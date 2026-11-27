Това стана ясно по време на дело във Висшия съд в Лондон

542 Снимка: БТА/АР

Турска милионерка била подведена да повярва, че бившият британски принц Андрю може да й помогне да получи виза за Великобритания срещу заплащане на 750 000 паунда. Това стана ясно по време на дело във Висшия съд в Лондон. 81-годишната Небахат Исбилен превела сумата на бившия херцог на Йорк през 2019 г., но твърди, че финансовият й съветник Селман Тюрк я е заблудил относно предназначението на парите.

Исбилен заведе дело срещу Тюрк, обвинявайки го, че е присвоил неправомерно 40 милиона паунда от състоянието й, натрупано чрез производство на сапуни и козметика.

Андрю, който вече не използва титлата херцог на Йорк, не е обвинен в неправомерни действия и впоследствие е възстановил получените 750 000 паунда. Очаква се той да даде показания пред съда на 14 декември.

Според показанията на Исбилен Тюрк я убедил, че трябва да направи паричен "подарък" на Андрю, за да получи съдействие за кандидатурата си за пребиваване във Великобритания. В писмените си показания тя разказва, че турската полиция е иззела стария й паспорт, но впоследствие успяла да напусне страната без документ за самоличност.

"Г-н Тюрк разполагаше със снимка на стария ми паспорт. Той ми каза, че е получил помощ от херцога на Йорк, който трябвало да покаже или изпрати снимката на паспорта ми до Турция. Обясни ми, че подобна услуга обикновено струва 2 милиона паунда, но ще излезе по-евтино, ако плащането бъде направено под формата на подарък", заявява Исбилен. Тя допълва, че по онова време не е разбирала естеството на предполагаемите услуги и дори сега й е трудно да обясни какво точно е получила срещу парите.

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По думите й впоследствие е видяла имейл, изпратен от Тюрк до нейната банка, в който преводът бил описан като "сватбен подарък за принцеса Беатрис заради близките отношения между семействата ни". Исбилен твърди още, че Тюрк й разказал как той и Андрю са пътували с частен самолет до Турция, за да обсъдят положението на съпруга й.

Милионерката разказва, че се запознала с Тюрк в изключително уязвим момент от живота си. Съпругът й бил превърнат в политически затворник в Турция заради връзките си с движението "Гюлен", обвинявано от властите в страната в опит за преврат срещу президента Реджеп Тайип Ердоган през 2016 г.

Според Тюрк един от преводите бил направен, защото Исбилен искала да укрепи отношенията си с Андрю и се надявала влиятелна връзка във Великобритания да доведе до политически натиск върху Турция в полза на съпруга й.

"Това не е вярно. Не знаех за нито един от двата превода и не съм давала разрешение за тях", категорична е Исбилен. Тя твърди също, че Тюрк създал онлайн банкова компания, в която според нея инвестирал нейни средства без нейно съгласие. Милионерката обръща внимание и на събитие в двореца "Сейнт Джеймс", организирано от Андрю за популяризиране на бизнеса. Тюрк присъствал на проявата, което според нея поражда въпроси за евентуална връзка с превода към бившия принц.

Селман Тюрк отрича обвиненията в нечестни действия. Неговата позиция е, че Исбилен е знаела, че парите се изплащат с надеждата Андрю да помогне на съпруга й.

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