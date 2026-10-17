Какво доведе до толкова краткия ѝ престой в една от най-видимите комуникационни позиции в американската администрация

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От телевизионните студиа до най-известната трибуна във Вашингтон новата прессекретарка на Белия дом имаше амбицията да бъде гласът на американския президент. Само за няколко дни обаче тя се сблъска с неудобни въпроси за професионалната си биография, кратък дебют пред журналистите и задача, която изглежда почти невъзможна: да обяснява политиката на Доналд Тръмп, без самата тя да се превърне в новината. Но историята на Закария се оказа много по-кратка, отколкото изглеждаше първоначално. Само пет дни след назначаването й стана ясно, че тя няма да продължи да изпълнява длъжността прессекретар на Белия дом.

Така въпросът вече не е дали Закария ще успее да се наложи сред журналистите във Вашингтон, а какво доведе до толкова краткия й престой в една от най-видимите комуникационни позиции в американската администрация.

Във Вашингтон има една особена професия, при която успехът често се измерва не с това колко добре си отговорил на въпросите, а с това колко умело си успял да избегнеш най-неудобните от тях. Това е професията на прессекретаря на Белия дом, който трябва да превежда президентските решения на езика на публичната политика, да защитава администрацията пред медиите и да запазва самообладание дори когато въпросите в залата стават все по-остри.

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За Кейти Закария тази работа започна с високи очаквания, но и с неочаквано бързо изпитание. На 9 октомври Доналд Тръмп обяви назначаването й на поста, представяйки я като лоялна и блестяща поддръжничка на MAGA - политическата марка, превърнала се в символ на неговото президентство. Само няколко дни по-късно новата говорителка трябваше да отговаря не само за посланията на президента, но и за въпроси около собствената си професионална квалификация.

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Така жената, която трябва да държи вниманието върху постиженията на администрацията, се оказа под светлините на прожекторите по причини, които едва ли би избрала сама. А в политиката на Тръмп това е особено деликатна ситуация, тъй като президентът е известен с безкомпромисното си отношение към критиците, с готовността си да влиза в публични конфликти и с навика си да превръща медиите едновременно в трибуна и в противник.

За Закария предизвикателството беше двойно. Тя трябваше да докаже, че може да бъде убедителен защитник на президента, но и че е способна да се справи с институционалната отговорност на една от най-видимите комуникационни длъжности в американската политика. Първите дни на новата й работа показаха колко малко време има човек на този пост, преди да започне да бъде оценяван не само по думите си, но и по всяко колебание, пропуск или противоречие.

Тръмп обяви назначението на Закария в собствената си социална мрежа, където я похвали за подкрепата й към MAGA и за участието й в неговите политически инициативи. По думите му тя е доказала лоялността си още от самото начало и е помагала на кампанията му в т.нар. колебаещи се щати, в които резултатът от изборите може да бъде решен с относително малка разлика.

Президентът благодари и на предшественичката й Карълайн Левит, която напусна поста в края на август. Тя беше едно от най-разпознаваемите лица на втория мандат на Тръмп и привлече значително внимание с острия си стил на общуване с журналистите. На 27 години Левит стана най-младият прессекретар в историята на Белия дом, а брифингите й често се превръщаха в публични словесни двубои с репортери, критикуващи президента. След оттеглянето й Белият дом остана без постоянен титуляр на една от ключовите си комуникационни позиции. През този период брифингите бяха по-редки, а пред журналистите се появяваха различни представители на администрацията, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министри.

Назначаването на Закария трябваше да сложи край на тази временна ситуация и да върне по-ясната структура в комуникациите на Белия дом. Изборът й обаче показва, че за Тръмп политическата лоялност и способността да защитаваш неговите послания са съществени качества за човека, който говори от негово име.

Закария не дойде на поста като непознато лице за консервативната публика. Преди назначението си тя работи като съветник по комуникациите в медийната и технологичната компания на семейството на Тръмп, свързана със социалната мрежа Truth Social. Има опит и като телевизионен коментатор в консервативните канали Fox News и Newsmax, където защитава позиции, близки до тези на президента.

