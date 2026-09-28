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Жената от Алабама, която обвини Джей Зи в изнасилване, когато е била на 13 години, официално се отказа от обвиненията, заявявайки, че в тях "няма и капка истина".

Съдебен спор

Първоначално тя заведе дело в Ню Йорк под псевдонима "Джейн Доу" през октомври 2024 г., твърдейки, че е била насилвана от Джей Зи и Шон "Диди" Комбс на парти след церемонията за музикалните награди на MTV (VMA) през 2000 г., в присъствието на друга знаменитост, чието име тя отказа да назове.

Делото ѝ беше прекратено през февруари 2025 г. от нейния адвокат Тони Бъзби, известен с това, че представлява няколко от жените, обвинили Комбс в посегателство. През следващия месец Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, заведе насрещен иск не само срещу Бъзби и неговата правна кантора в Тексас, но и срещу самата "Доу".

Сега тя е наела адвоката от Алабама Джей Блеър Нюман и се е отказала от обвиненията си срещу Картър в съдебни документи, до които Daily Mail е получил достъп. В съдебната документация тя заявява, че "никога не се е срещала или разговаряла" с Картър, и настоява, че се отказва от обвиненията "доброволно", без каквото и да е "плащане" от негова страна "или от страна на когото и да било, действащ от негово име".

В изявление, предоставено на TMZ, Нюман заявява: "Нашата клиентка поддържа твърдението, че е била жертва на сексуално посегателство, но е допуснала сериозна грешка в обвиненията си, посочвайки г-н Картър, и тези обвинения са били неверни. Г-н Картър не я е изнасилвал, не е извършвал сексуално посегателство над нея и не е проявявал никакво неподходящо поведение спрямо нея; тя никога не се е срещала с него. Тя искрено и безусловно се извинява на г-н Картър и семейството му", добавя Нюман. Картър е женен за Бионсе от 2008 г. и оттогава двойката има три деца - Блу Айви (на 14 г.) и близнаците Сър и Руми (на 9 г.).

В делото срещу Картър интересите на жената бяха представлявани от няколко адвокати от кантората "Buzbee Law Firm", включително самия Бъзби и Дейвид Фортни. В съдебния документ, с който оттегля твърденията си, жената посочва, че е информирала Фортни за наличието на "проблеми с психичното здраве", но твърди, че той "никога не е попитал" дали те "влияят на паметта ѝ" относно въпросните обвинения. "Разбирам, че обвиненията ми са причинили на г-н Картър огромна болка, страдание и вреди, които никога не могат да бъдат напълно поправени", заявява тя в новите съдебни документи.

Джей Зи беше обвинен от анонимната жена, че заедно с Шон "Диди" Комбс я е нападнал и насилил
Джей Зи беше обвинен от анонимната жена, че заедно с Шон "Диди" Комбс я е нападнал и насилил Снимка: Getty images

Според последния документ, подаден от жената, през септември или октомври 2024 г. тя е видяла реклама във Facebook, насочена към "хора, които може да имат претенции за сексуално посегателство" от страна на Комбс.

Прикаченият линк я е отвел към формуляр на фирмата "AVA Law Group"; пред тях тя е разказала, че докато е работила като модел, е присъствала на парти след церемонията за наградите "Teen Choice Awards" през 2000 г. - а не на наградите MTV Video Music Awards, както се е твърдяло в съдебната жалба.

Обвинителката първоначално заведе дело в Ню Йорк под псевдонима "Джейн Доу" през октомври 2024 г., твърдейки, че е била жертва на посегателство от страна на Джей-Зи и Шон "Диди" Комбс; на снимка от 2020 г. са заснети Комбс и Джей-Зи.

Комуникацията ѝ с "AVA Law Group" е поставила началото на поредица от събития, довели до това тя да бъде представлявана от "Buzbee Law Firm", се посочва в новата декларация.

В документа жената твърди, че никога не ѝ е бил предоставен проект на жалбата срещу Картър от октомври 2024 г., преди тя да бъде внесена в съда от "Buzbee Law Firm".

Освен това тя заявява, че дори не е знаела кой е Бъзби, когато той е завел делото от нейно име - факт, за който твърди, че е разбрала едва седмици по-късно.

В жалбата си Доу твърди, че към януари 2025 г. е започнала да изпитва "съмнения" не само относно обвиненията си срещу Картър, но и относно това дали изобщо е присъствала на "парти със знаменитости".

Овиненията срещу Джей Зи разтърсиха сериозно брака му с Бионсе
Овиненията срещу Джей Зи разтърсиха сериозно брака му с Бионсе Снимка: Getty Images

В отговор на запитването за коментар от страна на Daily Mail, Бъзби заявява: "Не сме сигурни защо г-жа Доу би казала подобни неща. Разполагаме със запис, на който случаят ѝ е разяснен подробно и тя потвърждава всяко едно от обвиненията. Тя също така подписа четири различни писмени декларации под клетва, представени пред съда, в които се посочва, че твърденията ѝ са верни. Освен това тя е разговаряла с ПЕТИМА РАЗЛИЧНИ адвокати от две различни кантори, потвърждавайки истинността на историята си. Така че, с цялото ми уважение, версията, която тя представя сега, не се подкрепя от предишните ѝ изявления. Въпросът защо е променила историята си е важен, но ние нямаме отговор на него."

Когато съдебният иск на Доу е отхвърлен през февруари 2025 г., Картър публично отпразнува "победата" си над "необоснованите, измислени и ужасяващи обвинения", отправени срещу него. "Не бих пожелал това преживяване на никого", добавя той. "Травмата, която преживяхме аз, съпругата ми, децата ми и близките ми, не може просто да бъде пренебрегната."

Настоящият адвокат на Доу заяви, че тя "искрено и безрезервно се извинява на г-н Картър и семейството му". Изпълнителят на хита "Empire State of Mind" гневно заяви в последвалия си насрещен иск, че ответниците са били "водени единствено от алчност, без капка душа, в пълно пренебрежение към истината и най-основните принципи на човешката почтеност".

 

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