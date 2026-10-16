"На тази възраст и с неговата здравна история той трябва да се откаже от начина на живот на рок звезда, ако иска да остане жив", заявява д-р Гейб Миркин

1388 Снимка: АР/БТА

Род Стюарт обяви, че прекратява турнетата си, а според лекари и източници това може да е единственото решение, което би могло да спаси живота му, съобщава RadarOnline.com. Само няколко седмици след потенциално фатален сърдечен инцидент, наложил прекъсване на турнето му, рок звездата заяви, че догодина ще се сбогува окончателно със сцената. Плановете за пенсиониране на Род Стюарт са породени от тревоги за здравето му

"На тази възраст и с неговата здравна история той трябва да се откаже от начина на живот на рок звезда, ако иска да остане жив", заявява д-р Гейб Миркин.

81-годишният изпълнител на Forever Young съобщи, че ще сложи край на сценичната си кариера с последно турне, което ще започне догодина в зала 3Arena в Дъблин. Новината идва само седмици след като Стюарт внезапно отмени оставащите дати от американското си турне и концертите си в Лас Вегас, за да премине през спешна коронарна процедура.

"Това беше огромен сигнал за събуждане за Род", разкри източник. "Семейството и приятелите му от години го молят да намали темпото, а фактът, че сега възнамерява да спре напълно, показва колко сериозна е ситуацията."

През юни на Стюарт е поставен животоспасяващ стент. Д-р Миркин, който не е лекувал певеца, посочва, че процедурата може да доведе и до допълнителни проблеми. "Съществуват данни, че макар стентовете да могат да предотвратят сърдечни удари, те увеличават и вероятността от вътрешни кръвоизливи и инсулти", обясни той.

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Сърдечната операция е само поредното здравословно изпитание за изпълнителя на Maggie May. През 2025 г. той отмени няколко концертни дати заради грип, който според съпругата му Пени Ланкастър го е накарал да се чувства по-болен и по-изтощен от когато и да било през живота си.

През 2024 г. Стюарт отменя и няколко концерта заради COVID-19. През 2000 г. му е отстранен раков тумор от щитовидната жлеза. Година по-рано той разкрива, че в продължение на три години тайно се е борил с рак на простатата.

Според лекарите положението му се усложнява и от дългогодишната му употреба на алкохол, довела до неловки инциденти. Сред тях е и случай от 2019 г., когато той и синът му Шон Стюарт, на 46 години, бяха задържани след спречкване с охранител на луксозно новогодишно парти.

"Цял живот, прекаран в купони, неизбежно си казва думата накрая", коментира нюйоркският интернист д-р Стюарт Фишър. Д-р Миркин добавq: "Бих му препоръчал дори да не помирисва алкохол."

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