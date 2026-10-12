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Участникът в "Гласът на България" Румен Колев е починал на 54-годишна възраст. Тъжната новина стана известна в неделя вечерта, когато bTV излъчи неговото изпълнение в знак на почит към паметта му.

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Музикантът впечатли двама от треньорите - Дара и Иван Лечев, а Колев избра да продължи участието си под наставничеството на Дара.

В края на излъчените кадри зрителите научиха, че музикантът е починал. Екипът на предаването също изрази съболезнованията си с емоционално послание: "В памет на Румен Колев. Твоят глас ще остане завинаги с нас!"

Румен Колев е от Хасково и посвещава 35 години от живота си на музиката. През 1997 г. той заминава за Южна Африка. Решението да се върне в родината и да се яви на кастинг за "Гласът на България" идва с подкрепата на дъщеря му, която го насърчава да опита късмета си в музикалното риалити. Самият Колев определя участието си като начало на нов етап от живота си.

Новината за смъртта му предизвика вълна от съболезнования в социалните мрежи. Зрители си припомнят изпълнението му и споделят колко силно ги е развълнувал гласът му.

"Той беше нашият фаворит! Да почива в мир и дано не спира да пее там, където е! Лети свободно!", пише един от тях.

Друг зрител споделя: "Дълго време след като прочетох новината, седях и мълчах. В памет. Дойде си, за да останеш завинаги тук. Почивай в мир."

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