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Прави впечатление, че по време на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп за втория му мандат като президент двете не си разменят нито дума, въпреки че стоят една до друга в Ротондата на Капитолия. Един от сътрудниците на Тръмп дори определя като "отчаяни" очевидните опити на Иванка да присъства на възможно най-много ключови снимки, на които е и Мелания.

Мелания Тръмп и Иванка Тръмп в нощта на изборите в хотел "Хилтън Мидтаун“ в Ню Йорк в ранните сутрешни часове на 9 ноември 2016 г. в Ню Йорк. Доналд Тръмп победи кандидатката за президент от Демократическата партия Хилари Клинтън и стана 45-ият президент на Съединените щати. Снимка: Getty Images/Guliver Photos

И макар Иванка, която вече е на 45 години, да подчертава, че няма да се връща в центъра на политиката във Вашингтон по време на настоящата администрация, тя очевидно държи да запази присъствието си в живота на своя баща.

"Най-много се радвам, че мога просто да бъда до него като дъщеря - да му правя компания, да му помогна да се разсее, като гледаме филм или спортен мач; да знае, че може да бъде с мен, да бъде себе си и просто да си почине", сподели тя в подкаст интервю. В хода на разговора, който продължава цели два часа, тя нито веднъж не споменава мащехата си. "Мелания ще бъде раздразнена, защото Иванка просто ще се появява на официални вечери и други подобни събития. Това ще бъде новото бойно поле", сподели източник.

Иванка Тръмп, Доналд Тръмп и Мелания Тръмп присъстват на наградите "Визия и реалност“ на Фондация "Европейско училище по икономика“ на 5 декември 2012 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images/Guliver Photos

След като Тръмп губят изборите през 2020 г., Иванка и Джаред се преместват с трите си деца в Маями, където купуват имение за 24 милиона долара на остров Индиън Крийк, място, известно още като "бункера на милиардерите". Оттогава насам Иванка редовно споделя със своите 8,2 милиона последователи в Instagram снимки от слънчеви семейни ваканции, тренировки, каране на уейкборд и бляскави събития в компанията на личности като Ким Кардашиян и Лорън Санчес.

Известна със своята пословична потайност, Мелания - за която се твърди, че нарича доведената си дъщеря "принцесата" с известна доза злоба, според източници смята постоянното публикуване в социалните мрежи за "непрофесионално".

Иванка Тръмп, Мелания Тръмп и Барън Тръмп присъстват на тържеството по случай представянето на книгата "The Trump Card: Playing to Win in Work and Life" в Trump Tower на 14 октомври 2009 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Разбира се, отношенията между мащехи и доведени дъщери могат да бъдат сложни. Както самата Мелания отбелязва в издадените си мемоари: "Моята роля не е да замествам майките на доведените ми деца, а да изградя подкрепяща и приятелска връзка... важно е да помним, че всеки човек заслужава уважение и разбиране, независимо от евентуалните разногласия."

Доналд Тръмп, Мелания Тръмп и Иванка Тръмп по време на Седмицата на модата Olympus пролет 2007 в Брайънт Парк в Ню Йорк, САЩ Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Иванка е изключително близка с покойната си майка Ивана, която умира през 2022 г. на 73-годишна възраст след падане по стълби. "Тя наистина беше невероятен пример за това каква може да бъде една работеща жена - почти в митологичен смисъл", споделя Иванка за майка си в същото подкаст интервю. "Знаете ли, тя притежаваше невероятен блясък, като същевременно беше работеща жена във време, когато е имало много, много повече пречки."

Доналд Тръмп и дъщеря му Иванка (вляво) и тогавашната му приятелка Мелания Кнаус (вдясно) присъстват на благотворителния галаконцерт на Института по костюми "Опасни връзки: Мода и мебели през 18-ти век“ на 26 април 2004 г. в музея "Метрополитън“ в Ню Йорк Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Преди да навлезе в политиката, Иванка завършва бизнес училище през 2004 г. и започва работа в компанията за недвижими имоти на баща си. По-късно създава модна линия, която се продава в големи вериги универсални магазини, включително Macy's, а след това основава и компания за изящни бижута. В пика на успеха си Иванка е генерирала продажби на стойност 100 милиона долара годишно.

След първата изборна победа на баща ѝ обаче продажбите спадат - като мнозина отдават това на бойкотите, насочени срещу Тръмп. През 2018 г. тя закрива модния си бранд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп позират навън по време на официална държавна вечеря, организирана от президента и първата дама в Белия дом на втория ден от държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в Съединените американски щати на 28 април 2026 г. във Вашингтон. Вечерята, част от пътуване, организирано в чест на 250-годишнината от независимостта на Съединените американски щати, е първото официално събитие с "бели вратовръзки“ в Белия дом, откакто президентът Джордж У. Буш беше домакин на кралица Елизабет II през 2007 г. Снимка: AP/БТА

За разлика от нея, Мелания изглежда среща трудности в утвърждаването си като сериозен бизнес играч. С опит в моделството и английски език като втори, нейните начинания, като линия продукти за грижа за кожата и продажба на бижута чрез телевизионния канал QVC през 2012 г., се оказват краткотрайни. "Налице е известно съперничество с Иванка, която е изключително успешна бизнес дама. Струва ми се, че тя има стремеж да се впише в семейство Тръмп - да бъде част от тези успешни бизнес личности", каза източник, близък до Мелания.

Разбира се, "първата дъщеря" вече се е оттеглила от професионалните си ангажименти, като се фокусира върху благотворителна дейност и ролята си на майка.

Кралица Камила, крал Чарлз III, президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп позират навън по време на официална държавна вечеря, организирана от президента и първата дама в Белия дом на втория ден от държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила в Съединените американски щати на 28 април 2026 г. във Вашингтон. Вечерята, част от пътуване, организирано в чест на 250-годишнината от независимостта на Съединените американски щати, е първото официално събитие с "бели вратовръзки“ в Белия дом, откакто президентът Джордж У. Буш беше домакин на кралица Елизабет II през 2007 г. Снимка: AP/БТА

Междувременно Мелания преди време се радва на кратък успех, оглавявайки класацията за бестселъри на "Ню Йорк Таймс" със своите едноименни мемоари. На уебсайта си тя също така предлага NFT токени (по 150 долара всеки), позлатени колиета (600 долара) и коледни украшения (90 долара).

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп се срещат с папа Франциск на 22 май 2017 г. във Ватикана. Снимка: AP/БТА

Въпреки напрежението, което понякога възниква в смесени семейства, Иванка се разбира добре със своя полубрат Барън, който вече е на 20 години. Всъщност се твърди, че всички деца на Тръмп са в добри отношения помежду си; по-големите наследници на президента от първия му брак - Дон-младши, Иванка и Ерик - обичат да глезят "малкия" Барън и да се шегуват с него. Може би младежът, който проявява плах интерес към политиката, би могъл да направи първите си стъпки в тази сфера, като влезе в ролята на миротворец в семейството - между майка си и своята полусестра.

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