Силвио Берлускони, който на 29 септември трябваше да навърши 90 г., беше противоречива личност, но няма как да се отрече, че той остави ярка следа в историята и политиката на Италия

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Силвио Берлускони със сигурност не беше светец, нито пък някога се е смятал за такъв. Животът му беше белязан от секс скандали, безброй обвинения в корупция и присъда за данъчни измами, но мнозина отдадоха почит на една от доминиращите фигури в италианската република от следвоенния период след новината за смъртта му. Дори прокуратурата в Милано - институцията, която имаше най-много работа покрай покойния министър-председател - изрази почитта си часове след смъртта му, определяйки го като "човек, оставил следа в историята на Италия".

Берлускони бе обвиняван във фалшифициране на счетоводни данни, подкупване на данъчни служители и магистрати, и дори в съучастие в атентатите с бомби, извършени от мафията през 1992 и 1993 г. И все пак, въпреки тези изключително сериозни обвинения, той продължи да жъне успехи в политиката и да бъде възприеман като харизматична и симпатична личност не само от милионите си почитатели, но и от редица международни лидери.

След смърта му италианската преса заговори за края на една епоха. Националният вестник "Ла Република" написа: "Днес е трудно да си представим Италия без Берлускони. През последните 50 години не е минал ден, в който името му да не е било споменавано - по телевизията, във вестниците, в Парламента, в баровете и на стадиона. Всичко у него беше в излишък. В един момент популярността му беше толкова голяма, че той се превърна в символ на италианеца по света."

Но докато десните вестници хвалят Берлускони, наричайки го "визионер" и дори "създател на съвременна Италия", други издания изтъкват и другата страна на монетата: съдебните разследвания, тъмните петна в политическата му кариера и съмнителните бизнес сделки.

Берлускони беше близък с руския президент Владимир Путин, който написа дълго писмо за италианския лидер след новината за смъртта му Снимка: БТА/AP

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"Ил Фато Куотидиано" - един от вестниците, които най-остро критикува и атакува Берлускони и разследва обвиненията в корупция - пише на началната си страница: "Силвио Берлускони почина - първият от популистите и рекордьор по брой разследвания: от корупция до връзки с мафията." "Такъв беше Берлускони", пък казва бившият италиански премиер Матео Ренци, "обичан от мнозина и мразен от мнозина."

В международен план Берлускони олицетворява стереотипа за определен тип италиански мъж: сексист, женкар, политически некоректен, любител на хубавата храна и футбола, известен със своята жизненост, дружелюбност, общителност и чувство за хумор. Той успява да спечели симпатиите не само на италианците, но и на редица световни лидери, начело с Владимир Путин. Руският президент е сред първите чуждестранни държавни глави, които изказват съболезнованията си чрез рядко срещано по обем и съдържание писмо. "За мен Силвио беше скъп човек, истински приятел", пише Путин. "Винаги искрено съм се възхищавал на неговата мъдрост и способност да взема балансирани и далновидни решения дори в най-трудните ситуации. При всяка наша среща буквално се зареждах от невероятната му жизненост, оптимизъм и чувство за хумор. Смъртта му е непоправима загуба и огромна скръб." Берлускони е станал толкова влиятелен и популярен, че въпреки здравословните си проблеми, мнозина го възприемат като безсмъртна фигура - нещо, за което той обича да се шегува.

Последната голяма любов на Силвио Берлускони - красивата Марта Фашина Снимка: Личен профил в Instagram

Една от шегите, които медийният магнат разказва, засяга собствената му смърт и търсенето на място за вечен покой. Историята гласи, че след като отказал да бъде погребан сред папите в базиликата "Свети Петър" в Рим, Берлускони започнал да обмисля закупуването на храма "Възкресение Христово" (Божи гроб) в Йерусалим, където е било положено тялото на Исус след разпятието. Проблемът обаче бил в цената, тъй като Берлускони трябвало да плати 2 милиарда долара, за да бъде погребан там. "Наистина ли трябва да плащам толкова много? За какво - за да остана там само три дни?", казвал Берлускони, шегувайки се и сравнявайки се с Исус.

