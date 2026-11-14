Макар че бурният романс между двамата пламва още през 70-те години на миналия век, те сключват брак едва през 2005 г. През голяма част от този период Дворецът е смятал Камила за неподходяща за престолонаследника

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След бурно и наситено със събития начало на годината, крал Чарлз имаше повод както за празнуване, така и за равносметка, тъй като на 9 април се навършиха 21 години от сватбата му с Камила. За връзката им е изговорено, а също така изписано, заснето и режисирано, повече, отколкото вероятно за която и да е друга двойка в съвременната история.

Както при всяка кралска двойка, върху връзката им още от самото начало тегне необичайно голяма тежест, която с времето само нараства. Младият принц и момичето от Съсекс, запознати от обща приятелка през 1970 г., вече не са същите хора, и това се отнася за много повече неща от просто кралските им титли. Когато кралският коментатор, биограф и бивш депутат Джайлс Брандрет, описва любовната история на Чарлз и Камила, той започва книгата си с цитат от драматурга Жан Ануи: "Има любов, разбира се. А после е животът - нейният враг."

Чарлз и Камила се запознават чрез общата си приятелка Лусия Санта Крус. Твърди се, че връзката между Чарлз и Лусия първоначално е нещо повече от приятелство. Запознават се в колежа "Тринити" в Кеймбридж, докато принцът следва там, а Крус работи като научен сътрудник на ръководителя на колежа. Поради това се носят слухове, че Крус е една от първите любими на Чарлз.

След като връзката им приключва, двамата остават толкова близки, че именно тя го запознава с Камила. В книгата си от 2006 г. Брандрет пише: "Според Чарлз, Лусия му се обадила и казала, че е намерила "точното момиче" за него." И наистина е било така."

Негово кралско височество принц Чарлз, принцът на Уелс, и Камила Паркър Боулс пристигат в "Гилдхол“ в Уиндзор, графство Бъркшир, Англия, на 9 април 2005 г. за гражданската церемония, на която ще сключат законен брак Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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На 23-годишна възраст принц Чарлз вече е влюбен в Камила Шанд. Тя е само с 16 месеца по-голяма от него, споделя интересите му и умее да го изслушва. И все пак, връзката им не е достатъчна, за да превърне Камила в подходяща партия за престолонаследника на британския трон... поне не и по онова време. Вместо това, двамата сключват брак с други партньори, впускат се в скандална афера, а любимата на Чарлз се превръща в дългогодишен обект на обществено порицание и една от най-мразените фигури в британския елит.

Камила произлиза от висшите кръгове на обществото, като сред заможните ѝ роднини с благородно потекло е дядо ѝ, който е барон. Въпреки това, мнозина от обкръжението на Чарлз искат принцът да се ожени за жена с най-висок аристократичен произход. Нещо, което Камила видимо не е. През годините, в които е ерген, името му често се свързва с дъщери на херцози и графове, като една от тях е лейди Сара Спенсър, по-голямата сестра на момичето, което по-късно става негова съпруга, а именно принцеса Даяна. Лорд Луис Маунтбатън, ментор, прачичо и човек, изпълняващ ролята на дядо за принца, дори се надява на брак между Чарлз и собствената си внучка.

Нейно кралско височество херцогинята на Корнуол, Камила Паркър Боулс, и съпругът ѝ, Негово кралско височество принц Чарлз, позират за официалния си портрет след службата за молитва и посвещение, проведена след сключването на брака им в Гилдхол, в замъка Уиндзор, на 9 април 2005 г. в Бъркшър, Англия Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Камила няма титла, но има връзка с кралския двор: нейната прабаба, Алис Кепел, е била любовница на Едуард VII, прадядото на Чарлз. Твърди се, че тяхната обща приятелка, Лусия Санта Крус, се пошегувала за тази връзка, когато ги запознава: "Е, вие двамата, бъдете много внимателни, защото имате общо генетично минало". Тази връзка обаче едва ли прави Камила по-подходяща в очите на монархия, която държи изключително много на обществения си имидж.

Разбира се, десетилетия по-късно Кейт Мидълтън успява да се омъжи за сина на Чарлз, принц Уилям, въпреки че самата тя не е от благородническо потекло. Произходът на Камила не е нейно предимство, но той не е и единствената причина тя да бъде смятана за неподходяща.

