Актьорът Джон Бойега, познат с ролята си на Фин, сподели новината в интервю за британския вестник The Guardian

1193 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Британският актьор Джон Бойега, познат с ролята си на Фин във филмовата поредица "Междузвездни войни", разкри, че е женен от две години и скоро ще стане баща на момче.

34-годишният актьор сподели новината в интервю за британския вестник The Guardian. Когато журналистът го попитал за пръстена на ръката му, Бойега потвърдил, че това е брачна халка и че двамата със съпругата му са сключили брак преди две години.

Звездата обаче не разкри самоличността на половинката си. Той сподели единствено, че са имали скромна сватбена церемония, но в бъдеще би искал да отпразнуват събитието по-мащабно. "И двамата харесваме идеята да отпразнуваме нещо, което вече сме изградили, вместо самото начало", обясни актьорът.

Бойега, който е с нигерийски произход, дори се пошегува, че когато дойде време за голямото празненство, ще трябва да затворят цяла Нигерия заради събитието. В интервюто Бойега разкри и още една щастлива новина, че със съпругата му очакват момченце. Освен това актьорът вече е доведен баща на малко момче.

"Бебето ми е на път. Вече го очакваме", сподели той. Звездата не скри колко щастлив се чувства от случващото се в личния му живот. "Семейният ми живот е напълно пълноценен", призна Бойега.

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Актьорът придоби световна популярност с ролята си на Фин в поредицата "Междузвездни войни". През годините той открито е говорил за расистките нападки, на които е бил подложен от фенове в интернет.

През 2020 г. Бойега публично осъди расисткия тормоз в Инстаграм. Две години по-късно похвали "Дисни" за това, че защити друга звезда от вселената на "Междузвездни войни" - Моузес Инграм, която също стана мишена на расистки обиди заради участието си в сериала "Оби-Уан Кеноби".

В интервю актьорът коментира, че реакцията на компанията е показала промяна спрямо времето, когато самият той се е сблъсквал с подобно отношение.

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