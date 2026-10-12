Според източник от шоубизнеса певицата Кари Ъндърууд, позната и като член на журито на American Idol, е сред основните фаворитки за ролята на изпълнителката на Jolene

221 Снимка: Getty Images

Семейството на легендата на кънтри музиката Доли Партън обмисля възможността да разкаже живота ѝ в биографичен филм, съобщава RadarOnline.com.

Според източник от шоубизнеса певицата Кари Ъндърууд, позната и като член на журито на American Idol, е сред основните фаворитки за ролята на изпълнителката на Jolene. Сред възможните кандидатки са още Сабрина Карпентър, Сидни Суини и Хилари Дъф.

"Глобалната реакция след смъртта на Доли доказва едно: добре направен биографичен филм за живота ѝ, включващ най-известните ѝ песни, би имал огромен успех. Семейството ѝ има възможност да увековечи наследството ѝ по впечатляващ начин", коментира източникът.

Докато беше жива, Партън разказваше за детството си в телевизионни филми. Според източника евентуалната продукция за големия екран ще се съсредоточи основно върху зрелите години на певицата, възхода ѝ към славата, бизнес успехите ѝ и филмовата ѝ кариера в Холивуд, започнала в началото на 80-те години.

Източникът смята, че има немалко актриси и попзвезди, които биха могли да се превъплътят в Партън, починала на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рака.

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"Кари Ъндърууд е едно от имената, които често се споменават заради сходствата с Доли в характера и сценичното присъствие", посочва източникът.

"Има обаче и много други известни певици и актриси, които биха могли да се справят с тази роля. В крайна сметка близките на Доли ще решат кой да я изиграе. Първата стъпка за семейството е да организира проекта и да подготви сценария в сътрудничество с холивудско студио."

Според източника семейството би постъпило разумно, ако привлече продуцент с доказан опит в създаването на биографични филми.

"Едно от най-големите имена в момента е Греъм Кинг, продуцент на "Бохемска рапсодия" за групата Queen и на "Майкъл", който се превърна в най-големия финансов успех в жанра тази година. Филм за кариерата на Партън също има потенциал да постигне подобен успех, но подобни продукции изискват внимателен подход", отбелязва източникът.

"В този жанр няма втори шанс. Дори "Майкъл" отне повече от четири години и премина през множество презаснемания, преди да бъде създадена версия, която да се хареса на феновете по целия свят."

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