Принцът на Уелс и съпругата му Камила, херцогиня на Корнуол, в замъка Уиндзор на 9 април 2005 г., след сватбената церемония, заедно със своите семейства (от ляво надясно): на задния ред – принц Хари, принц Уилям, Том Паркър Боулс и Лора Паркър Боулс; на предния ред – херцогът на Единбург, Нейно Величество кралица Елизабет II и майор Брус Шанд Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Запознава се с Андрю Паркър Боулс, офицер от кавалерията на кралския двор, през 1965 г. Двамата се впускат в страстна, макар и проблематична връзка. А когато не е с Андрю, тя се вижда и с други мъже. Личният ѝ живот не е нещо необичайно, но в Двореца я възприемат като "опитна", и тъй като връзките ѝ са публично достояние, Камила не може да претендира за невинност.

За съжаление, Чарлз и обкръжението му смятат, че е важно съпругата му, и бъдеща кралица, да няма зад гърба си богата романтична история. Всъщност Маунтбатън го съветва, че намирането на девствена съпруга е от първостепенно значение. През 1974 г. Менторът на принца му пише писмо, в което се казва: "Смятам, че е смущаващо жените да имат предишен опит, ако след брака им се налага да бъдат на пиедестал". Освен това Чарлз е постоянно под светлините на прожекторите, а миналите връзки на съпругата му неминуемо биха привлекли засилено внимание от страна на пресата.

Принц Чарлз, принцът на Уелс, и Камила, херцогинята на Корнуол, се смеят, след като един земна пчела проявява интерес към принц Чарлз по време на посещението им в екорезервата „Ороконуи“ на 5 ноември 2015 г. в Дюнидин, Нова Зеландия. Кралската двойка е на 12-дневно посещение, обхващащо седем региона в Нова Зеландия, както и три щата и една територия в Австралия Снимка: Getty Images

Всяко порицание към любовния живот на Камила отразява силен обществен двоен стандарт, тъй като многобройните авантюри на самия Чарлз не предизвикват никакво осъждане. Но това лицемерие изиграва роля при избора на съпруга от страна на принца. Когато се жени за лейди Даяна Спенсър, той е на 31 години, а тя на 19. Голямата възрастова разлика до голяма степен гарантира, че тя няма сериозно романтично минало.

Въпреки че Чарлз бързо развива силни чувства към Камила, докато са заедно, и наглед си търси съпруга, по време на връзката им той все още не е готов за брак. Освен съветите относно това колко "опитна" трябва да бъде съпругата му, Маунтбатън му казва също, че един мъж трябва "да си изживее младостта" и да има колкото се може повече връзки, преди да се установи трайно. Съдейки по броя на жените, с които Чарлз излиза през годините, той явно е приел този съвет присърце. Но, въпреки че престолонаследникът не е готов за брак, Камила е. Като повечето момичета от нейния кръг, тя е възпитана с очакването, че житейският ѝ път ще бъде да се омъжи, а след това да създаде дом със съпруга и децата си. Тя не е следвала в университет и вместо да гради кариера, се е задоволявала с временна работа. За нея истинският живот е щял да започне едва когато застане пред олтара.

Чарлз, принцът на Уелс, и Камила, херцогинята на Корнуол, присъстват на световната премиера и кралската прожекция на филма "1917“ в кино "Одеон Лукс“ на Лестър Скуеър на 4 декември 2019 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През 1972 г. Паркър Боулс е далеч, заедно с полка си, но възобновява връзката си с Камила, докато Чарлз отсъства заради службата си в Кралския военноморски флот. Скоро двамата се сгодяват и сключват брак през 1973 г., което съкрушава Чарлз. И все пак, Паркър Боулс не е просто "утешителна награда" за Камила, след като не успява да се омъжи за принца, тя винаги е изпитвала силни чувства към него.

Камила и Чарлз подновяват отношенията си около 1986 г., докато и двамата са семейни. Всъщност се смята, че убийството на лорд Маунтбатън, чичото на Чарлз, извършено от ИРА през 1979 г., служи като катализатор за повторното сближаване на двамата. Твърди се, че след смъртта му Чарлз търси утеха именно при Камила. Наред с това принцът не е щастлив с Даяна, а съпругът на Камила редовно ѝ изневерява. Връзката на любовниците продължава да бъде непостоянна, като се съобщава за прекъсване в отношенията им след раждането на принц Уилям, период, през който Чарлз и Даяна са, по думите на мнозина, поне донякъде щастливи. След това, през 1984 г., се ражда принц Хари и недоволството отново започва да тлее под повърхността.

Чарлз и Камила съумяват да запазят любовта си през годините Снимка: Getty Images

В крайна сметка, през 1992 г., истинските им отношения стават обществено достояние, след като през цялата 1991 г. Даяна тайно дава интервюта на биографа Андрю Мортън. В книгата тя говори подробно за аферата, като описва и момент, в който се изправя срещу Камила. Даяна споделя, че е казала на настоящата кралица консорт: "Не се дръж с мен като с идиот".

