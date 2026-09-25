Булката изглеждаше зашеметяващо в костюм на "Giorgio Armani“, докато се целуваше с музиканта след официалната церемония в Тоскана

6042 Снимка: Getty Images

Звездата на "Дисни" Дав Камерън сключи брак с фронтмена на "Монескин" Дамяно Давид на официална церемония в Тоскана. Актрисата се омъжи за победителя от "Евровизия" във Вал д'Орча, като пристигна за големия ден в елегантен бял тоалет, изработен специално за нея от "Giorgio Armani".

След като бяха обявени за съпруг и съпруга, Дав и Дамяно си размениха целувка на стъпалата на кметството, докато близките им ги обсипваха с конфети.

Дав стана известна първо с ролята си в сериала на Disney Channel "Лив и Мади", а по-късно участва и в трилогията "Наследниците" (Descendants). През последните години тя се насочи към роли за по-зряла аудитория, като по-рано тази година участва в еротичния трилър на Prime Video "56 дни" (56 Days).

Слуховете, че Дав и Дамяно са сгодени, се появиха още миналата година, а през януари тя разказа подробности за романтичното предложение за брак. В предаването "The Tonight Show With Jimmy Fallon" актрисата показа блестящ диамантен пръстен и разкри, че Давид сам е проектирал бижуто.

"Справил се e чудесно. Той е участвал в дизайна, което ме трогна изключително много - пръстенът е просто съвършен", сподели тя с възхищение. "Той ми каза: "Проектирам пръстена". А после заяви: "Пръстенът е готов". Така че знаех какво предстои. През цялото време не знаех колко сме близо до момента или колко време остава, но просто усещах, че това ще се случи."

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След това тя си спомни как е била облечена в широка риза, без грим и с коса, "все още леко влажна след банята". Актрисата разказа, че веднага е разбрала, че той възнамерява да ѝ предложи брак, но отбеляза: "Бях напълно подготвена за този момент, чак до самата секунда, в която се случи. Затичах се към съседната стая в паника. Да си оправя ли маникюра? Какво да правя? Трябваше да изглеждам както трябва."

Дамяно я чакал в хола и тя най-накрая излязла при него, след като "умът ѝ буквално блокирал от вълнение".

Италианският певец държал нещо в ръката си и каза: "Знам, че някои момичета искат розови листенца. Знам, че може би си очаквала нещо грандиозно. Но животът ни е толкова мащабен и изпълнен с толкова много публични триумфи, че в това вече няма романтика за нас. Затова исках да направя това тук, у дома - защото искам миене на чинии, пране на дрехи, искам да готвим заедно. Искам те с онази твоя широка тениска. Това е животът, който избирам, и се надявам и ти да избереш същото. Ще се омъжиш ли за мен?"

Камерън сподели новината в основния си профил в Instagram, като същевременно показа по-отблизо пръстена на последователите си. Двамата позираха сгушени един в друг на поредица от мили снимки, докато тя държеше ръката си към камерата. "Любимата ми част от това да си жив - честита Нова година", написа тя в описанието към публикацията.

За първи път се заговори за романтична връзка между Камерън и Давид през септември 2023 г., а на следващата година двойката направи своя дебют на червения килим. Двамата се появиха заедно и на други публични събития, като например Met Gala през 2024 г. и мач на "Лос Анджелис Лейкърс".

В интервю за списание Cosmopolitan актрисата разказа за връзката си с италианския певец. "Той е Козирог, така че подходи много директно: "Добре, ето какви са намеренията ми". Беше изключително достойно поведение. Той е като джентълмен от 50-те години - истински ангел, добродушен като плюшено мече. Той е най-добрият човек, когото съм срещала в живота си."

През ноември 2025 г. тя се появи с необичайни диамантени пръстени на безименния си пръст по време на церемонията за наградите "Жена на годината" на списание Glamour. Истинският ѝ годежен пръстен беше официално показан едва няколко месеца по-късно в Instagram.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.