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Ирландската рокгрупа U2 изнесе на 25 септември специален таен концерт за учениците от гимназия "Маунт Темпъл" в Дъблин. По този начин музикантите отпразнуваха полувековния юбилей на групата - в стените на училището, където тя е създадена.

През септември 1976 г. 14-годишният Лари Малън-младши оставя на училищното табло за обяви ръчно написана бележка: "Барабанист търси музиканти за сформиране на група". На 25 септември 1976 г. на прослушване в дома му идват трима други ученици от "Маунт Темпъл": вокалистът Боно (Пол Хюсън), китаристът Едж (Дейв Евънс) и басистът Адам Клейтън. Оттогава съставът на групата, която ще стане известна по целия свят като U2, не се е променял.

Половин век по-късно U2 излязоха на същата сцена в училищния двор, където някога дебютират на живо. Учениците посрещнаха музикантите с плакати "Обичам U2", "Днес е прекрасен ден - няма училище" и "Боно, майка ми ти праща поздрави!", пише Би Би Си..

По този повод U2 изпълниха ранните си сингли "Out of Control" и "I Will Follow", но не пропуснаха и хитове като "Vertigo", "Beautiful Day" и "With or Without You".

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Освен това за първи път на живо прозвуча току-що излезлият сингъл "Silencio", а в края на изявата за изпълнението на песента "One" към U2 се присъедини струнен ансамбъл от ученици от ирландската образователна програма Music Generation (самите музиканти са участвали в нейното създаване и финансиране).

По-късно същия ден U2 изнесоха още един безплатен изненадващ концерт — на балкона на кафене Bewleyʼs на централната улица "Графтън Стрийт" в Дъблин.

Едно от изпълненията в този едночасов сет беше посветено на ирландския музикант Глен Хансард, член на дуета Swell Season, загинал в катастрофа през лятото на 2026 г.

В навечерието на концертите в Дъблин U2 обявиха излизането на първия си студиен албум от девет години насам - Carnaval de Luz. Албумът ще излезе в продажба на 13 ноември. В него ще бъдат включени 12 композиции, сред които новият сингъл "Silencio" и дуетът "Torn" с наскоро починалата певица Доли Партън. През пролетта U2 издадоха и два неанонсирани миниалбума - "Days of Ash" и "Easter Lily".

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В интервю за Rolling Stone Адам Клейтън определи албума "Carnaval de Luz", който ще бъде 16-ият в дискографията на U2, като "изключителна колекция от песни". "Това е кулминацията на работата, която извършваме в продължение на 50 години", отбеляза музикантът.

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