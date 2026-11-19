57-годишната Ерика Еленияк се присъединила към платформата за съдържание за възрастни в началото на август

6209 Снимка: Getty Images

Бившата звезда от "Спасители на плажа" Ерика Еленияк разкри, че е била изправена пред сериозни финансови затруднения, преди да се присъедини към платформата за съдържание за възрастни OnlyFans на 57-годишна възраст. Актрисата дори била на крачка от това да загуби жилището си заради неплатен наем.

Еленияк, която изигра Шони Макклейн в първите три сезона на популярния сериал, признава, че въпреки скромния си начин на живот парите й не достигали, за да покрива разходите си. По думите й именно платформата се оказала неочакваното решение на финансовите й проблеми.

"Озоваваш се в ситуация, в която трябва да изкарваш определена сума, за да покриваш разходите си. И се питаш: "Какво да направя?", разказа тя в подкаст.

Актрисата се присъединила към OnlyFans в началото на август, а приходите й бързо започнали да нарастват. Според информация на TMZ тя е спечелила 300 000 долара само през първите три месеца в платформата. Очакванията са приходите й за първата година да достигнат близо 1 млн. долара.

По-рано Еленияк сподели пред Fox News Digital, че решението й да се присъедини към платформата е имало и неочаквано емоционално въздействие върху нея.

"За първи път в живота си наистина се чувствам обичана, оценена и уверена в себе си по начин, който никога преди не съм изпитвала. Това е невероятно усещане и не мога да повярвам колко щастие ми донесе", призна актрисата.

Еленияк направи и друго лично признание - не е имала интимна връзка от повече от десетилетие. В подкаст тя разказа, че след раждането на дъщеря си и тежката раздяла с баща й е решила да не започва нови романтични отношения.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"След като родих детето си и преминах през ужасна раздяла и развод с баща й, повече никога не съм излизала на срещи. Буквално са минали 15 години", сподели тя.

Еленияк има дъщеря на име Индиана от бившия си партньор Рош Дегъл. Тя обясни, че решението й да остане сама е било продиктувано най-вече от желанието да предпази детето си от ново разочарование.

"Взех това решение заради дъщеря си. Не исках друг човек да бъде близо до нея след всичко, през което премина. Не исках някой да си тръгне и отново да я нарани", разказа актрисата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.