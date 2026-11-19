Билаал Салам твърди, че актьорът го е опипал на холивудско парти през 2019 г.

4703 Снимка: Getty Images

Уил Смит е обвинен от бившия си приятел Билаал Салам, че го е опипал по време на холивудско парти през 2019 г., съобщава RadarOnline.com. Актьорът категорично отрича твърденията.

Според съдебния иск инцидентът се е случил след премиерата на "Аладин". Салам твърди, че Смит го е хванал за гениталиите през дрехите и го е държал така около 10 секунди, преди музикантът да го отблъсне.

По думите му актьорът впоследствие се извинил, като обяснил поведението си с това, че бил "малко пиян", и го помолил да запази случилото се в тайна.

Адвокатът на Смит отхвърли обвиненията. "Това никога не се е случвало", заяви той и определи твърденията на Салам като поредната поредица от неверни обвинения срещу актьора и семейството му.

Салам води и отделно дело срещу съпругата на Смит, Джада Пинкет Смит, за 3 милиона долара. Той твърди, че тя го е заплашвала и му е причинила емоционален стрес.

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Според съдебните документи музикантът и Смит са били приятели около 40 години. Отношенията им се влошили, след като Салам отказал да помогне на актьора с управлението на кризата след шамара, който той удари на Крис Рок на церемонията за наградите "Оскар" през 2022 г.

Срещу Смит има и друг иск, подаден от цигуларя Брайън Кинг Джоузеф. Той обвинява актьора в сексуален тормоз и твърди, че е бил подготвян за сексуална експлоатация по време на съвместната им работа около световното турне на звездата.

Снимка: Getty Images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.