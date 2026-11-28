За някои той е голямата любов, за други просто мъжът, който ги е разочаровал

1954 Снимка: Getty Images

Само със 165 см височина, набито телосложение, къси крака и невероятна пъргавина, Диего Марадона никога не е бил от мъжете, които впечатляват с внушителна физика, но притежаваше нещо далеч по-силно от външността - присъствие, заразителна усмивка и темперамент, който трудно можеше да остане незабелязан. Той беше човек на крайностите. Можеше да бъде обаятелен и забавен, нежен и щедър, но също така избухлив, непредсказуем и неудържим. В него живееха няколко различни личности и всяка от тях имаше своите желания.

Диего умееше да привлича вниманието не само с поведението си, но и с начина, по който общуваше с хората. Имаше особен чар, който му помагаше да печели симпатии, да създава приятелства и да се превръща в център на всяка компания. Но зад широката усмивка и непринуденото държание се криеше неспокоен човек, който трудно намираше границата между удоволствието и самоунищожението. Славата, парите, нощният живот, наркотиците и алкохолът постепенно се превърнаха в част от ежедневието му, а личните му отношения често плащаха цената на този начин на живот.

В любовта Марадона също не познаваше половинчатите решения. Жените в живота му бяха много, а някои от тях оставиха следа, която не можеше да бъде заличена. Една беше до него още когато нямаше нито слава, нито богатство, друга му роди син, когото той дълги години отказваше да признае. Извънбрачните връзки и семейните конфликти постепенно превърнаха личната му история в истинска сапунена опера. Зад образа на мъжа, който можеше да има всичко, се криеше човек, който невинаги успяваше да съхрани най-важното - близостта с хората, които го обичаха...

Младият Диего Марадона в дома си, около 1980 г. Снимка: Getty Images

Клаудия Вияфане

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Най-голямата и продължителна любов в живота на Диего е Клаудия Вияфане. Двамата се срещат още като тийнейджъри в Буенос Айрес, когато той е просто талантливо момче от бедно семейство, а бъдещето му все още е изпълнено с неизвестност. Клаудия е до него още преди светът да го превърне в знаменитост и споделя с него пътя от скромния живот до огромната популярност.

Връзката им се развива през годините, в които Диего постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите личности в Аржентина. Докато около него се трупат пари, внимание и възможности, Клаудия остава постоянната фигура в личния му свят. Двамата сключват брак през 1989 г. на пищна церемония.

От любовта им се раждат две дъщери. За известно време семейството изглежда като мечта. Но зад блясъка на публичния образ отношенията им започват да се пропукват. Постоянните пътувания, изкушенията, нощният живот и все по-сериозните проблеми на Марадона със зависимостите оказват влияние върху брака.

Докато живее в Италия, Диего все по-трудно успява да води нормален живот. Той е обграден от хора, които искат да бъдат близо до него, а възможността да се отдава на удоволствията без особени ограничения става част от ежедневието му. През този период се появяват и извънбрачните му връзки.

След години на опити да запазят семейството си Клаудия и Диего се разделят през 2003 г. Раздялата обаче не слага край на отношенията им. Следват публични обвинения, конфликти и съдебни спорове. Въпреки всичко Клаудия остава една от най-важните жени в живота му и човекът, който го познава още от времето, когато славата е била само далечна мечта.

Кристина Синагра

Докато все още е женен за Клаудия, Марадона започва кратка връзка с италианката Кристина Синагра. Тя е позната на семейството му, а отношенията им се развиват по време на престоя му в Неапол. От тази история се ражда едно от най-големите противоречия в личния живот на аржентинеца.

През 1986 г. Кристина ражда син. Жената публично заявява, че бащата е известният футболист, но той категорично отказва да признае детето. Истината е известна на самия Марадона и въпреки това той години наред избягва да поеме публично отговорност.

Случаят се превръща в голям скандал в Италия и малкият расте с отсъстващ баща, чието име е познато на целия свят. В документалния филм за Диего режисьорът Асиф Кападия обръща специално внимание на този период, като го определя за повратен момент в живота на звездата. Според него тогава Марадона започва да лъже, защото на върха на славата си не може да си позволи да покаже слабост или да признае, че е допуснал грешка.

Едва през 2016 г. официално признава сина си. Така след близо 30 години мълчание двамата получават възможност да изградят отношения.

Но историята с Кристина далеч не е единствената извънбрачна връзка на Марадона. През годините около него се появяват различни жени, а личният му живот все по-често се превръща в тема на медиите. Самият той по-късно признава, че има няколко деца от различни връзки, освен двете си дъщери от брака с Клаудия.

Валерия Сабалайн

Една от по-малко известните истории в живота на Марадона е връзката му с аржентинката Валерия Сабалайн. Двамата се запознават през 1995 г. в нощен клуб в Буенос Айрес, когато Диего все още е женен за Клаудия Вияфане. Според разказа на самата Валерия отношенията им продължават около три месеца.

Когато разбира, че е бременна, тя се опитва да съобщи новината на футболиста чрез хора от неговото обкръжение. След това обаче контактът между тях прекъсва. През 1996 г. се ражда дъщеря им, а Валерия започва съдебна битка за установяване на бащинството.

Момичето расте без реална връзка с прочутия си баща. Едва през 2014 г., когато вече е на 18 години, дъщерята успява да се срещне лично с него.

Мавис Алварес

Една от най-противоречивите истории в личния живот на Марадона се разиграва по време на престоя му в Куба в началото на 2000 г. Там той се лекува от зависимостите си и прекарва продължителни периоди далеч от Аржентина.

