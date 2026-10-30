Докато за мнозина разводът носи обиди и конфликти, някои знаменитости успяват да запазят добрите отношения дори след края на брака си

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Гуинет Полтроу е свързвана с редица противоречиви уелнес тенденции, но един израз от личния ѝ живот се оказва с далеч по-трайно влияние, пише Hello!През 2014 г. актрисата и фронтменът на Coldplay Крис Мартин обявяват раздялата си след десет години брак и две деца. Те избират да я нарекат "съзнателна раздяла" - формулировка, която първоначално предизвиква подигравки, но постепенно се превръща в познат начин звездите да обявяват края на връзките си.

В изявление, публикувано в сайта на Полтроу Goop, двамата заявяват, че въпреки раздялата ще останат семейство и ще продължат да отглеждат децата си заедно. Вместо взаимни обвинения и публични скандали те говорят за тъга, уважение и желание да запазят добрите си отношения.

По онова време подобен подход изглежда необичаен. Разводите на известните личности често се превръщат в таблоидни спектакли, изпълнени с обвинения и разкрития. Затова решението на Полтроу и Мартин да представят раздялата си като спокоен и осъзнат избор предизвиква ирония. Към днешна дата приятелското разделяне изглежда все по-познато, а знаменитостите често подчертават, че остават близки заради децата си.

Сред последните примери са актьорът Тоби Магуайър и бившата му съпруга, дизайнерката на бижута Дженифър Майер. Двамата обявяват раздялата си преди десет години, но официално приключват развода си едва наскоро. По-рано този месец Магуайър присъства на сватбата на Майер с милиардера Джефри Огунлеси на Хавайските острови и дори е неин свидетел.

Подобен тон избраха и британската телевизионна водеща Тес Дейли и диджеят Върнън Кей, които през май обявиха, че се разделят след 22 години брак. В общото си изявление те подчертаха взаимното си уважение и желанието да продължат да бъдат отдадени родители. Оттогава двамата демонстрират добри отношения, като наскоро отпразнуваха заедно 22-рия рожден ден на дъщеря си Фиби.

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През годините и други известни двойки обявяват раздялата си с послания за приятелство и взаимно уважение. Дрю Баримор и Уил Копелман говорят за приемането на промените в живота, а Дженифър Анистън и Джъстин Теру се определят като двама близки приятели, които решават да продължат поотделно. Чанинг Тейтъм и Джена Дюан пък описват връзката си като красиво приключение, което ги отвежда в различни посоки.

Чанинг Тейтъм и Джена Дюан присъстват на световната премиера на "Kingsman: Златният кръг" на 18 септември 2017 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Един от най-дълготрайните примери за запазени добри отношения след развод са Деми Мур и Брус Уилис. Двамата се разделят през 2000 г. след 13 години брак, но остават близки и продължават да бъдат семейство заради трите си дъщери. Мур дори споделя, че след развода връзката им е станала още по-силна.

Повече от десетилетие след раздялата на Полтроу и Мартин "съзнателната раздяла" вече не звучи толкова необичайно. Независимо дали става дума за искрено приятелство или за стремеж да се запази спокойствието на децата, посланието е сходно: краят на една любовна връзка не означава непременно край на отношенията.

Крис Мартин и Гуинет Полтроу на благотворително събитие за борба с рака в Кълвър Сити, Калифорния, на 28 януари 2014 г. Снимка: Getty Images

Но съществува ли наистина приятелски развод?

В реалния живот безконфликтният развод изглежда почти като мит. Дали на знаменитостите просто им е по-лесно да представят раздялата си като спокойно и осъзнато решение, или публичните им послания са част от свят, в който показаното в социалните мрежи невинаги отразява случващото се зад кулисите?

Експертката по взаимоотношения и лайф коуч Ани Фонтейн смята, че освен желанието да запазят добрите отношения заради децата си, известните личности имат и други причини да избягват конфликтите.

"Много от тях имат общи приятели, преплетени бизнес интереси и професионални ангажименти. Поддържането на добри отношения може значително да улесни живота им", обяснява тя.

Според Фонтейн значение има и публичният образ. Никой не иска личната му раздяла да се превърне в продължителен медиен скандал, особено когато са замесени деца. Знаменитостите често разполагат и с повече възможности да потърсят помощ от терапевти, медиатори и специалисти, които да им помогнат да преминат през емоционалните и практическите трудности на развода.

Това обаче не означава, че приятелската раздяла е просто добре обмислен пиар ход. Фонтейн приветства промяната спрямо скандалните разводи, които често изпълваха таблоидите през 90-те години и в началото на новия век. Според нея краят на една връзка не бива автоматично да се възприема като провал. Понякога двама души просто стигат до момент, в който романтичните им отношения вече не могат да продължат, и това е напълно естествено.

Разбира се, не всяка двойка може или трябва да запази близостта, демонстрирана от Гуинет Полтроу и Крис Мартин. Клиничният психолог Джейсън Чан от Spiral Psychology подчертава, че е важно да се прави разлика между прошката и помирението, както и между учтивото отношение и истинското приятелство.

Целта след раздялата не е непременно двамата да продължат да общуват както преди, а да намерят начин да поддържат отношения с взаимно уважение. За някои това означава да останат приятели, а за други да поставят ясни граници и да си дадат необходимото пространство, за да продължат напред.

Може би затова е време да погледнем на приятелския развод с по-малко скептицизъм. Не всяка раздяла е повод за скандали и взаимни обвинения, нито всяко спокойно публично изявление е непременно опит за поддържане на добър имидж. А ако съзнателната раздяла на Полтроу и Мартин е помогнала на повече хора да приемат, че една връзка може да приключи без война, това вероятно е по-значим принос от всяка уелнес тенденция.

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