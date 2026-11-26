3739 Източник: Официален Инстаграм профил (@denizcakir)

Турската актриса Дениз Чакър, позната на зрителите от популярните сериали "Великолепният век" и "Листопад", е сред заподозрените в мащабно разследване на турските власти в Истанбул. Акцията е свързана с предполагаеми престъпления, включително трафик, разпространение, притежание и употреба на наркотици, както и дейности, свързани с проституция.

По случая са издадени заповеди за задържането на общо 35 души. Сред имената в списъка са още певецът и актьор Йозджан Дениз и актрисата Бурджу Йозберк. На 25 ноември властите са задържали 24 от заподозрените. Разследването се ръководи от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.

Впоследствие 10 от задържаните, сред които и Дениз Чакър, са били разпитани от прокуратурата. Според информация на турската информационна агенция DHA обвинението е поискало налагането на мерки за съдебен контрол на деветима от заподозрените.

Към момента турските власти не са посочили конкретните основания, поради които Дениз Чакър е попаднала в списъка на заподозрените. Не са оповестени и подробности за предполагаемото й участие в престъпленията, обект на разследването.

Разследването продължава.

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