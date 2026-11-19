Първият барабанист на "Контрол" Владимир Георгиев, известен като Владо Попа, е починал внезапно на 62-годишна възраст. Тъжната новина съобщиха колегите на музиканта от друга култова формация "Уикеда", с които Георгиев свиреше от 2007 до 2023 година с малки прекъсвания.
"Попе, много рано си тръгна, приятелю...Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел. Почивай в мир! Винаги ще си останеш един от нас", написаха от "Уикеда" в официалната си страница във Фейсбук.
Владимир Георгиев е роден на 2 юли 1964 г., а музикалната си кариера започва с легендарната пънк група "Холера", чийто първи и единствен албум "Уплаши детенце" излиза на българския пазар в кофичка от кисело мляко.
Следват "Фикс", "Контрол", "Конкурент", КГБ и "Уикеда".
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"Още един от нас си отива. Мамка му...Чао, Попе! Чакай ни горе, пънко нема да умре никога!!!", написа и Венци Мицов, който бе част от "Хиподил".
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