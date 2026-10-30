Зад внушителното присъствие и забележителната кариера на сър Патрик Стюарт се крие живот, белязан не само от големи професионални успехи, но и от лични разочарования и неизказани съжаления

7121 Снимка: Willy Sanjuan/Invision/AP

Зад забележителната кариера на сър Патрик Стюарт се крие живот, белязан не само от големи професионални успехи, но и от лични разочарования, пропуснати моменти и неизказани съжаления. Актьорът, когото милиони зрители обикнаха като капитан Жан-Люк Пикар, неведнъж е признавал, че най-трудните му битки не са били на сцената или пред камерата, а в собствения му дом.

Сложните отношения в семейството и болезненото отчуждение от собствените му деца били сред темите, за които сър Патрик Стюарт говорел откровено през последните години от живота си. Актьорът не криел съжалението си, че с времето е изгубил близостта със сина и дъщеря си.

Стюарт, който почина в сряда на 86-годишна възраст след борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви, споделя за личната си болка в интервю за Irish Independent през 2023 г. Тогава той признава, че изпитва "огромна скръб" заради отчуждението от сина си Даниел, на 59 години, и дъщеря си Софи, на 54.

"Тъй като сега съм разделен от децата си, нямаме истински отношения помежду си, те се превърнаха в изключително важна част от живота ми", казва актьорът.

Признава, че самият той трудно приел факта, че връзката му с двете му деца на практика е несъществуваща. Даниел и Софи са от дългогодишния му брак с бившата му съпруга Шийла Фалконър, с която са женени от 1966 до 1990 г.

"Никога не съм си представял, че това може да се случи. Но и двете ми деца вече са в петдесетте си години, те не са деца, а възрастни хора. А отношенията ми с тях на практика не съществуват", споделя Стюарт.

Актьорът не прехвърля вината върху обстоятелствата или другите, а поема отговорност за допуснатото през годините.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Винаги поставях актьорската си работа на първо място, преди семейството си", признава той. По думите му не минавал и ден, без да съжалява за случилото се. Споменът за децата му и за хората, в които са се превърнали, продължавал да му причинява болка. "Тежи ми и усещането за отговорност, че те са станали хората, които са днес, отчасти заради мен, заради влиянието, което съм имал върху тях, или заради липсата на такова", казва актьорът.

В интервюто Стюарт признава още, че е можел да бъде по-добър родител, когато децата му са били малки.

"Бях просто обсебен от работата си и всичко останало оставаше на второ място. Сега се опитвам да поправя това, доколкото мога, във взаимоотношенията с внуците си. А собствените ми деца сякаш са ми простили", споделя той.

В автобиографията си, издадена през 2023 г., Стюарт също засяга отношенията с Даниел и Софи. Той ги определя като "работа в процес на развитие", която все още има нужда от време и усилия.

"Болката от раздялата с майка им никога не е изчезвала напълно. За сметка на това имам прекрасни отношения с техните деца, моите четири забележителни внуци. Най-големият вече е в началото на двайсетте си години, а останалите трима са тийнейджъри", пише актьорът в мемоарите си.

Сър Патрик Стюарт е бил женен три пъти. Първият му брак е с Шийла Фалконър и продължава от 1966 до 1990 г. През 2000 г. се жени за продуцентката Уенди Нойс, но двамата се разделят през 2003 г. През септември 2013 г. актьорът сключва брак с певицата Съни Озел, с която остава до края на живота си.

Съни Озел и Патрик Стюарт на традиционното парти на списание Vanity Fair след церемонията по връчването на наградите "Оскар" през 2018 г. Снимка: Getty Images

Патрик и съпругата му Съни на официалната вечеря на Чарлз Финч и Chanel в навечерието на церемонията BAFTA. Събитието се провежда на 12 март 2022 г. Снимка: Getty Images

Двамата се запознават през 2008 г. в Бруклин, когато Озел работи като сервитьорка в ресторант. По това време Стюарт участва в постановката на "Макбет" в града. В интервю за сп. People през 2022 г. актьорът си спомня, че разговорът между тях започнал, след като младата жена споделила, че искала да гледа спектакъла.

"Това беше единственият път в живота ми, когато дадох телефонния си номер на непознат човек и казах: "Обади ми се, мога да ти осигуря билет". И точно така се случи. Тя дойде зад кулисите след представлението, вечеряхме заедно и ето ни днес", разказва Стюарт.

Двамата си казват "да" на церемония в Лейк Тахо през 2013 г. Кумува им близкият приятел и колега на актьора Иън Маккелън. По време на сватбата Стюарт е на 73 години, а Съни Озел - на 35. В интервю за Daily Mail през 2015 г. певицата коментира разликата във възрастта им: "Той е толкова младолик, а аз май съм от хората, които се тревожат за всичко. Така че се допълваме и някак успяваме да преодолеем разликата. Не говорим често за нея. Той е в по-добра форма от мен, което направо ме вбесява."

