Брад Пит разкри кога ще започнат снимките на дългоочакваното продължение и кои звезди се очаква да се завърнат в актьорския състав

986 Снимка: Getty Images

Брад Пит разкри, че снимките на дългоочакваното продължение на "Бандата на Оушън" вероятно ще започнат едва в края на 2027 г. Актьорът сподели новината в интервю за Variety по време на премиерата в Холивуд на новия си филм The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Работата по новата част от популярната поредица вече претърпя няколко промени в графика. Първоначалните планове бяха снимките да започнат през юни 2026 г., но впоследствие стартът беше отложен за декември. Сега се очертава ново забавяне, въпреки че подготовката за завръщането на емблематичната банда продължава.

Очаква се в "Бандата на Оушън 14" отново да видим познати лица от оригиналния състав - Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс, Мат Деймън и Дон Чийдъл. Режисьор на филма ще бъде Дейвид Лийч, познат от работата си по редица успешни екшън продукции.

Идеята за ново продължение се обсъжда от няколко години. Още през 2023 г. Джордж Клуни разкри, че вече има сценарий, който определи като "страхотен". Джулия Робъртс също потвърди, че се е запознала с него. По време на церемонията "Златен глобус" през януари актрисата призна, че първоначално се е изненадала от идеята за още един филм, но в крайна сметка е останала доволна от прочетеното.

Поредицата "Бандата на Оушън" се утвърди като един от най-разпознаваемите филмови франчайзи в жанра на обирджийските истории. Успехът ѝ се дължи не само на впечатляващия актьорски състав, но и на хитроумните престъпни планове, хумора и неочакваните обрати.

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