Двамата се запознават през май 2014 г. на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом

715 Снимка: Amy Sussman/Getty Images

София Вергара и Джо Манганиело бяха женени близо осем години, преди да се разделят изненадващо.

Двамата се запознават през май 2014 г. на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Манганиело се обръща към Джеси Тайлър Фъргюсън, свой колега от сериала "Модерно семейство", за да поиска телефонния номер на Вергара. По това време актрисата вече е прекратила годежа си с Ник Лоуб.

Макар първоначално да се колебае дали да започне връзка с Манганиело, Вергара в крайна сметка му дава контактите си. Двамата скоро започват да се срещат. Само шест месеца по-късно, на 24 декември 2014 г., Манганиело ѝ предлага брак. През ноември 2015 г. двойката сключва брак на пищна церемония в Палм Бийч, Флорида.

По време на брака си Вергара и Манганиело нямат общи деца. След почти осем години заедно двамата обявяват раздялата си.

RadarOnline.com проследява как се развива връзката им и какво доведе до края на брака им.

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Кога София Вергара и Джо Манганиело обявиха раздялата си?

София Вергара и Джо Манганиело обявиха, че се развеждат на 17 юли 2023 г., след седем години брак.

"Взехме трудното решение да се разведем. Като двама души, които се обичат и се грижат много един за друг, учтиво молим за уважение към личното ни пространство в този момент, докато преминаваме през този нов етап от живота си", заявиха те в общо изявление.

Манганиело официално подаде молба за развод на 19 юли 2023 г., като посочи "непреодолими различия" като причина. В документите датата на раздялата е записана като 2 юли същата година. Тогава двамата не разкриха конкретните причини за решението си. Според източник, близък до двойката, те отдавна се отдалечавали един от друг и се опитвали да преодолеят различията си, но вече имали различни приоритети. Друг източник твърди, че в продължение на месеци двамата спорели за дребни неща. Според трети разногласията им относно това дали да имат деца също са допринесли за раздялата.

Какво доведе до развода на София Вергара и Джо Манганиело?

В интервю за испанския вестник El País през 2024 г. Вергара обяснява, че различията им по въпроса за децата са изиграли съществена роля за края на брака.

"Бракът ми се разпадна, защото съпругът ми беше по-млад. Той искаше да имаме деца, а аз не исках да бъда възрастна майка. Смятам, че това не е справедливо спрямо бебето. Уважавам всеки, който го прави, но това вече не е за мен", заявява актрисата от America's Got Talent.

Разводът им е финализиран на 5 април 2024 г.

Манганиело обаче оспорва обяснението на бившата си съпруга. В интервю за Men's Journal той заявява: "Това просто не е вярно".

Актьорът обяснява, че е искал да има деца с Вергара и че двамата са се опитвали да създадат семейство през първата година и половина от връзката си. Според него обаче това не е единствената причина за раздялата.

"Още в самото начало, през първия месец, в който излизахме, имахме дълъг разговор. Казах: "Ако си приключила с децата, тогава разбирам. Просто ми кажи и ще знам как стоят нещата, и това е наред." Но при нея не беше така. И ѝ се заклех, че никога няма да я напусна, ако не се получи", разказа Манганиело.

Той обяснява края на брака им с постепенното отдалечаване между двамата. "Понякога това се случва", коментира актьорът.

Какво разкрива Джо Манганиело за брака им в мемоарите си?

В мемоарите си Bloodlines Манганиело разкрива, че по време на брака си с актрисата от Modern Family е преминал през сериозни здравословни изпитания, свързани с автоимунно заболяване.

"Докато стоях там и гледах Бабълс, кучето ми, ми дойдоха две мисли: първо, бракът ми беше приключил; второ, може би животът ми щеше да бъде по-полезен, ако разкриех публично състоянието си", пише той. "Бях стигнал до разбирането, че има аспекти от живота ми, които са далеч по-важни от актьорството."

Джо Манганиело присъства на световната премиера на Nonnas на Netflix на 30 април 2025 г. Снимка: Getty Images

В книгата си Манганиело описва отношенията им като емоционално дистанцирани. Той твърди, че Вергара понякога отказвала да го прегърне или да му показва привързаност. Според него тя се е подигравала и на кучето му Бабълс, което осиновил в период, когато се борел с мисли за самоубийство.

След появата на тези твърдения Вергара сподели в социалните мрежи публикация на сина си Маноло за отношенията с нарцистични хора.

"Запомнете, деца... няма значение колко много правите за нарцистичен човек. Те ще ви се сърдят за това и нищо никога няма да е достатъчно, а те винаги по някакъв начин ще се опитват да ви изкарат лошия", гласеше посланието.

Актрисата не посочи изрично Манганиело като адресат на публикацията. По-късно, в предаването CBS Mornings, той отговори на критиките, като заяви, че всеки, който е направил подобни заключения, трябва първо да прочете книгата му и да разбере истинския ѝ смисъл.

"Става дума за страданията, през които преминах", добавя Манганиело.

Джо Манганиело и София Вергара пристигат на откриването на LA Art Show 2020 Снимка: Getty Images

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