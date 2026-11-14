Звездата от "Изгубени" разкрива защо предпочита да разказва свои истории, вместо да застава пред камерата

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Еванджелин Лили, позната с ролите си в сериала "Изгубени" и филмите за Ant-Man, разкрива защо се отказва от актьорската кариера въпреки успеха си в Холивуд.

"Винаги съм мразила да бъда известна. Бих предпочела много по-спокоен живот", споделя 47-годишната актриса в интервю за Christian Broadcasting Network.

Лили се оттегля от актьорството през 2020 г., но обявява решението си публично едва през 2024 г. Тя признава, че отказът от кариера, която ѝ носи признание и възхищение, не е лесен, но е убедена, че е избрала правилния път, пише People.

Още преди години актрисата мечтае да напусне Холивуд и да създаде семейство. Преди да се посвети на киното, тя изучава политически науки и международни отношения, а по-късно се занимава с хуманитарна дейност в Руанда.

"Исках да направя света по-добро място. Винаги съм искала да имам по-пряко влияние върху живота на хората", обяснява Лили.

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Вярата също играе важна роля в живота ѝ. Актрисата споделя, че се доверява на убеждението си, че Бог има план за нея, и не изключва възможността някой ден да се върне към актьорството.

Наскоро Лили разкри и за здравословните последствия от травма на главата, получена през май 2025 г., след като припада на плажа и пада върху камък. Изследванията показват намалена мозъчна функция в почти всички области. В момента тя работи с лекари, за да разбере по-добре състоянието си и да се справи с последствията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.