В Куба се запознава с Мавис Алварес. По това време тя е едва на 16 години, а Диего е на около 40. Между двамата се установяват отношения, които продължават няколко години и по-късно се превръщат в повод за сериозни обвинения.

През 2001 г. Мавис пътува с Марадона до Аржентина. По-късно тя разказва, че е била подложена на контрол от хората около футболиста, че е била изолирана и че е преживяла тежки моменти по време на престоя си с него.

През 2021 г., вече след смъртта на Диего, Алварес публично проговаря за преживяното. Тя отправя обвинения в сексуално и физическо насилие, и въвличане в употребата на наркотици. Разказва и за натиск да се подложи на операция за уголемяване на бюста по време на престоя си в Аржентина. Жената подава сигнал срещу хора от обкръжението на Марадона за предполагаем трафик на хора, свързан с пътуването й от Куба. Тя заявява, че дълго време не е могла да говори за случилото се от страх и притеснения за семейството си.

Вероника Охеда

През 2005 г. в живота на Марадона се появява Вероника Охеда. Двамата се запознават на сватба на общи приятели във Виля Фиорито. Между тях бързо пламва любов, а връзката им продължава почти осем години.

Вероника е различна от жените, с които футболистът е свързван през годините. Тя предпочита по-дискретния начин на живот и известно време се опитва да го отдалечи от шумните компании и нощните забавления. Двамата дори преживяват няколко трудни момента, включително загуба на бременност.

Отношенията им обаче постепенно се усложняват. През 2012 г. става ясно, че Вероника очаква дете от Диего. Вместо новината да сближи двойката, тя съвпада с поредната голяма криза в отношенията им. Марадона вече прекарва все повече време в Дубай, а около него се появява друга жена - Рочио Олива.

На 14 февруари 2013 г. се ражда синът им. Но щастието от появата на детето е помрачено от раздялата на родителите му. Вероника остава в Аржентина, докато Диего продължава живота си далеч от семейството.

Следват обвинения, конфликти и периоди на прекъснат контакт. Връзката им преминава през няколко раздели и опити за сближаване, а през 2019 г. двамата отново възстановяват отношенията си за известно време.

Вероника по-късно разказва, че Диего невинаги е присъствал в живота на сина си така, както тя е очаквала.

Рочио Олива

Докато отношенията му с Вероника Охеда се разпадат, в живота на Марадона се появява Рочио Олива. Двамата се запознават около 2010 г. в Мар дел Плата, а по-късно връзката им се превръща в една от най-коментираните любовни истории на футболиста.

Рочио е с около 30 години по-млада от него. Тя е футболистка и има амбиции в спорта, а Диего бързо се привързва към нея. Двамата започват да пътуват заедно, а връзката им става публична, когато Марадона живее и работи в Дубай.

Историята им обаче далеч не е приказка. Тя е белязана от бурни скандали, раздели, събирания и взаимни обвинения. Двамата неведнъж се оказват в центъра на медийни конфликти, а в един момент дори се стига до съдебни спорове.

През 2014 г. Диего предлага брак на Рочио по време на престоя им в Рим. Сватба обаче така и не се състои. В отношенията им има и особено неприятен епизод, свързан с обвинения за изчезнали часовници и бижута. Марадона публично обвинява Рочио, че е взела негови вещи, а тя от своя страна отрича и двамата влизат в поредния конфликт.

В крайна сметка връзката им приключва окончателно през 2018-2019 г. след около шест години заедно. Рочио остава последната официална партньорка на футболиста, но двамата така и не успяват да изградят стабилно семейство.

Марадона постепенно признава бащинството си в различни случаи, а семейният му кръг се оказва далеч по-голям и сложен, отколкото първоначално се е смятало.

Връзките му често са белязани от липса на постоянство и от трудността му да поема отговорност за последствията от собствените си решения. В същото време той неведнъж демонстрира привързаност към децата си, макар отношенията с някои от тях да започват много късно.

Славата му позволява да живее в свят, в който почти няма ограничения. В Неапол например Марадона е толкова популярен, че трудно може да се придвижва из града, без да бъде разпознат. Постоянното внимание обаче го изтощава. В опитите си да избяга от напрежението той все по-често търси утеха в наркотиците, алкохола, нощния живот и случайните връзки.

Капитанът на националния отбор на Аржентина Диего Марадона празнува, понесен на раменете на съотборниците си, след победата с 3:1 над СССР във финала на Световното първенство по футбол за младежи през 1979 г. Снимка: Getty Images

Един от най-показателните епизоди от този период е телефонен разговор от януари 1991 г., когато Марадона се опитва дискретно да организира среща с две проститутки. Разговорът е подслушван от властите и по-късно е използван като доказателство по разследване срещу него. В един момент жената отсреща дори настоява той да поздрави сина й, който е негов почитател. Така в една и съща нощ се сблъскват две напълно различни страни от живота на Диего.

Личният живот на Марадона е отражение на цялото му съществуване. Той успява да спечели обичта на милиони хора, но не успява да запази доверието на най-близките си.

Диего Марадона пристига на международното летище "ОР Тамбо" на 18 януари 2009 г. в Йоханесбург, Южна Африка Снимка: Getty Images

На 25 ноември 2020 г. умира на 60-годишна възраст. След него остават осемте деца, свързани с брака му с Клаудия и различните му връзки, както и множество истории за жени, които са били част от живота му в различни периоди.

За някои той е голямата любов, за други просто мъжът, който ги е разочаровал. Човекът, който изглеждаше способен да покори целия свят, често се оказваше безсилен пред собствените си желания, зависимости и отношения с хората, които го обичаха.

Диего Марадона (1960-2020 г.) Снимка: Getty Images

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