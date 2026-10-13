Ар Джей Мити си отиде на 34 години, а екранният му баща Брайън Кранстън не скри, че сърцето му е разбито от лошата новина

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Звездата от сериала "В обувките на Сатаната" Ар Джей Мити, станал известен с ролята на Уолтър Уайт-младши в хитовата поредица, почина едва на 34-годишна възраст.

Мити е открит мъртъв в понеделник в 13:30 ч. в жилище в Браунсвил, Тексас, за което се смята, че е неговият дом. Местните власти съобщават, че се води разследване и ще бъде извършена аутопсия.

Изданието TMZ, което първо съобщи новината, заяви, че е получило информация, според която Мити е сложил край на живота си. Той участва в 56 епизода на "В обувките на Сатаната" в периода 2008-2013 г. в ролята на сина на главния герой Уолтър Уайт (в изпълнение на Брайън Кранстън) - неизлечимо болен учител по химия, който изгражда империя за производство на метамфетамин заедно с Джеси Пинкман (Аарън Пол), своя не особено способен бивш ученик.

На тригодишна възраст на Ар Джей е поставена диагноза церебрална парализа, след което той активно се застъпва за правата на актьорите и хората с увреждания, работещи в развлекателната индустрия.

Представител на актьора потвърди смъртта му с изявление: "С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и пламенен защитник на правата на хората с увреждания Ар Джей Мите. Ар Джей Мити стана най-известен с ролята си на Уолтър "Флин" Уайт-младши в отличения с множество награди и високо оценен от критиката сериал на AMC "В обувките на Сатаната". Черпейки от личния си опит в живота с церебрална парализа, Мити придаде автентичност на ролята и създаде платформа за повишаване на осведомеността относно уврежданията и насърчаване на приобщаването. Освен че носеше радост на близки и приятели по целия свят, той бе посланик на организациите United Cerebral Palsy и Shriners Children"s."

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Ар Джей Мити и Брайън Кранстън играят син и баща в хитовия сериал "В обувките на Сатаната" Снимка: IMDB

Звездите от сериала "В обувките на Сатаната" Брайън Кранстън, Арън Пол и Дийн Норис бяха сред първите му колеги, които публично изразиха скръбта си по повод кончината на актьора.

70-годишният Кранстън сподели, че е "съкрушен" от смъртта на своя екранен син, и публикува трогателно послание в Instagram с думите: "Ще ми липсваш, сине."

Актьорът добави, че е "особено тежко", че Мити е "сложил край на живота си", тъй като двамата наскоро са си разменяли съобщения и са планирали да се видят за обяд.

"Ар Джей Мити, моят скъп син от "В обувките на Сатаната", почина", написа той под обща снимка. "Запознах се с него, когато беше едва на 14 години и получи ролята на Уолтър Уайт-младши - роля, която изпълняваше с толкова много радост и ентусиазъм. Роден с церебрална парализа, той никога - абсолютно никога - не позволи това предизвикателство да му служи като оправдание за каквото и да било. Той посрещна натоварения снимачен график с огромна решителност."

Шокиращата смърт на Мити настъпва година след като актьорът се сгоди за приятелката си Кенеди Суарес на нейния 30-и рожден ден.

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