Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Вокалистът на легендарната британска рок група Deep Purple Иън Гилън е приет по спешност в болница след внезапен медицински инцидент. Заради здравословното му състояние музикантите са принудени да отложат два концерта в Германия, съобщиха от групата в официално изявление в Instagram.

Става дума за планираното за събота вечер участие в QI Arena в Лайпциг и предстоящия концерт в Sporthalle в Хамбург. От Deep Purple обявиха с "огромно разочарование", че двете изяви няма да се проведат на предварително обявените дати.

"Това се налага в резултат на спешен медицински случай с Иън Гилън, който доведе до настоящата му хоспитализация", посочват музикантите.

Засега не се съобщават подробности за естеството на здравословния проблем, нито за състоянието на 81-годишния изпълнител. Не е ясно и колко време ще остане в болница.

"Разбираме, че това съобщение идва в последния момент, и напълно споделяме разочарованието на всички наши прекрасни почитатели, че няма да можем да свирим в Лайпциг и Хамбург", допълват от групата.

От Deep Purple уточняват, че заедно с организаторите работят по определянето на нови дати за концертите в Лайпциг и Хамбург. Вече закупените билети ще останат валидни за пренасрочените участия. 

Междувременно остава неясно дали здравословният проблем на Гилън ще се отрази и на следващите концерти от германската част на турнето, сред които са планираните изяви в Дортмунд на 3 ноември и Берлин на 4 ноември. Към момента групата не е обявила промени в останалите дати.

Хоспитализацията на Гилън идва по време на световното турне на Deep Purple, започнало в края на лятото. Програмата включва концерти в Европа, Великобритания, Южна Америка и Мексико до края на декември.

Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
Виж още Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат

Иън Гилън е сред най-разпознаваемите гласове в историята на хард рока. Той се присъединява към Deep Purple през 1969 г. и участва в записите на някои от най-известните песни на групата, сред които "Smoke on the Water", "Highway Star" и "Child in Time". След периоди извън състава се завръща окончателно през 1992 г.

Днес заедно с него в Deep Purple свирят басистът Роджър Глоувър, барабанистът Иън Пейс, клавиристът Дон Еъри и китаристът Саймън Макбрайд.

Новината за хоспитализацията на Гилън идва няколко седмици след съобщенията, че бившият вокалист и басист на Deep Purple Глен Хюз е претърпял продължителна операция и се възстановява.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Публикуваха нова порция резултати Днес
Публикуваха нова порция резултати
39614
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
43701
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич Бизнес
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич
7096
Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия IT
Стар телескоп на НАСА се завръща към Земята след провалена спасителна мисия
887
Екатерина Лазаревска и силата да прескочиш границите на словото Impressio
Екатерина Лазаревска и силата да прескочиш границите на словото
2494
Светът в кадър: Между историята и истерията URBN
Светът в кадър: Между историята и истерията
3847
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
2155
Най-красивият футболист обожава боб с яйца! Вкусотии
Най-красивият футболист обожава боб с яйца!
3420
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
964