През 1993 г. става публично достояние стенограма от телефонни разговори, за които се твърди, че са между принца и любовницата му. Разкритите интимни подробности включват признание на престолонаследника пред любимата му, че иска "да живее в панталоните ѝ", както и притеснението му, че би могъл да се превърне в тампон.

Принц Джордж Уелски, принц Уилям – принцът на Уелс, принц Луи Уелски, Катрин – принцесата на Уелс, принцеса Шарлот Уелска, крал Чарлз III, кралица Камила, Софи – херцогиня на Единбург, принц Едуард – херцог на Единбург, и лейди Луиз Уиндзор на балкона по време на церемонията „Trooping the Colour“ пред Бъкингамския дворец на 15 юни 2024 г. в Лондон, Англия. Trooping the Colour“ е тържествен парад, с който се отбелязва официалният рожден ден на британския монарх. В събитието участват над 1400 войници и офицери, придружени от 200 коня. Повече от 400 музиканти от десет различни оркестъра и барабанни състава маршируват и свирят в съвършен синхрон Снимка: AP/БТА

След скандала, станал известен като "Камилагейт", на следващата година Чарлз признава за извънбрачната си връзка в телевизионно интервю. До 1996 г. и двамата вече са разведени. Въпреки това, предвид обстоятелствата, Камила все още не се смята за подходяща партньорка за принца.

Тъй като при възкачването си на престола Чарлз ще стане "защитник на вярата", бракът с разведена жена се оказва сложен въпрос. Майката на Чарлз, кралица Елизабет II, не одобрява поведението на любимата му, като според мълвата, в един момент тя дори я нарича "онази зла жена". Освен това кралицата майка, бабата на Чарлз, изпитва силна неприязън към Камила. Тя вижда в нея своеобразно повторение на Уолис Симпсън, жената, чийто брак с нейния девер разклаща основите на монархията.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Освен че не се ползва с одобрението на членовете на кралското семейство, Камила не е и любимка на обществеността. В очите на мнозина тя е жената, която е извършила изневяра и е превърнала живота на принцеса Даяна в ад. (Известни са думите на Даяна в нейно интервю: "Е, в този брак бяхме трима, така че беше малко пренаселено".) Но Чарлз не е готов да се откаже от Камила втори път.

През 1999 г., две години след смъртта на Даяна, Чарлз и Камила започват да се появяват заедно на публични места. Постепенно отношението към нея започва да се променя в положителна посока. Кралица Елизабет и синовете на Чарлз сякаш приемат връзката им. Въпреки това Кралицата майка остава против отношенията им до смъртта си през 2002 г. През 2005 г. Чарлз и Камила най-накрая сключват брак. След години на скандали и тайни срещи, връзката им вече е официално позволена. На 9 април Чарлз се жени за Камила в сградата на общината в Уиндзор с гражданска церемония. В неочакван обрат Кралицата обявява, че няма да присъства на сватбата на собствения си син. Появяват се предположения дали това е знак за неодобрението ѝ към Камила, или просто проява на сериозното отношение на кралицата към ролята ѝ на глава на Църквата, което я е накарало да избегне гражданската церемония в общината. Тя и Филип все пак присъстват на приема.

Принц Чарлз, принц на Уелс; Камила, херцогиня на Корнуол; кралица Елизабет II; принц Хари, херцог на Съсекс; принц Уилям, херцог на Кеймбридж наблюдават прелитането на самолети на Кралските военновъздушни сили (RAF) от балкона на Бъкингамския дворец. Членове на кралското семейство присъстват на събития по повод отбелязването на стогодишнината на RAF на 10 юли 2018 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

Има и други препятствия по пътя към утвърждаването на Чарлз и Камила като двойка. Принцовете Уилям и Хари, останали без майка и белязани от връзката на родителите си, белязана от изневери, не приемат Камила веднага. Коментирайки работата на Марк Боланд, съветника по връзки с обществеността на Чарлз, Браун пише: "Един от внимателно поддържаните митове, разпространявани от Боланд, беше, че момчетата са приели Камила. В действителност обаче те в най-добрия случай просто я търпяха."

Въпреки това, както и всичко случило се преди това, Чарлз и Камила остават един до друг. Последните няколко години не са нито лесни, нито прости: принц Хари се дистанцира от баща си и семейството си; Чарлз губи майка си, възкачва се на престола като крал и е диагностициран с рак, а брат му е лишен от титлата си. И това е само онова, което е известно на обществеността.

Ако има нещо сигурно в живота на Чарлз, то това е Камила. От запознанството им през 1970 г. до превръщането им в крал и кралица консорт, двамата извървяват дълъг и изпълнен със събития път.

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