Години по-късно в интервю Стюарт говори с възхищение за съпругата си. "Никога досега не съм срещал човек като нея", признава той. И допълва: "Тя е изключително интелигентна и много осведомена. Интелектуалните й постижения са забележителни. Помни абсолютно всичко."

Патрик Стюарт става актьор на 18 години и печели признание на театралната сцена като част от трупата на Кралската шекспирова компания от 60-те години на миналия век. Едва след като на 47 години е нает за "Стар Трек: Следващото поколение" - телевизионен сериал, излъчван от 1987 до 1994 г. като продължение на оригиналния "Стар Трек" от 60-те години, той придобива широка известност, като продължава да играе до 80-те си години.

Патрик Стюарт позира в гримьорната си в театър "Лицеум" в Ню Йорк във вторник, 1 април 2008 г., където участва в продукция на "Макбет". Снимка: AP Photo/Rick Maiman

Като член на Кралската шекспирова компания актьорът се чувства обиден от инсинуациите в родната си страна, че е бил понижен след присъединяването си към американската телевизия, когато през 80-те години е приел да облече униформата на капитан Жан-Люк Пикар и да пилотира кораба "Ентърпрайз" в сериала, посочва АФП, цитирана от БТА.

"Един ден, раздразнен, казах: "Знаете ли, всички тези години в Кралската шекспирова компания, всички тези години, през които играех крале и принцове, рецитирах стихове и обикалях английската провинция, не бяха нищо друго освен подготовка за това да заема капитанското кресло на "Ентърпрайз", разказва Стюарт.

Или както често казва неговият герой Жан-Люк Пикар: "Направете го."

Това е роля, която Стюарт се колебае дали да приеме, след като дългогодишният му приятел и шекспиров колега Иън Маккелън го съветва да откаже да участва в "Стар Трек" и да остане в театъра.

Иън Маккелън (вдясно) връчва на сър Патрик Стюарт (вляво) отличието "Легенда на Empire" по време на церемонията по връчването на наградите "Empire" на 19 март 2017 г. в Лондон, Великобритания. Снимка: Getty Images

Патрик Стюарт все пак приема ролята и се превръща както в любимец на феновете, така и в незаменима част от доходоносната научнофантастична поредица, изигравайки Пикар не само в 176 епизода през седемте сезона на сериала, но и в няколко филма от поредицата "Стар Трек". Актьорът играе и в по-късния стрийминг сериал "Стар Трек: Пикар", чието излъчване започна през 2020 г., когато той е на 79 години.

"С изтичането на седемте сезона на "Стар Трек: Следващото поколение" границата между Жан-Люк Пикар и Патрик Стюарт ставаше все по-тънка, докато за мен стана невъзможно да разбера къде свършва той и къде започвам аз. Толкова много от това, в което вярвах и което чувствах, беше вложено в този сериал", казва Стюарт пред в. "Гардиън" през 2022 г.

Тази първа голяма роля в жанра на научната фантастика му отваря широко вратите към холивудското кино. В началото актьорът се колебае дали да приеме и ролята на професор Екс - мутант в инвалидна количка, във филмите от поредицата "Х-Мен", базиран на популярния герой от комиксите на "Марвел".

"Казах: "Вижте, знам, че това не е научна фантастика, а фентъзи, а аз вече съм играл такива роли. Но те ме убедиха, че няма да е като "Стар Трек", така че приех ролята. И отново се оказа, че съм сгрешил", отбелязва Стюарт пред "Гардиън".

Патрик Стюарт се превръща в ключова фигура в друга високодоходна поредица, започвайки с първия филм "X-Mен" през 2000-ната година, последван от още няколко, включително филма на "Марвел" от 2022 г. "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта".

Като дете, разказва Патрик Стюарт, актьорството се превръща в "безопасно място" за него, след като учител го запознава с произведенията на Шекспир, и по-конкретно с "Венецианският търговец", когато той е на 12 години.

Патрик Стюарт в ролята на Ланс, заедно с кучето си Краб, по време на репетициите за постановката на Робин Филипс "Двамата веронци" от Уилям Шекспир за Кралската шекспирова компания, септември 1970 г. Снимка: Getty Images

Стюарт започва да губи косата си на 17 години и на 19 вече е плешив. Тогава той се срамува от това, но в крайна сметка го приема. Заради преждевременното си оплешивяване той е отхвърлян за много роли на млади романтични герои, но бързо намира своето място в театралния свят.

Актьорът става сър Патрик Стюарт, когато кралицата го удостоява с рицарско звание в Бъкингамския дворец през 2010 г. Пред репортерите той разказа, че негови герои са британските актьори Лорънс Оливие, Джон Гилгуд и Алек Гинес, които също са били посветени в рицарство, като добави, че "да бъде в тази компания е най-великото нещо, което му се е случвало в професионален план".

Патрик Стюарт (1940-2026 г.) Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.