Тайната на 25-годишния брак на Пиърс Броснан и Кийли Шей Смит е в бързото решаване на битови въпроси и огромно удоволствие да са в компанията си

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От много години той е възприеман като класически филмов любимец на жените. Но въпреки десетилетията под светлините на прожекторите в индустрия, известна с драми и скандали в личния живот, 73-годишният Пиърс Броснан се радва на трайна и щастлива връзка със съпругата си Кийли Шей Смит. Двамата често са сочени като пример за една от големите любовни истории в Холивуд, а в началото на август отпразнуваха и своята 25-а годишнина от сватбата си.

След като се запознават в Мексико през 1994 г., те остават също толкова влюбени, колкото са били и по време на първата си вълшебна среща под звездите.

Връзката им се заражда в момент, когато Пиърс не търси активно любовта. Срещат се три години след смъртта на първата му съпруга Касандра Харис, която умира от рак на яйчниците на 43-годишна възраст - само ден след 11-ата годишнина от сватбата им. Двамата имат син Шон, като звездата от филмите за Джеймс Бонд осиновява и децата ѝ от предишния ѝ брак - Шарлот (която умира на 41 г. след битка със същата болест) и Кристофър.

"Всичко това е невероятно жестоко", споделя Пиърс пред списание People през 1992 г. - "да загубиш човек, с когото си споделял всичко. За първи път в живота си преживявам загуба на близък човек и усещането е смазващо."

Именно Кийли му помага да излекува разбитото си сърце. "Възходите и паденията са същината на живота", обяснява Пиърс пред "Mail on Sunday" през 2013 г. "Но споменът за Каси и борбата ѝ с рака никога не избледнява. Кийли винаги е била добра и състрадателна, тя ме насърчаваше да изживея скръбта си по Каси."

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Пиърс Броснан, съпругата му Касандра Харис, дъщеря им Шарлот Харис и Кристофър Харис присъстват на премиерното представление на мюзикъла "Котките“ на 11 януари 1985 г. в театър "Шубърт“ в Сенчъри Сити, Калифорния. Снимка: Getty Images

След като изпълнява няколко малки роли в телевизията и киното през 80-те години, Кийли се насочва към журналистиката и създаването на документални филми. Тя израства на остров Оаху, Хавай, и посвещава голяма част от дейността си на опазването на океаните около острова, както и на тези край Мексико.

Пътищата на Пиърс и Кийли се пресичат за първи път в Кабо Сан Лукас, Мексико, през 1994 г., където тя - по това време телевизионен кореспондент - е изпратена да вземе интервю от звездата на сериала "Бар Наздраве" Тед Дансън. Двамата се срещат на парти и помежду им веднага прехвърчат искри.

Пиърс Броснан и съпругата му Кийли Шей Смит пристигат на благотворителното събитие "Turn Up The Heat – Fight Global Warming“, организирано в подкрепа на Съвета за защита на природните ресурси (NRDC) и включващо концерт на "Ролинг Стоунс“ в "Стейпълс Сентър“ на 6 февруари 2003 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Снимка: Getty images

След срещата си с Броснан, журналистката споделя пред списание "People", че актьорът, известен с ролята си на Бонд, веднага ѝ се е сторил "пленителен" и че е имал "пакостлив блясък в очите". В същото интервю от 2011 г. актьорът казва за съпругата си: "Открих прекрасна жена в лицето на Кийли Шей. Дори да търся цял живот, няма да намеря друга като нея."

Три години след съдбовната им среща в Мексико, през януари 1997 г., на Кийли и Пиърс се ражда синът им Дилън. През февруари 2001 г. към семейството се присъединява и брат му Парис. През август същата година Пиърс и Кийли сключват брак в абатството Балинтубър в Ирландия и - като в истинска приказка - празнуват в замъка Ашфорд. А днес, 25 години по-късно, връзката им все още е толкова силна, колкото в началото.

Кийли Шей Смит и Пиърс Броснан присъстват на британската премиера на филма "Mamma Mia! Отново заедно“ в "Eventim Apollo“ на 16 юли 2018 г. в Лондон, Англия. Снимка: Getty Images

Въпреки това, продължилият две десетилетия брак не е преминал без "трудности". В интервю за Fox News през 2023 г. Пиърс говори с обич за Кийли и брака им: "Много се харесваме. Много се обичаме. Изминали сме дълъг път заедно и сме преживели много трудности - както се случва във всяко семейство, както се случва на всички нас. Но да наблюдаваш как някой израства и остарява заедно с теб е едно много духовно пътуване."

Пиърс никога не е пестил комплименти за съпругата си в интервюта и винаги я е защитавал от злобните коментари на интернет критици относно външния ѝ вид.

Парис Броснан, Пиърс Броснан и Дилън Броснан позират за снимки по време на червения килим през 2023 г. Снимка: Getty Images

В публикация от 2022 г., която по-късно е изтрита, интернет тролове коментират промените във фигурата ѝ от момента, в който се е запознала с Пиърс през 1994 г. Пиърс обаче не пропуска да защити съпругата си с думите: "Приятели ѝ предлагаха да се подложи на операция за отслабване. Но аз искрено обичам всяка извивка на тялото ѝ. Тя е най-красивата жена в очите ми. В миналото я обичах заради самата нея, а не само заради красотата ѝ, а сега я обичам още повече, защото тя е майка на децата ми. Много се гордея с нея и винаги се стремя да бъда достоен за любовта ѝ."

Пиърс често споделя обичта и отдадеността си към Кийли и в Instagram, където двойката отбелязва важни събития като годишнини и рождени дни.

По повод 60-ия рожден ден на Кийли през септември 2023 г. Броснан пише: "Шейсет рози за момичето ми с кафяви очи за нейния 60-и рожден ден." Спомняйки си първата им среща, той добави: "Бях безкрайно щастлив и благословен, че се намирах точно там, когато се появи зад ъгъла една ранна сутрин в Кабо Сан Лукас."

През юни миналата година Пиърс говори за брака си и споделя какви са чувствата му към Кийли в "благословения" живот, който са изградили заедно. "Ние с Кийли се обичаме и сме благословени, че се имаме един друг като спътници в този живот. Създадохме си хубав живот, изпълнен с много труд и постоянство."

А относно тайната на дългия им брак той казва: "Знаете ли, всичко се свежда до решаване на проблеми един след друг - било то с пералнята, с разпределянето на финансите или с мечтите ни... Но в крайна сметка, ние просто изпитваме огромно удоволствие да бъдем в компанията си."

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