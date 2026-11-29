Певицата открива в духовната практика силата да напусне насилствената си връзка, да преодолее страха и да започне живота си отначало

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Макар да е призната за една от най-големите икони на R&B и рока, Тина Търнър открива опората, която ѝ помага да премине през най-трудните моменти в живота си, в будизма. Духовната практика се превръща във важна част от личния ѝ свят и оказва влияние както върху живота, така и върху кариерата ѝ.

Певицата неведнъж признава, че именно будистката вяра ѝ дава сили да напусне насилствената си връзка с Айк Търнър през 1976 г. През следващите десетилетия тя ежедневно рецитира будистки мантри. През 1997 г. дори изпълнява молитва в предаването на Лари Кинг по CNN. Практиката остава част от живота ѝ до смъртта ѝ на 83-годишна възраст през май 2023 г. в дома ѝ в Кюснахт, близо до Цюрих, Швейцария. Там певицата поддържа и собствен будистки олтар.

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След новината за кончината ѝ в социалните мрежи се появяват множество послания в нейна памет. Мнозина обаче си спомнят не само за музиката ѝ, но и за влиянието, което духовният ѝ път оказва върху тях. Някои признават, че именно Тина Търнър ги е вдъхновила да открият будизма, а други споделят, че са намерили смелост да напуснат токсични връзки благодарение на примера ѝ.

"Тина Търнър е причината да открия будизма", пише в социалната мрежа X Джесика Н. Пабон, професор в Държавния университет на Ню Йорк в Ню Палц.

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"Тя беше моята опора, когато напуснах насилника си", споделя бившата журналистка Лора Кини. "Именно тя ме запозна с будизма, който се превърна в балсам за душата ми."

Лора А. Коул също разказва как музиката на певицата променя представата ѝ за личната свобода. Според нея песента What's Love Got to Do With It ѝ показва, че човек може да промени посоката си, когато животът, който води, вече не му носи добро, а дори му вреди.

"Тя ме запозна с будизма и с вътрешния мир, който носи медитацията", допълва Коул.

Тина Търнър, облечена в кожено палто, позира до фонтан в навечерието на първото си самостоятелно изпълнение във Великобритания в хотел Inn on the Park в Лондон, 10 февруари 1978 г. Снимка: Getty Images

Тина Търнър се среща с будизма в началото на 70-те години, когато няколко души ѝ разказват за тази духовна практика. Решаващо се оказва запознанството ѝ с Валери Бишъп, която Айк Търнър довежда един ден в звукозаписното студио. Бишъп е член на "Сока Гакай" - организация, свързана с будизма Ничирен и активна в Западен Лос Анджелис, близо до дома и студиото на семейство Търнър.

Тина Търнър по време на първия си самостоятелен концерт след раздялата с Айк Търнър Снимка: Getty Images

Това разказва Таро Голд, съавтор на духовните мемоари на певицата Happiness Becomes You от 2020 г., в интервю за Центъра "Хо" за будистки изследвания към Станфордския университет през 2021 г.

Израснала в баптистка среда, Тина постепенно заменя традиционната християнска молитва с будистки практики, характерни за учението на Ничирен, което следва. Сред тях е ежедневното рецитиране на свещен текст, чрез което последователите на движението "Сока Гакай" се стремят да постигнат вътрешно спокойствие, щастие и да намерят сили за осъществяване на личните си цели.

"Колкото повече рецитираш, толкова повече се освобождаваш душевно", казва Търнър в документалния филм на HBO "Тина" от 2021 г. В една от сцените се чува гласът ѝ, докато изпълнява будистките молитви.

"Започнах да виждам живота си по различен начин. Осъзнах, че трябва да направя промяна. Станах много по-уверена. Вече не ме интересуваше толкова какво мисли Айк за мен и престанах да се страхувам от него", разказва певицата във филма.

Тина Търнър и Айк Търнър Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Тина открива будизма малко след опита си за самоубийство с предозиране на Валиум. В интервю за USA Today през 2020 г. тя говори открито за значението на духовната практика в живота си.

"Будизмът буквално ми спаси живота", признава тя.

"Когато откри своята духовност и будизма, в нея се отключи нещо", казва сърежисьорът на документалния филм "Тина" Ти Джей Мартин в интервю за PBS NewsHour през 2021 г. "Мисля, че това ѝ даде увереността, която винаги е търсила."

В годините след раздялата с Айк Търнър певицата се опитва да възстанови кариерата си. Изявява се в шоуруми в Лас Вегас и кабарета, далеч от големите сцени, на които някога е пяла. Според Мартин постоянната работа и вярата ѝ помагат да запази равновесие в този труден период.

След почти десетилетие на упорит труд Тина Търнър успява да се върне на върха. През 1984 г. излиза албумът ѝ Private Dancer, който поставя началото на един от най-успешните периоди в соловата ѝ кариера. От него са хитовете What's Love Got to Do With It и Better Be Good to Me. Певицата продължава да записва и да изнася концерти, а през 1999 г. издава десетия си и последен самостоятелен албум Twenty Four Seven.

През последните десет години от живота си Търнър участва и в различни междурелигиозни проекти. Сред тях е Beyond Music - поредица от записи, които съчетават християнски и будистки песнопения.

"Когато го записах, бях много горда от постигнатия звук", споделя певицата в интервю по повод издаването на един от албумите през 2011 г. "Надявам се целият свят да чуе молитвата, която ме доведе дотук и ме направи толкова щастлива."

Тина Търнър държи швейцарската награда в категорията шоу по време на церемонията по награждаването на Swiss-Award 2009 в Hallenstadion на 9 януари 2010 г. в Цюрих, Швейцария Снимка: Getty Images

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