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Участник в американското риалити предаване "Под палубата" (Below Deck) е поставен под арест в Турция във връзка със смъртта на 17-годишен младеж след сбиване в турския курорт Бодрум, съобщава турската информационна агенция ДХА, цитирана от БТА.

In memoriam

Случаят е от 7 ноември, когато около 20 ч. в местно заведение възникнал спор между португалския гражданин Жоао Грант Франко и брат му със служители на заведението. Спорът е прераснал в сбиване, при което са пострадали четирима души.

Единият от тях е починал след два дни в болницата.

Сбиването е заснето от охранителни камери. По случая са били задържани четирима души, в т.ч. двамата братя, които по-късно са поставени под арест по решение на съда. Другите двама арестувани са били освободени при наложена мярка за процесуална принуда.

Жоао Грант Франко е участвал в американското риалити "Под палубата", излъчвано от 1 юли 2013 г. Той е бил част от екипа в продължение на четири сезона. В показанията си пред полицията Франко обяснил, че работи като капитан на частни яхти, отрекъл да е виновен и твърдял, че той и брат му са били нападнати и са се защитили.

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