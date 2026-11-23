В предговора към мемоарната си книга актрисата изразява възхищението си от бившия боксьор, наричайки го "един от най-смелите хора, които съм срещала, и истински герой в много отношения"

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В месеците преди трагичната си смърт на 36-годишна възраст актрисата Хейдън Пенетиър неведнъж е говорила с топлота за бившия си партньор Владимир Кличко - бащата на 11-годишната им дъщеря Кая. Това разкрива RadarOnline, позовавайки се на нейни предишни интервюта и публикации.

"Все още сме най-добри приятели", заяви актрисата през май в подкаста на Джей Шети. В предговора към мемоарната си книга, публикувана през 2026 г., тя също изразява възхищението си от бившия боксьор, наричайки го "един от най-смелите хора, които съм срещала, и истински герой в много отношения".

Два месеца след смъртта на актрисата Кличко предприе съдебни действия, за да защити интересите на дъщеря им. На 24 септември бившият професионален боксьор, който живее с Кая в Европа, предимно в родната си Украйна, е подал молба да бъде назначен за временен управител на наследството на Пенетиър. Кая е единствената наследница на състоянието на актрисата, оценявано на около 6 млн. долара.

В съдебните документи Кличко изразил сериозни опасения, че хора от обкръжението на бившата му партньорка могат да се опитат да получат достъп до нейното имущество. Той посочил, че актрисата, която открито е говорила за проблемите си с психичното здраве и зависимостите, наскоро наела охранителна фирма за дома си в Лос Анджелис, след като "неупълномощено лице" проникнало в имота. По думите му впоследствие станало известно, че част от личните вещи на Хейдън, включително скъпи бижута, са изчезнали при неизяснени обстоятелства. Кличко твърдял още, че актрисата е сменила ключалките на жилището и е преместила някои свои вещи, сред които дизайнерски дрехи.

Иначе в съдебната си молба Кличко настоявал единствено той да получи правомощията да "получава, управлява и съхранява" активите, полагащи се на дъщеря му.

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"Владимир очаква съпротива от различни роднини на Хейдън, но няма намерение да се отказва от плана си. Той е решен да защити Кая и да я предпази от хора, които биха могли да проявят интерес към парите й", коментира източник пред изданието. Според информация на TMZ близки до семейството на актрисата са изразили благодарност за намесата на Кличко.

В публикация в Инстаграм от 18 август Кличко обеща, че винаги ще говори за майката на дъщеря си с уважение и ще се погрижи Кая да помни човека, който е била.

"Владимир прави всичко възможно да напомня на Кая за хубавите страни на Хейдън - за любящата и талантлива жена, която заслужава да бъде помнена с доброто, което е направила, а не с грешките си", допълва източникът.

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