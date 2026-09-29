"Тъй като няма възражения, молбата за промяна на името се уважава", гласи съдебното разпореждане

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Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, Захара, официално се отказа от известната фамилия на баща си. В понеделник съдия в Лос Анджелис е уважил молбата на 21-годишната Захара да промени законно името си от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли, сочат съдебни документи, с които Page Six разполага.

"Тъй като няма възражения, молбата за промяна на името се уважава", гласи съдебното разпореждане. "Името на молителката се променя от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли", се посочва още в документа.

Според съдебната документация адвокатът на Захара, Питър Кенет Ливайн, е участвал дистанционно в заседанието. Делото е било разгледано от съдия Вирджиния Кийни в сградата Stanley Mosk на Висшия съд на Лос Анджелис.

След официалната промяна източник, близък до Пит, заяви ексклузивно пред Page Six: "Това е поредният пример за пълното и тотално отчуждение, както и за пореден опит вниманието да бъде отклонено от успехите на другия родител. Всеки, който действително е бил част от тази история през последните десет години, знае, че само едната страна говори за децата и се е опитвала да ги използва като оръжие."

В отговор втори източник, близък до звездата от "Господарка на злото", коментира пред изданието: "Днешното заседание беше задължително по закон и беше насрочено преди месеци от съдебната система на Лос Анджелис. Ново дъно е неговият лагер да разпространява конспиративна теория, да се отказва от отговорност за поведението му и да напада собственото му дете. Нека не забравяме, че дъщеря му прояви достойнството да не обсъжда публично подробностите за неговото поведение."

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Решението идва малко повече от два месеца след като Page Six съобщи, че Захара и брат й Мадокс са публикували обяви във вестници, с които уведомяват за отделните си молби за законно премахване на Пит от фамилните им имена.

Завършилата Spelman College Захара е публикувала известия за предложената промяна на името си в Los Angeles Daily Journal на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. Обявите са давали възможност на всеки, който възразява срещу промяната, да подаде писмено възражение преди заседанието.

Още преди да направи промяната официална, Захара беше спряла да използва публично фамилията на баща си. През май, когато получаваше дипломата си в Spelman College, тя беше представена като Захара Марли Джоли. През ноември 2023 г. тя привлече внимание, след като гордо се представи със същото име по време на церемонията по приемането си в женското дружество Alpha Kappa Alpha.

Захара не е единственото от шестте деца на Джоли и Пит, което се дистанцира от известната фамилия на баща си. По-големият й брат Мадокс, на 25 години, официално премахна Пит от фамилията си по-рано този месец, като е посочи лични причини. По-малката им сестра Шайло, на 20 години, законно промени името си на Шайло Джоли, след като е подаде молба на 18-ия си рожден ден през май 2024 г.

Сестра им Вивиан, на 18 години, също предприе действия за законното премахване на Пит от името си. Преди това тя беше записана като Вивиан Джоли в Playbill за бродуейската постановка "Аутсайдерите", по която е работеше заедно с майка си. Нокс също премахна фамилията на баща си от дипломата си за завършено средно образование по-рано тази година.

Въпреки сложните отношения в семейството, през юни Page Six ексклузивно съобщи, че синът им Пакс, на 22 години, остава близък със семейството на Пит, макар че друг източник твърди, че той почти няма контакт с баща си.

Джоли подаде молба за развод с Пит през септември 2016 г. след две години брак. Бившите съпрузи бяха обявени за законно необвързани през 2019 г., а разводът им беше окончателно уреден през декември 2024 г., след осемгодишна съдебна битка.

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