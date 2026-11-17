По думите му Холивуд често се опитва да превърне актьорите в разпознаваеми лица, подходящи за плакати, а това може да бъде изкушаващо заради големите пари

621 Снимка: Getty Images

Джони Деп признава, че бащинството е променило завинаги не само възгледите му за живота, но и начина, по който гледа на професията си.

"Сякаш се вдигна огромна завеса", споделя актьорът от "Карибски пирати" в интервю за CBS Mornings, излъчено преди дни. "Дори не подозирах, че такава завеса съществува, докато не се роди първото ми дете", допълва той, имайки предвид появата на дъщеря си Лили-Роуз Деп през 1999 г. Тя е от връзката му с бившата му партньорка Ванеса Паради.

Звездата от "Ебенизър", който има и син на име Джак от Паради, обяснява, че появата на децата му е помогнала да разбере "за какво всъщност е било всичко". Години наред той си задавал въпроса: "Защо участвам в тези филми?". Допускал е, че причината може да е финансовата изгода или нещо друго.

"Никога не знаех отговора, докато завесата не се вдигна. Тогава изведнъж разбрах. Ето защо си направил всяка една крачка в живота си. В това е смисълът на всичко", казва Деп.

Актьорът отбелязва, че дори човек да не е особено съсредоточен върху себе си, появата на дете е първият истински безкористен момент, който може да преживее.

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"Когато детето ти се появи, нищо друго на света не съществува", споделя той.

Деп признава, че това усещане за смисъл не е изчезнало с порастването на децата му. На въпроса дали все още го изпитва, той отговаря категорично: "О, със сигурност".

Актьорът и преди е говорил за живота си като баща на Лили-Роуз, която вече е на 27 години, и Джак, на 24. В интервю за The Sunday Times през юни 2025 г. той признава, че трудно приема колко бързо са минали годините.

"Страдам от синдрома на празното гнездо", казва тогава Деп.

Попитан дали му липсва времето, когато децата са били у дома, той си спомня с умиление годините, в които семейството живее в Южна Франция.

"О, човече, когато децата ми растяха там, аз бях Papa. Не мога да ви опиша колко много обичах да бъда Papa", споделя актьорът.

След преместването на семейството в Лос Анджелис обаче нещата се променят.

"Изведнъж Papa изчезна. Станах Dad. Но Papa беше страхотно и вече съм достатъчно възрастен, за да е възможно Papa отново да се върне", казва той.

Актьорът Джони Деп (вдясно) и приятелката му Ванеса Паради позират след 9-тата годишна церемония по връчване на наградите „Critic's Choice Awards“ в хотел „Бевърли Хилс“ на 10 януари 2004 г. Снимка: Getty Images

Деп разказва, че именно в Южна Франция за първи път е почувствал, че има истински дом.

"Наистина, за първи път почувствах, че имам дом, на мястото в Южна Франция, където с Ванеса отгледахме децата. Това е единственото място, което някога ми е давало усещането за дом", спомня си той.

Въпреки че бащинството му помага да открие нов смисъл в живота, Деп не насърчава децата си да последват стъпките му в актьорската професия. Напротив, признава, че понякога направо ги разубеждава.

"Понякога децата ми казват: "Искам да стана актьор. Какъв съвет ще ми дадеш?". А аз им отговарям: "Недей!", разказва той пред The Sunday Times миналата година. "Аз бях тласнат по този път и единственият съвет, който мога да дам, е да не позволявате на никого да ви превърне в нещо, което не сте", допълва актьорът.

По думите му Холивуд често се опитва да превърне актьорите в разпознаваеми лица, подходящи за плакати, а това може да бъде изкушаващо заради големите пари.

"Ако това е посоката, която искате да следвате, действайте. Но не позволявайте на никого да избира вместо вас", съветва Деп.

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