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Американската актриса Селма Блеър е била задържана след инцидент на борда на самолет на американската авиокомпания "Делта", изпълняващ полет от Лос Анджелис до Ню Йорк, съобщават световните агенции.

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По време на инцидента, разиграл се вчера вечерта местно време, са пострадали двама души. Според запознати източници при пристигането на самолета Блеър и една стюардеса са били откарани в болница за оценка на състоянието им. После Блеър била задържана.

Американските медии разкриха допълнителни подробности за инцидента. Според TMZ и списание People актрисата се е опитала да отвори врата на самолета по време на полета, след което е възникнало спречкване с кабинния екипаж. Твърди се, че тя е ударила един от служителите и е ухапала друг.

Инцидентът е станал на борда на полет DL938 на авиокомпания "Делта" от Лос Анджелис до Ню Йорк. След пристигането на летище "Джон Ф. Кенеди" около 23:00 ч. местно време полицията е задържала актрисата. Двама членове на екипажа са съобщили за наранявания, като единият е бил откаран в болница.

По информация на CBS New York, която се позовава на правоохранителни източници, са възникнали и допълнителни инциденти при транспортирането на Блеър и по време на медицинския ѝ преглед.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че ФБР е издало на актрисата призовка във връзка с предполагаеми нападения на борда на самолета. Случаят ще бъде разгледан от федерален съд в Бруклин, като все още няма определена дата за явяването ѝ.

Говорителката на актрисата заяви, че тя е получила спешен медицински проблем в самолета, който е довел до нейното предполагаемото поведение. След кацането тя незабавно е получила медицинска помощ и в момента състоянието ѝ е стабилно, добави говорителката.

Авиокомпанията поясни, че прилага политика на нулева толерантност към всякакво смущаващо или незаконно поведение, тъй като безопасността на пътниците и екипажа винаги е неин абсолютен приоритет.

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В последните години Селма Блеър водеше кампания в подкрепа на правата на инвалидите. Тя беше диагностицирана с множествена склероза през 2018 г. През 2023 г. тя се присъедини към президента Джо Байдън в Белия дом за отбелязване на годишнината от приемане на закона за инвалидизираните американци.

През 2016 г. Блеър се извини заради скандални изявления, направени по време на полет от Канкун от Лос Анджелис, по време на който смесила алкохол с медикаменти, което замъглило съзнанието й и заради което накрая тя припаднала.

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