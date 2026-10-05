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Петте звезди от сериала "Приятели" няма да участват в новия документален филм за Матю Пери на Netflix, пише Daily Mail.

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Трисерийният документален сериал ще включва интервюта с други приятели и близки на покойния актьор, които са го познавали и са му се възхищавали. Източник заяви пред Page Six, че Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър са били потърсени за участие, но са отказали.

"Свързаха се с тях, но те решиха да не участват. В крайна сметка поредицата дава възможност да се изкажат други приятели и колеги от живота му, които пазят спомени и обич към Матю", коментира източникът.

Втори източник коментира конкретно решението на 57-годишната Анистън:

"Няма начин Джен някога да направи нещо подобно. Тя няма да седне и да започне да плаче пред камерата. Не иска да преживява всичко това отново и то пред широката публика."

Пери почина на 54-годишна възраст на 28 октомври 2023 г. Документалният филм ще се появи в стрийминг платформата почти три години след смъртта на актьора, като премиерата му е насрочена за 27 октомври. Режисиран от Мери Робъртсън, той ще даде на зрителите поглед към живота и кариерата на Пери. Сестра му Миа Пери Боуик ще говори за първи път публично за живота и наследството му.

Десетте сезона на "Приятели" се излъчваха между 1994 и 2004 г. Актьорският състав се събра отново за специалния епизод "Приятели: Отново заедно" по HBO Max през 2021 г., като според информациите всеки от шестимата актьори е получил по 2,5 милиона долара за участието си. През април миналата година Лиса Кудроу говори за успеха на сериала и огромните приходи, които той продължава да генерира.

"След като Матю почина, прегледах отново сериала. Преди виждах само какво съм сгрешила или какво бих могла да направя по-добре, но за първи път наистина оцених колко страхотен беше", сподели тя.

"Защото зад това стоеше един гений. И каквото и да правим в бъдеще, никога повече няма да преживеем нещо подобно", добави Кудроу.

Тя не спести похвалите си и към останалите си колеги:

"Смятах, че се справих добре, но Дженифър и Кортни? Невероятни. Дейвид и Мат? Те ме караха да се смея до сълзи. А Матю - той просто беше над всички нас."

Пери беше намерен в безсъзнание в джакузито в дома си в Пасифик Палисейдс. По-късно съдебният лекар на окръг Лос Анджелис определи ефектите на кетамина като причина за смъртта му. След трагичната му смърт Мат Лебланк му посвети емоционално послание в Instagram:

"Матю. С прискърбие ти казвам сбогом. Моментите, които прекарахме заедно, са искрено сред най-любимите ми моменти в живота."

"За мен беше чест да споделя сцената с теб и да те наричам свой приятел. Винаги ще се усмихвам, когато си мисля за теб, и никога няма да те забравя. Никога. Разпери криле и лети, братко. Най-накрая си свободен. С много любов... И предполагам, че ще задържиш онези 20 долара, които ми дължиш."

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Matt LeBlanc (@mleblanc)

Лебланк сподели снимка на актьорския състав на "Приятели", прегърнали се по време на заснемането на финалния епизод през 2004 г.

Останалите петима актьори също публикуваха съвместно изявление след смъртта на Пери.

"Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Бяхме повече от просто колеги по сериала. Ние сме едно семейство. Има толкова много да се каже, но в момента ще си отделим малко време, за да скърбим и да преживеем тази непостижима загуба."

Актьорите добавиха: "С времето ще кажем повече, когато сме в състояние да го направим. Засега мислите и любовта ни са със семейството на Мати, с приятелите му и с всички, които го обичаха по целия свят."

Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Матю Пери, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в "Приятели"
Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Матю Пери, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в "Приятели" Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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