Звезда от "Великолепният век" и "Листопад" е замесена в мащабно разследване за наркотици в Турция
Дениз Чакър е била задържана и разпитана
Турската актриса Дениз Чакър, позната на зрителите от популярните сериали "Великолепният век" и "Листопад", е сред заподозрените в мащабно разследване на турските власти в Истанбул. Акцията е свързана с предполагаеми престъпления, включително трафик, разпространение, притежание и употреба на наркотици, както и дейности, свързани с проституция.
Съдебен спор
По случая са издадени заповеди за задържането на общо 35 души. Сред имената в списъка са още певецът и актьор Йозджан Дениз и актрисата Бурджу Йозберк. На 25 ноември властите са задържали 24 от заподозрените. Разследването се ръководи от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.
Впоследствие 10 от задържаните, сред които и Дениз Чакър, са били разпитани от прокуратурата. Според информация на турската информационна агенция DHA обвинението е поискало налагането на мерки за съдебен контрол на деветима от заподозрените.
Към момента турските власти не са посочили конкретните основания, поради които Дениз Чакър е попаднала в списъка на заподозрените. Не са оповестени и подробности за предполагаемото й участие в престъпленията, обект на разследването.
Разследването продължава.