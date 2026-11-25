Полицията е била повикана в имота малко преди 18:00 часа местно време в понеделник след сигнал за подозрителна дейност

1918 Снимка: Getty Images

Двама мъже с албански произход са обвинени в незаконно проникване и опит за кражба от провинциалната резиденция на принца и принцесата на Уелс разположена в имението Сандрингам в графство Норфолк, Великобритания. Полицията е била повикана в имота малко преди 18:00 часа местно време в понеделник след сигнал за подозрителна дейност.

Обвинения са повдигнати срещу 34-годишния Мирген Доку от лондонския квартал Кортфийлд Гардънс и 32-годишния Арилен Ндочи, който няма постоянен адрес. Според полицията двамата са обвинени в проникване в жилищна сграда с намерение за кражба и незаконно навлизане в охраняван обект. Мъжете са задържани и се очаква да се явят пред магистратския съд в Норич тази сутрин.

При издирването са използвани полицейски кучета, дронове и хеликоптер. Двамата заподозрени са били открити и арестувани в пределите на имението.

По информация на полицията по време на инцидента резиденцията е била необитаема. От двореца Кенсингтън са заявили, че не коментират въпроси, свързани със сигурността.

Принц Уилям и съпругата му Катрин не живеят постоянно в резиденцията, но използват имота по време на празниците. Къщата се намира на около три километра източно от Сандрингам Хаус, една от частните резиденции на крал Чарлз Трети.

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