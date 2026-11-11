Съдия Джоел Бенатан похвали смелостта на жените и отбеляза допълнителната душевна болка, причинена от отричанията на Бранд и твърденията му, че те са излъгали

2794 Снимка: БТА/AP Photo/Kin Cheung

Жертвите на Ръсел Бранд описаха опустошителните последици от сексуалните му престъпления в разтърсващи показания пред съда. Те разкриха за годините на травма, тревожност и страх, през които са преминали, докато скандалният комик беше осъден на повече от десет години затвор.

Както съобщи RadarOnline.com, 51-годишният Бранд получи присъда от 10 години и шест месеца затвор на 9 ноември. Той беше признат за виновен за изнасилването на една жена и сексуалното посегателство над още три между 2004 и 2009 г.

Съдия Джоел Бенатан похвали смелостта на жените и отбеляза допълнителната душевна болка, причинена от отричанията на Бранд и твърденията му, че те са излъгали. Сега стават известни и пълните им показания пред съда.

Една от жените, нападната в бар в лондонския квартал Сохо през 2004 г., разказа: "Когато се случи, бях в пълен шок и останах разтърсена в продължение на седмици, докато се опитвах да осмисля преживяното. Бях изключително разстроена и травматизирана."

Тя обясни, че случилото се е подкопало самочувствието и увереността ѝ. Допълнителна болка ѝ причинили и непознатите в интернет, които поставяли под съмнение достоверността на разказа ѝ.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Имаше обвинения и заплахи за смърт от обсебени негови поддръжници в социалните мрежи. Това породи у мен истински страх, че името ми може да стане публично известно и някой психически нестабилен човек да нападне мен или семейството ми", сподели тя.

В заключение жената използва красноречиво сравнение: "Както се казва, леопардът може да смени петната си, но в крайна сметка си остава леопард, а не газела."

Друга жена, изнасилена в дома на Бранд в Хемпстед през 2009 г., разказа за ужаса си от възможността да се е заразила с ХИВ вследствие на нападението.

"Един от най-мъчителните аспекти след случилото се беше страхът, че може да съм се заразила с ХИВ", призна тя.

Жената преминала през медицински прегледи и изследвания, като прекарала три месеца в несигурност. През това време се борила с тревожност, физическа болка и безсъние.

"Дори и сега чувствам, че живея с травмата от случилото се. Това е нещо, което нося със себе си всеки ден, и често ми се струва, че никога няма да свърши", добави тя.

Жената обясни, че известността на Бранд прави особено трудно избягването на напомнянията за нападението. Това се отразило на отношенията ѝ с околните, на самочувствието ѝ и на способността ѝ да се доверява на други хора.

Трета жертва, нападната сексуално в лондонската радиостанция Choice FM през 2005 г., разказа как Бранд я притиснал, след като отворила вратата.

"Беше много грубо. Цялото му тяло беше притиснато към мен, а целувките бяха силни и мокри, спускаха се по врата ми. Използвах думата "неистов", защото просто беше... беше насилствено", сподели тя.

Жената разказа, че спомените за Бранд продължават да предизвикват страх у нея дори години след нападението.

"През годините, когато чувах гласа му по телевизията или в социалните мрежи, или виждах образа му, това ме караше да се стряскам", обясни тя.

Ръсел Бранд пристига в съда преди процеса, където е изправен пред обвинения в изнасилване и сексуално посегателство в Кралския съд на "Саутуърк" на 28 октомври 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

Четвъртата жена, нападната в звукозаписно студио през 2009 г., разказа как преживяното е променило поведението ѝ на работното място. По думите ѝ случилото се "отворило очите ѝ по много болезнен начин". След нападението тя започнала да избягва ситуации, в които остава насаме с колеги мъже. В обръщението си към останалите пострадали жената подчерта колко е важно те да не се страхуват да говорят открито.

"Въпреки че този процес беше труден, не искам други жени да се притесняват да говорят, защото това е правилното нещо. Изпитвам огромно уважение към всяка жена, която взе участие. Мисля, че те са невероятни", заяви тя.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.