Покойният дон Луиджи Вердзе, един от основателите на болницата "Сан Рафаеле" в Милано, разкрива, че Берлускони му е споделял, "че иска да доживее до 150 години, за да оправи Италия". След смъртта на италианския лидер, популярната погребална агенция "Taffo" - утвърдена фирма, известна със своя хумористичен подход и ироничен подход към смъртта, публикува в социалните мрежи: "Почивай в мир, Берлускони. Ти беше по-забавен от нас."

Отляво, дъщеря Барбара Берлускони, партньор Марта Фашина, дъщеря Марина Берлускони и син Луиджи Берлускони следват ковчега на Силвио Берлускони Снимка: БТА/АР

Силвио Берлускони, който умира на 86-годишна възраст, е роден в семейство от средната класа в Милано - град, силно засегнат от Втората световна война. Той учи в частно училище към религиозен орден и през 1961 г. завършва с отличие право, като специализира в областта на договорите за реклама - сфера, която по-късно се оказва изключително полезна за кариерата му.

Когато навлиза в зряла възраст, Италия преживява своето следвоенно икономическо "чудо". Веднага след дипломирането си той предприема поредица от успешни бизнес начинания в бурно развиващия се строителен сектор. В началото на 30-те си години Берлускони замисля революционен и далновиден проект: изграждането на жилищен комплекс в северните покрайнини на Милано, наречен "Милано 2". Идеята е да се предложат просторни жилища с висок стандарт в нови райони извън града, които да контрастират с все по-пренаселения и замърсен мегаполис.

Силвио Берлускони празнува с играчите на "Милан“, след като клубът спечели Шампионската лига в Гърция през 2007 г. Снимка: БТА/AP

Проектът изпреварва времето си, като залага на маркетинга на "ексклузивни" имоти за разрастващата се средна класа, която търси бягство от центъра на града, но същевременно иска да остане близо до него. Начинанието постига огромен успех, който бързо извежда строителната компания на Силвио - "Едилнорд" - в елита на бизнеса и позволява диверсификация на дейността под шапката на финансовия холдинг "Фининвест". През 80-те години е удостоен с ордена "За заслуги към труда" (Ordine al Merito del Lavoro) и получава неофициалното прозвище Il Cavaliere ("Рицарят") заради предприемаческите си постижения.

Междувременно, в средата на 70-те години, когато в Италия за първи път започва комерсиализацията на телевизионното излъчване (до този момент държавен монопол), като Силвио започва да инвестира в телевизията. Той създава медийна компания, която излъчва три канала в цяла Италия ("Канале 5", "Италия 1" и "Рете 4"). Всичко това се подкрепя от агресивното рекламно звено на компанията - Publitalia.

Берлускони, президент на футболния клуб "Милан“, е носен на ръце от играчи на отбора на стадион „Сан Сиро“ в Милано след победата им в италианското първенство през 1988 г. Снимка: БТА/AP

Медийната империя на магната (допълнена през 1984 г. с придобиването на "Арнолдо Мондадори" - най-значимото издателство в страната) се превръща в единствения реален конкурент на държавната телевизионна компания RAI. Личната способност на Силвио да привлича най-популярните телевизионни звезди по онова време несъмнено изиграва роля, както и личните му връзки в правителството.

Това го превръща във вездесъща фигура в италианското общество, но популярността му рязко нараства в средата на 80-те години, когато към "короната" му е добавен изключително ценен скъпоценен камък: футболният клуб "Милан". Това само по себе си е стратегически ход, предвид националната страст към играта в Италия, но Берлускони бързо се заема да превърне "Милан" от местен отбор в международна марка. През 15-те години след успешния проект "Милано 2" той изгражда бизнес империя, обхващаща строителство, банково дело и застраховане, телевизия и реклама, издателска дейност, спорт и дори супермаркети. Само за няколко десетилетия той превръща "Фининвест" (Fininvest) в осмата по големина компания в Италия според оборота.

