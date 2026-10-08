В новия документ 50-годишният Кличко твърди, че човек, близък до Хейдън, е продал на заложна къща нейни вещи, сред които вероятно има и бижута

2454 Снимка: АР/БТА

Бившият годеник на Хейдън Панетиър се изказва в защита на дъщеря им Кая.

В документи, получени от списание People, бившият професионален боксьор Владимир Кличко е внесъл ново приложение към молбата си за временно настойничество над имуществото на Панетиър след смъртта ѝ.

Панетиър почина внезапно на 16 август на 36-годишна възраст. Тя е била намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина, а по-късно е обявена за мъртва. Пристигналите медици са ѝ оказали медицинска помощ. Разследването на внезапната ѝ смърт продължава.

В новия документ 50-годишният Кличко твърди, че е бил информиран и счита, че лице, което не е член на семейството, но е имало връзки с Хайдън, е продало на заложна къща определени вещи, принадлежащи на Хайдън, сред които се смята, че има и бижута.

В документа се посочва още, че въпросната заложна къща няма да предаде конкретните вещи, които е получила, "без да бъде потърсена от правоохранителните органи".

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На друго място Кличко иска помощ от правоохранителните органи при разследването и възстановяването на имуществото на Панетиър, като се позовава на пряката финансова вреда за Кая, единствената наследница по закон на Хейдън.

Миналия месец Кличко подаде молба за временно настойничество над имуществото на Панетиър от името на 11-годишната им дъщеря Кая, която според съдебните документи, получени от Pеople, е единствената наследница на имуществото на майка си. В първоначалното заявление Кличко изрази опасения, че ако временното настойничество не бъде незабавно установено, съществува голяма вероятност имуществото, принадлежащо на наследството на Хейдън, да бъде изгубено, повредено или разпиляно, преди да бъде назначен надлежно личен представител, който да го защити.

Кличко твърди, че спешността на случая засяга пряко и неблагоприятно 11-годишната Кая, тъй като тя е единствената наследница на цялото имущество на майка си. Той твърди още, че преди смъртта си Панетиър е наела охранителна фирма, която да пази дома ѝ, поради документирано опасение, че дадено лице е получило неразрешен достъп до имота на Хейдън. По думите му ключалките на дома са били сменени, а ценности, сред които дизайнерски дрехи, са били преместени.

"Въпреки гореизложеното се очаква, че това лице ще продължи да се опитва да присвои имущество, принадлежащо на наследството на Хейдън", твърди той.

Кличко също така смята, че лица, които не са членове на семейството, но са имали връзка с Хейдън в миналото, са получили достъп до имейлите на Хейдън и са ги унищожили.

Кличко и Панетиър се запознават през 2008 г., а пет години по-късно се сгодяват. През 2014 г. двамата стават родители на Кая. Когато Панетиър и Кличко се разделят през 2018 г., на Кличко е предоставена пълна родителска грижа за дъщеря им. След като новината за смъртта на Панетиър се разпространи, Кличко сподели емоционален пост в интернет, в който написа, че семейството им изпитва "дълбок шок и скръб".

"Тя напусна този свят твърде рано", продължи той. "Хейдън, макар вече да не беше моя партньорка, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая."

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