За разлика от прессекретари, които изграждат кариерата си в журналистиката или в традиционните комуникационни структури на държавната администрация, Закария влезе в Белия дом от среда, в която политическата подкрепа за Тръмп вече е част от публичния й образ. Самата тя не скри отношението си към президента. В публикации в социалните мрежи го описва като човек, който е опровергал песимистичните прогнози и е предизвикал установените политически правила. В редица свои изяви критикува демократите и защитава действията на републиканската администрация.

За привържениците на Тръмп подобна биография е предимство, защото новата говорителка познава посланията на движението, разбира неговата публика и няма нужда тепърва да изгражда политическата си идентичност. За критиците обаче същата близост поражда въпроса дали тя ще може да изпълнява ролята си като представител на цялата президентска администрация, а не просто като неин най-ревностен защитник. В крайна сметка прессекретарят не е само говорител на президента. Той е и посредник между властта и обществото.

Първата поява на Закария пред журналистите на 13 октомври трябваше да бъде възможност да покаже, че е готова да заеме мястото на Левит. Вместо това краткият брифинг бързо се превърна в тема за американските медии. Новата прессекретарка говори около 14 минути и отговори на въпроси само от трима журналисти, представляващи консервативно настроени или благосклонни към Тръмп медии. Тя представи предварително подготвено изложение за действията на президента, включително за енергетиката, митата, имиграцията и предизборните му послания, но не остана дълго за свободен обмен на въпроси. Обяснението й беше, че президентът скоро ще се отправи към президентския хеликоптер и журналистите ще могат да зададат допълнителни въпроси директно на него. Така брифингът приключи, преди да се стигне до по-широка дискусия по спорните теми от дневния ред.

Тръмп, разбира се, остана доволен. Той похвали представянето й пред репортерите и заяви, че според него тя се е справила много добре. Оценката на президента обаче не сложи край на критиките. Когато говорителят на Белия дом отговаря само на няколко въпроса и избира ограничен кръг медии, неизбежно възниква съмнение дали администрацията действително е готова да разговаря с журналисти, които не споделят нейните позиции. Това е особено важно в случая на Тръмп, чиито отношения с традиционните медии от години са белязани от конфликти. Президентът често обвинява големите новинарски организации в пристрастност, оспорва техни публикации и влиза в остри словесни сблъсъци с репортери.

По време на мандата на Левит Белият дом въведе система за ротационно участие на т.нар. нови медии в брифингите и в журналистическия пул, който следи президента. Този подход даде достъп на издания и създатели на съдържание, които традиционно не са сред основните участници в президентското отразяване. Закария заяви, че иска да запази тази система. Само по себе си разширяването на достъпа до брифингите не е непременно проблем. Въпросът е дали новите участници ще допълват журналистическия разговор, или ще се превърнат в заместител на критичните въпроси, които идват от медиите с по-дълга традиция във Вашингтон.

Тъкмо тук Закария трябваше да покаже дали може да излезе извън ролята на телевизионен коментатор. В студиото човек може да защитава политическа позиция, да избира темите и да говори пред публика, която в голяма степен е настроена да го слуша. В брифинг залата обаче въпросите невинаги следват предварително подготвения сценарий. А когато президентът е човек, който сам генерира огромна част от новините, задачата на прессекретаря става още по-сложна. Той трябва да обяснява решенията на държавния глава, без да допуска всяко негово изказване да се превръща в отделна комуникационна криза.

Най-сериозното изпитание за Закария обаче не дойде от краткия й дебют, а от въпросите за юридическата й квалификация.

Новата прессекретарка е завършила Юридическия факултет "Пепърдайн Карузо" в Калифорния през 2011 г. Това е реална академична квалификация, но дипломата по право и правото да упражняваш адвокатска професия в САЩ са две различни неща. В повечето американски юрисдикции завършването на юридическо образование не е достатъчно, за да може човек да практикува като адвокат. Необходимо е да изпълни съответните изисквания за допускане до адвокатската колегия, включително да издържи адвокатския изпит, когато такъв се изисква.

В медийни участия Закария се е представяла като юрист или адвокат. Публикации в американски медии обаче поставиха под съмнение дали тя изобщо има право да използва тези професионални определения в смисъл на правоспособен адвокат.

