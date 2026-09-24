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Екранният герой Том Холанд преживява силен период с високобюджетните продукции "Спайдър-Мен: Нов ден" и "Одисея", а според източници на RadarOnline.com Тимъти Шаламе завижда на приятеля си за статута му на новия любимец на Холивуд.

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"Тимъти известно време беше младият актьор, когото всички искаха", споделя източник пред RadarOnline.com. "Сега обаче Том има франчайза, престижния филм, боксофиса и глобалната публика. С това трудно се съревноваваш."

Освен че кариерата му е във възход, Холанд е и част от една от най-популярните млади двойки в Холивуд заедно със съпругата си Зендая. Междувременно Шаламе има връзка с Кайли Дженър от повече от три години.

"Том вече е човекът, когото всички искат", казва вътрешният източник. "Това променя обажданията, сценариите и срещите. Тимъти го забелязва."

Друг източник допълва: "Определено има състезателна енергия. Том не се опитва да заеме мястото на Тимъти. Но може би така или иначе го прави."

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