Президентът на САЩ Барак Обама (вляво) жестикулира, докато е заедно с италианския премиер Силвио Берлускони (в средата) и руския тогава президент Дмитрий Медведев по време на общата снимка на участниците в срещата на върха на Г-20 в Лондон, Великобритания, на 2 април 2009 г. Снимка: БТА/AP

Въпреки този забележителен успех - и прословутия му бизнес нюх - Силвио не е приет веднага или с охота в средите на предприемаческия елит на страната; там често го смятат в най-добрия случай за полезен новобогаташ. Вероятно именно това донякъде подтиква този по природа индивидуалист да потърси ново ниво на водеща роля.

В началото на 90-те години Берлускони се превръща в "политически предприемач". По това време скандалът "Танджентополи" разкрива дълбоко вкоренена корупция сред политиците на национално и регионално равнище. Разкритията водят до краха на отделни политици и цели партии, а старата партийна система е напълно преобърната, оставяйки институционален вакуум. Берлускони запълва този вакуум, като създава нова политическа партия буквално за една нощ, използвайки личния си авторитет на предприемач и комуникационната мощ на своята медийна империя.

(От ляво надясно) Матео Салвини (лидер на "Лигата“), Силвио Берлускони (лидер на "Форца Италия“) и Джорджа Мелони (лидер на "Братята на Италия“) присъстват на заключителния митинг на дясноцентристката коалиция на 22 септември 2022 г. в Рим, Италия. Снимка: БТА/AP

След като сключва съюз (макар и понякога нестабилен) с двама различни партньори от десния и крайнодесния спектър, през 1994 г. Берлускони за първи път е избран за министър-председател. Това поставя началото на дълъг период на управление начело на десни коалиции и съюзи. В крайна сметка той е министър-председател три пъти: от 1994 до 1995 г., от 2001 до 2006 г. и от 2008 до 2011 г. Берлускони е известен като харизматичен политик, а предизборните кампании, които го довеждат на власт, неизменно са съсредоточени върху неговата личност. Той обаче е по-малко убедителен като държавник. Липсва му дългосрочна визия за Италия - както по отношение на държавното управление, така и по отношение на икономическото развитие.

През двете десетилетия, в които е на власт, БВП на Италия се движи в крак с този на останалите европейски страни, но конкурентоспособността на държавата - измервана чрез износа - непрекъснато спада. Това е съпътствано от значително увеличение на публичните разходи, въпреки неолибералните нагласи на правителствата на Берлускони.

Политиката му винаги се свежда до лични отношения. Това поведение се задълбочава от постоянен конфликт на интереси между ролята му на министър-председател на страната и тази на фактически монарх на бизнес империя, изградена до голяма степен върху търговската телевизия и рекламата.

Като политик той действа по същия начин, както и в предприемаческия си живот, управлявайки правителствата си с невероятна енергия, но с изключително слаба склонност да делегира правомощия. И докато успява да осигури висши постове в бизнес империята си за най-големите си деца - Марина и Пиерсилвио, той така и не намира също толкова харизматичен приемник за политическия си проект.

Италианците прощават на ексцентричния Берлускони многобройните му своеволия, и по-специално понякога нестандартното му поведение в личния живот. Вероятно той се ползва с повече снизходителност от страна на обществото, отколкото заслужава, и със сигурност с много повече, отколкото съдебната система беше склонна да прояви, както става ясно от осъдителната му присъда за данъчни измами. Докато той успява да се защити по други съдебни дела, свързани с обвинения за секс с непълнолетна, други лица са осъдени за набиране на проститутки за партитата на Берлускони.

Дори сега, след смъртта му, е трудно да се оформи категорично мнение за Силвио и за ролята му в най-новата история на Италия. Собствената му житейска история несъмнено е емблематична за страна, надарена с множество дарби - творческо място, способно на внезапно и неочаквано възраждане. Но може да се каже, че той олицетворява Италия и в негативен план - като страна, която за съжаление твърде често се оказва неспособна да предложи визия за бъдещето, основана на нещо различно от личните егоистични интереси.

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