Първоначално отговорите й не внесоха яснота. Когато журналисти я попитаха къде е издържала адвокатския изпит, тя посочи Китай, където е живяла и работила след завършването си. Това породи допълнителни въпроси.

На 15 октомври Закария потвърди в интервю за Fox News, че не е издържала адвокатския изпит в Калифорния. Тя обясни, че след дипломирането си се е подготвяла да се омъжи и да се премести в Китай със съпруга си, който работел там, и че не е направила втори опит. Според нея резултатът от изпита е бил без особено значение за плановете й по онова време. Закария защити начина, по който е описвала професионалния си опит, като заяви, че е получила съвети от хора в юридическите среди, но не и да използва определени обозначения, които предполагат официална правоспособност. Тя отрече да е целяла да заблуди обществеността и определи възникналия спор като недоразумение.

На практика няма изискване прессекретарят на Белия дом да има диплома по право, още по-малко да е правоспособен адвокат. За тази длъжност са по-съществени комуникационните умения, политическата преценка и способността да се работи под напрежение. Спорът следователно не е дали Закария има необходимото образование за работата си в Белия дом. Той е за това дали публично е представяла квалификацията си по начин, който създава погрешно впечатление за правата и професионалния й статут.

Темата привлече вниманието и на организации за обществен контрол, които поискаха проверка на обстоятелствата около твърденията й. Според публикации във "Вашингтон пост" са били подадени сигнали с искане компетентните органи да разгледат дали представянето й като адвокат нарушава приложимите правила.

От Белия дом защитиха новата си говорителка. Комуникационният директор Стивън Чунг я определи като ценно попълнение към екипа, подчертавайки нейната проницателност и способността й да представя постиженията на президента.

Има и допълнителен политически нюанс. Тръмп многократно е използвал предполагаеми или действителни проблеми с професионалните квалификации на свои опоненти като средство за политическа атака. Затова случаят на Закария неизбежно предизвика сравнения с предишни негови нападки срещу демократически политици. За човек, чиято работа е да защитава достоверността на президентските послания, подобен спор е особено неудобен. Доверието се изгражда трудно, а понякога се разклаща именно от детайл, който на пръв поглед изглежда второстепенен.

Но зад политическия образ на Закария стои биография, която съчетава юридическо образование, работа в консервативни политически среди и няколко резки професионални завоя.

Родена през март 1985 г., тя е израснала в Калифорния. Завършва университета "Пепърдайн", който имам статут на частно висше училище, свързано с Църквите на Христос, съчетаващо традиционни академични програми с ясно изразена религиозна идентичност. Там учи както в областта на изкуствата, така и право, а по време на следването си работи като асистент на ръководители на университета.

Политическите й интереси се проявяват още в млада възраст. През 2006 г. тя започва стаж в Националния комитет на Републиканската партия, а след това получава възможност да работи в Службата за политически въпроси към Белия дом по време на президентството на Джордж Буш-младши. Тези ранни позиции й дават възможност да се запознае с политическите процеси във Вашингтон и с начина, по който партийните организации и президентската администрация изграждат публичните си послания.

След дипломирането си Закария се мести в Китай със съпруга си Тайлър, който работи в сферата на частните инвестиции. Там тя работи с международни юридически и корпоративни въпроси. Според собствените й обяснения участва в дейности, свързани с международни сделки и инвестиции, включително споразумения за акционерно участие.

Кейти и Тайлър Закария, 14 декември 2025 г. Снимка: Getty Images

След завръщането си в САЩ Закария продължава да се движи между политиката, правото и комуникациите. Тя се включва в дейността на организацията "Да реформираме Калифорния", създадена от Ричард Гренел, който е близък съюзник на Тръмп, заемал дипломатически постове в първата му администрация и по-късно участвал в различни негови политически инициативи. Така Закария постепенно изгражда връзки с хора и организации от вътрешния кръг на Тръмп.

В личния си живот Закария е омъжена и има четири деца. Семейството е важна част от публичния й образ, а решенията й за кариерата неведнъж са били свързвани с опитите да съчетава професионалните ангажименти с грижите за децата.

По-рано през 2026 г. тя за кратко заема позиция на помощник-прессекретар в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Работата обаче изисква чести пътувания между Калифорния и Вашингтон, което създава затруднения за семейния й живот. След няколко месеца тя напуска поста.

