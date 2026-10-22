По информацията 89-годишният актьор, срещу когото са отправени тежки обвинения в сексуални посегателства, вече не може самостоятелно да използва тоалетната

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Според адвокатката му здравословното състояние на Бил Козби рязко се е влошило, съобщава RadarOnline.com. Това се различава от твърденията, направени от защитата му през 2024 г. По информацията 89-годишният актьор, срещу когото са отправени тежки обвинения в сексуални посегателства, вече не може самостоятелно да използва тоалетната.

В нов съдебен документ, внесен в отговор на иск от 10 обвинителки, адвокатката на Козби Дженифър Бонджийн заявява, че той е в лошо здравословно състояние. Според нея влошаването, свързано с напредналата му възраст, затруднява защитата му срещу обвиненията.

Тя пише: "Той е юридически сляп и страда от редица здравословни проблеми, включително сериозни ограничения в подвижността, които правят лично явяване на разпит на място, далеч от дома му, трудно."

През юни 2025 г. Козби не е могъл да даде показания, тъй като не е било разрешено да бъде придружен от мъж асистент. Съдебният документ посочва, че той се нуждае от човек до себе си "по всяко време, за да бъде гарантирана безопасността му и да получава помощ за основни нужди, като например използването на тоалетната".

Адвокатът Джордан Рътски е поискал федерален съдия да задължи Козби да се яви на разпит или да постанови "решение по подразбиране" заради повтарящото се и умишлено нарушение на задълженията му по събирането на доказателства. Според съдебните документи Козби е пропуснал три насрочени разпита.

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Бонджийн обаче настоява, че той не може да се яви, тъй като е "прикован към дома си", където е прекарал и рождения си ден в уединение. Тя твърди, че разпитът би застрашил неговата безопасност и здраве, като добавя: "Няма нищо нередно, което да се случва зад кулисите, и няма повтарящо се и умишлено нарушение на задълженията по събирането на доказателства.

Д-р Стюарт Фишър, който не е лекувал Козби, коментира здравословните проблеми, описани от адвокатката му. Той заявява: "Той има цял куп заболявания, които могат да го убият по всяко време. Огромният стрес, на който е подложен, влошава нещата. Принуден е постоянно да влиза и излиза от съдебни зали, докато се защитава. Може да се бори с всички съдебни дела, но не може да се бори със стареенето. В неговия случай шансовете за оцеляване са малки."

Освен неразрешения въпрос с разпита, Козби е изправен и пред друг съдебен казус. Твърди се, че той е отказал да изплати обезщетение от около 59 милиона долара на Донa Моцингър, която го е съдилa за сексуално посегателство. Тя е поискала съдът да му наложи допълнителни 2 милиона долара лихви и такси. По-рано Козби е загубил дело през март, след като съдебните заседатели са го признали за отговорен за предполагаемото посегателство. Все пак му е била предоставена възможност да постигне споразумение за 5 милиона долара. След като е подал жалба, съдът я е отхвърлил, а той впоследствие изглежда е изчезнал от публичното пространство.

Според информацията Козби е продал колекцията си от африканско изкуство и е прехвърлил средства в доверителен фонд на дъщеря си, вместо да плати на Моцингър. Тя заявява: "Вместо да приеме последиците от решението си да отиде на съд, господин Козби отново се бори, за да избегне отговорност за собствените си действия."

Козби отрича всички обвинения за неправомерно поведение. Повече от 60 жени са обвинили някога уважавания актьор в различни форми на сексуално насилие, включително сексуално посегателство, изнасилване, сексуално посегателство след употреба на упойващи вещества и сексуален тормоз. Освен гражданските дела, срещу него са били водени и наказателни производства. През 2018 г. Козби е осъден за утежнено непристойно посегателство, но присъдата впоследствие е отменена. След това той е освободен от затвора.

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