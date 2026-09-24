"Том вече е човекът, когото всички искат", казва вътрешният източник

2891 Снимка: Getty Images

Екранният герой Том Холанд преживява силен период с високобюджетните продукции "Спайдър-Мен: Нов ден" и "Одисея", а според източници на RadarOnline.com Тимъти Шаламе завижда на приятеля си за статута му на новия любимец на Холивуд.

"Тимъти известно време беше младият актьор, когото всички искаха", споделя източник пред RadarOnline.com. "Сега обаче Том има франчайза, престижния филм, боксофиса и глобалната публика. С това трудно се съревноваваш."

Освен че кариерата му е във възход, Холанд е и част от една от най-популярните млади двойки в Холивуд заедно със съпругата си Зендая. Междувременно Шаламе има връзка с Кайли Дженър от повече от три години.

"Том вече е човекът, когото всички искат", казва вътрешният източник. "Това променя обажданията, сценариите и срещите. Тимъти го забелязва."

Друг източник допълва: "Определено има състезателна енергия. Том не се опитва да заеме мястото на Тимъти. Но може би така или иначе го прави."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

15 март 2026г. - Тимъти Шаламе и Кайли Дженър присъстват на 98-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" Снимка: АР/БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.