Назначението й преди пет дни дойде в момент, когато политическата комуникация на Тръмп става все по-интензивна. Закария имаше предимство, което не всеки служител на Белия дом може да предложи: тя познава медийната среда от позицията на коментатор. Знае как се изгражда телевизионен аргумент, как се подчертават политически послания и как се говори пред публика, която има ясно изразени убеждения.

Тръмп редовно обвинява големите медии, че разпространяват неверни твърдения или представят действията му в негативна светлина. В същото време активно използва собствените си канали за комуникация, чрез които може да достигне директно до привържениците си, без да разчита на традиционните новинарски организации. Закария призна тази особеност. При първата си поява тя заяви, че смята президента за най-добрия говорител на собствената му политика и че нейната задача е да подсилва и разширява посланията му.

"Ще правя това, което вече правех отвън", обясни тя, визирайки работата си като коментатор и защитник на политическите му инициативи.

Оставката на Кимбърли Гилфойл: Първата голяма новина на новия прессекретар

Първата поява на Закария пред журналистите не мина без новина. Сред малкото теми, по които тя предостави конкретна информация, беше оттеглянето на Кимбърли Гилфойл от поста посланик на САЩ в Гърция.

Закария съобщи, че Тръмп е поискал оставката на Гилфойл след публикации, поставили въпроси за нейното поведение преди и по време на дипломатическата й мисия в Атина. Според медийни информации сред обвиненията е твърдението, че Гилфойл е поискала от политически дарител да плати лична сметка по кредитна карта на стойност 100 000 долара. Тя отрича да е извършила неправомерни действия.

Гилфойл не е случайна фигура в обкръжението на Тръмп. Тя е бивша телевизионна водеща и прокурор, а в продължение на години беше сред най-видимите поддръжници на президента и републиканското движение. Освен това е бивша годеница на Доналд Тръмп-младши, което я свързва и лично със семейството на държавния глава.

Назначението й за посланик в Гърция беше част от по-широката практика на Тръмп да поставя на важни позиции хора, на които има доверие и които са доказали политическата си лоялност. Тъкмо затова новината за оттеглянето й привлече внимание.

За Закария това беше възможност да покаже, че може да съобщава и новини, които не са удобни за хора от президентския кръг. Но начинът, по който подобни теми се представят, е също толкова важен, колкото самата информация. Когато се съобщават обвинения, трябва ясно да се разграничават установените факти, твърденията на източници и позицията на засегнатия човек.

Най-големият проблем можеше да се окаже доверието.

В първите дни след назначението си Закария вече се сблъска с два различни вида предизвикателства. Първото беше свързано с начина, по който изпълнява новата си длъжност и необходимостта да покаже увереност пред журналистите. Второто за собствената й биография и точността, с която е представяла юридическата си квалификация.

За Тръмп назначаването на Закария беше възможност да постави на ключова позиция човек, който вече познава политическите му послания и е демонстрирал готовност да ги защитава. За самата нея това беше шанс да превърне близостта си до президента в трайна кариера на най-високо равнище.

Краткият престой на Кейти Закария начело на комуникациите на Белия дом поставя въпроси, които надхвърлят личната й професионална биография. Назначението й демонстрира колко голямо значение Доналд Тръмп отдава на политическата лоялност и на способността да се защитават посланията му. Последвалата развръзка обаче показва колко бързо подобно доверие може да бъде поставено под въпрос.

Новата прессекретарка на президента Тръмп е била уволнена в петък, по-малко от седмица след встъпването си в длъжност, съобщава "Ню Йорк таймс", позовавайки се на трима души, запознати със случая. Тръмп е заявил пред журналисти, че е насърчил Закария да преосмисли решението си да заеме поста. "Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил", добавил президентът за разговора си с нея.

За Белия дом остава задачата да намери човек, който не само умее да говори от името на президента, но и може да се справя с натиска на ежедневните брифинги, неудобните въпроси и постоянния медиен интерес. А за Закария краткият престой на една от най-видимите позиции във Вашингтон може да се окаже повратен момент в професионалната й кариера.

Снимка: Getty Images

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