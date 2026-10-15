Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Британският актьор Джон Бойега, познат с ролята си на Фин във филмовата поредица "Междузвездни войни", разкри, че е женен от две години и скоро ще стане баща на момче.

Звездни бебета

34-годишният актьор сподели новината в интервю за британския вестник The Guardian. Когато журналистът го попитал за пръстена на ръката му, Бойега потвърдил, че това е брачна халка и че двамата със съпругата му са сключили брак преди две години.

Звездата обаче не разкри самоличността на половинката си. Той сподели единствено, че са имали скромна сватбена церемония, но в бъдеще би искал да отпразнуват събитието по-мащабно. "И двамата харесваме идеята да отпразнуваме нещо, което вече сме изградили, вместо самото начало", обясни актьорът.

Бойега, който е с нигерийски произход, дори се пошегува, че когато дойде време за голямото празненство, ще трябва да затворят цяла Нигерия заради събитието. В интервюто Бойега разкри и още една щастлива новина, че със съпругата му очакват момченце. Освен това актьорът вече е доведен баща на малко момче.

"Бебето ми е на път. Вече го очакваме", сподели той. Звездата не скри колко щастлив се чувства от случващото се в личния му живот. "Семейният ми живот е напълно пълноценен", призна Бойега.

Актьорът придоби световна популярност с ролята си на Фин в поредицата "Междузвездни войни". През годините той открито е говорил за расистките нападки, на които е бил подложен от фенове в интернет.

През 2020 г. Бойега публично осъди расисткия тормоз в Инстаграм. Две години по-късно похвали "Дисни" за това, че защити друга звезда от вселената на "Междузвездни войни" - Моузес Инграм, която също стана мишена на расистки обиди заради участието си в сериала "Оби-Уан Кеноби".

В интервю актьорът коментира, че реакцията на компанията е показала промяна спрямо времето, когато самият той се е сблъсквал с подобно отношение.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34620
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10085
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11822
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1448
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2299
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5425
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2254
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3634
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1446
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
422