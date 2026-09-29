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Бившият годеник на американската актриса Хейдън Панетиер - Владимир Кличко, подаде молба до съд в Калифорния с искане да му бъде разрешено да действа като временен представител на тяхната 11-годишна дъщеря, за да защити наследството ѝ след смъртта на нейната майка, съобщи АП, цитирана от БТА.

Съдебен спор

Кличко - бивш световен шампион по бокс от Украйна, е имал пълно попечителство над момичето през по-голямата част от живота ѝ, а досега Кая е живяла с него в родината му. Тъй като тя е единствената наследница на Панетиер, в документите, внесени в съда на окръг Лос Анджелис, се изброяват вещи, иззети в рамките на федералното разследване на смъртта на актрисата, липсващи ценности, както и случаи на неназовани и неоторизирани лица, влизали в жилището ѝ в Лос Анджелис.

В молбата се посочва, че е "спешно и от съществено значение" на Кличко да бъде предоставен правен статут на временен попечител на имуществото на дъщеря му.

"Ако не бъдат предприети незабавни мерки, има огромна опасност имуществото на Хейдън да бъде разграбено, повредено или изгубено, преди официалният изпълнител на завещанието да успее да поеме контрола и да го защити", се посочва в съдебния документ.

Адвокатите на Кличко са внесли молбата на 24 септември, но тя стана публично известна едва четири дни по-късно, когато беше съобщена от TMZ. В документите се подчертава, че намерението му е единствено да защити имуществените интереси на дъщеря си, докато не бъде назначен постоянен управител на наследството.

Звездата от телевизионните сериали "Герои" и "Нашвил" Хейдън Панетиер почина на 16 август на 36-годишна възраст. Според доклада на съдебния лекар смъртта ѝ е настъпила вследствие на свръхдоза от няколко вида наркотици, включително фентанил, като само седмици преди това тя е била в клиника за рехабилитация. Тя е била открита в безсъзнание в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина.

В молбата на Владимир Кличко се посочва, че федерални агенти са иззели имущество на Панетиер в рамките на разследване и няма упълномощено лице, което да се заеме с казуса и да гарантира, че то ще бъде върнато.

В съдебния документ се казва още, че преди смъртта ѝ Панетиер и Кличко са наели охрана, за да пази дома ѝ, тъй като неназовано лице е влизало без разрешение. Според петицията се очаква същото лице да продължи да се опитва да "присвоява незаконно" имущество, принадлежащо към нейното наследство.

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Съдебното изслушване по казуса е насрочено за 8 октомври.

В нейните мемоари, издадени по-рано тази година, Панетиер признава, че е била зависима от алкохола и е страдала от следродилна депресия след раждането на дъщеря си през 2014 г. Кая отива да живее постоянно с Кличко, когато е на 2 години. Бащата на актрисата е разкрил пред разследващите, че в дните преди смъртта си тя е планирала да посети дъщеря си в Украйна, отбелязва АП.

Петдесетгодишният Кличко, който е олимпийски златен медалист, държеше няколко титли в тежка категория между 2000 г. и 2015 г. Връзката между спортиста и актрисата започна през 2009 г. и двамата се сгодиха през 2013 г.

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Сватбата им беше отложена за неопределено време заради усложнената политическа обстановка в родината на Кличко. Поради влошаващото се състояние на Хейдън двамата взеха решение тя да прехвърли родителските права на Кличко. През август 2018 г. те официално разтрогнаха годежа си и се разделиха.

По-големият брат на Владимир - Виталий, също бивш шампион по бокс, е кмет на украинската столица Киев. Двамата братя са синове на съветски генерал-майор и се борят за защитата на страната си по време на войната ѝ с Русия, отбелязва АП.

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