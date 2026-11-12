Актьорът е осъден на 18 месеца условно, а решението му да оттегли жалбата би означавало, че присъдата влиза в сила. Защитата му засега не потвърждава информацията

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Френският актьор Жерар Депардийо е решил да не обжалва присъдата по делото, свързано с обвинения в сексуален тормоз, за който се твърди, че е бил извършен по време на снимките на филм, съобщи радио "Франс ентер" (France Inter), позовавайки се на източник от прокуратурата.

Според информацията на радиото адвокатите на Депардийо са изпратили уведомление за намерението си да внесат заявление за отказ от обжалване, което би довело до влизането в сила на първоначалната присъда. Защитата на актьора е отказала да потвърди или отрече тази информация в отговор на запитване от радиостанцията.

Заседанията на Апелативния съд трябваше да се проведат в периода между 16 и 20 ноември.

По-рано съд в Париж призна Жерар Депардийо за виновен по делото за сексуален тормоз и го осъди на 18 месеца условно лишаване от свобода. Съдът постанови също така актьорът да бъде вписан в регистъра на извършителите на сексуални престъпления, и му отне правото да упражнява избирателните си права за срок от две години.

Обвиненията срещу Депардийо бяха повдигнати от 54-годишната декораторка Амели и 34-годишната асистент-режисьорка Сара, които твърдят, че по време на снимките на филма Les Volets verts (2022) актьорът е отправял неприлични шеги и е проявявал сексуална агресия спрямо тях.

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Според една от жените, както съобщи изданието Mediapart, Жерар Депардийо е отказал да се извини непосредствено след инцидента и дори ѝ се е разкрещял.

Въпреки че съдът не уважи искането на прокуратурата за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 евро, както и за налагане на задължително психологично лечение, той все пак задължи подсъдимия да заплати на пострадалите съответно 1000 евро и 2000 евро като обезщетение за "многократно причинени страдания".

Това не е единственото съдебно дело, по което е замесен Жерар Депардийо. Актьорът е обвинен и по отделен случай, свързан с твърдения за изнасилване и сексуално посегателство над актрисата Шарлот Арну през 2018 г. През август 2025 г. френски съд разпореди той да бъде изправен пред наказателен съд, но защитата му обжалва това решение. През септември 2026 г. Апелативният съд в Париж разгледа жалбата, с която адвокатите поискаха прекратяване на производството. Депардийо отрича обвиненията.

През годините срещу актьора са отправяни и други обвинения в сексуални посегателства. Част от подадените жалби са оставени без последствие заради изтекла давност или недостатъчно доказателства. Сред тях е жалбата на актрисата Елен Дарас за предполагаем случай от 2007 г., прекратена през януари 2024 г. поради давност.

Освен това през февруари 2025 г. стана известно, че срещу Депардийо се води разследване за предполагаема утежнена данъчна измама и пране на пари, във връзка с което са извършени процесуални действия във Франция и Белгия.

Въпреки съдебните си проблеми Жерар Депардийо продължава публичните си изяви извън Франция. На 2 ноември актьорът изнесе благотворителен концерт в Прага, където изпълни шансони на френската певица Барбара. Депардийо, който е на 77 години, напоследък прекарва време в Чехия, където живее неговата партньорка. През март 2026 г. той се появи и на големия екран в алжирския исторически филм "Ахмед бей", заснет още през 2018 г.

Жерар Депардийо сега живее между Франция и Чехия, като през последните месеци често пребивава в Прага заедно с чешката си партньорка Магда Ваврушова.

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