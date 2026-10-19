След две неуспешни инвитро процедури и битка с излишни килограми риалити звездата посрещна сина си Васил на 17 октомври в 3:31 ч.

6369 Източник: Официална Facebook страница на Violeta Pefticheva

Участничката в първия сезон на "Живот на кантар" Виолета Пефтичева стана майка на момченце. Щастливата новина риалити звездата сподели в социалните мрежи, като разкри и името на новородения си син - Васил.

"За това дете се молех: и Господ изпълни прошението, което отправих към Него. На 17 октомври в 3:31 ч. в МБАЛ "Надежда" се роди отговорът на нашите молитви - Васил", написа Виолета във Фейсбук.

За нея появата на бебето е сбъдване на дългогодишна мечта. През месеците на бременността тя не криеше вълнението си и споделяше с последователите си моменти от този специален период. Като фотограф Виолета запечата очакването на първото си дете и чрез красиви фотосесии за бременни.

Историята на Виолета Пефтичева стана популярна с участието й в първия сезон на "Живот на кантар". За нея предаването се превърна във важна повратна точка в личния й път.

Още от ранна възраст тя се бореше с излишните килограми, а участието й в риалити формата постави началото на сериозна промяна. След края на шоуто Виолета сподели, че е свалила значително количество килограми и се чувства като "нов човек". По думите й трансформацията не се изчерпва с промяната във външния вид. Тя е свързана и с повече увереност, по-осъзнато отношение към ежедневните избори и грижа за здравето.

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Днес Виолета започва нова глава в живота си - тази на майчинството. А малкият Васил е дългоочакваното щастие, за което тя неведнъж е споделяла, че се е молила.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.