Той е служил във Военновъздушните сили на САЩ, преди да стане актьор

3954 Снимка: АР/БТА

Разноликият актьор Том Скерит, известен с ролите си в холивудски хитове като научнофантастичната класика "Пришълецът", военната комедия "Военнополева болница" и екшън драмата "Топ Гън", е починал на 93-годишна възраст, потвърди неговият мениджър, цитиран от Ройтерс.

Роденият в Детройт Скерит, чиято кариера в Холивуд обхваща периода от 60-те години на миналия век до 20-те години на настоящия век, е починал в сряда от естествени причини, съобщава Ей Би Си 7, позовавайки се на изявление, направено от семейството му.

Известен с мъжествената си външност и способността си да блести в най-различни жанрове, Том Скерит оставя в наследство незабравими изпълнения в главни и поддържащи роли в киното и телевизията.

Пробива си на големия екран актьорът прави с ролята в черната комедия за Корейската война "Военнополева болница" (1970) на режисьора Робърт Олтман. Актьорският състав на филма включва още Доналд Съдърланд, Елиът Гулд и Сали Келърман. Филмът, чиято популярност съвпада с безпокойството в САЩ по повод войната във Виетнам, е номиниран за пет награди "Оскар".

В научнофантастичния хорър "Пришълецът" (1979) на режисьора Ридли Скот Том Скерит играе ролята на капитана на злощастния космически кораб, чийто екипаж се сблъсква със смъртоносно извънземно паразитно същество. В прочутата кървава сцена, в която извънземно бебе излиза от гърдите на Джон Хърт, героят на Скерит стои до него.

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"Пришълецът" - шедьовър, в чийто актьорски състав влизат още Сигорни Уивър и Иън Холм, получава две номинации за "Оскар". "Спонтанността и импулсивността са това, което е от значение, и точно това усещах, че имахме по време на работата си по "Пришълецът". Помежду ни съществуваше онази непосредствена връзка - уважението, което аз изпитвах към останалите актьори, и уважението, което те изпитваха към мен", сподели Том Скерит в интервю през 2019 г., като същевременно похвали режисьорския гений на Ридли Скот.

Създателят на сериала Picket Fences Дейвид Е. Кели (в центъра) позира с актьорите Том Скерит (вляво) и Кати Бейкър, след като продукцията печели наградата "Еми" за най-добър драматичен сериал на 45-ата церемония по връчването на отличията в Пасадена, Калифорния, на 19 септември 1993 г. Снимка: АР/БТА

"Пришълецът" е един от няколкото филма, в които Скерит участва и в които има силни женски образи, в този случай смелата героиня на Уивър - Рипли. Това се счита за новаторско по онова време. "Когато прочетох сценария, едно от нещата, които най-много ми харесаха, беше, че жената се превръща в герой. Това ми допадна много", казва Скерит. "Да виждаш жени, които показват сила и твърдост, за да взимат правилните решения, беше нещото, което ме привлече. Изпитах същото и в "Стоманени магнолии" с жените в този филм. Хареса ми идеята жените да бъдат силни и влиятелни", продължава актьорът.

Актьорският състав на "Стоманени магнолии" включва звезди като Сали Фийлд, Джулия Робъртс, Доли Партън, Шърли Маклейн, Дарил Хана и други.

Тони Скот, братът на режисьора на "Пришълецът" Ридли Скот, избира Том Скерит за ключовата поддържаща роля на инструктора Вайпър Меткалф в хитовия си филм от 1986 г. "Топ Гън", който изстреля Том Круз до върховете на Холивуд. Актьорът участва редом и с друга изгряваща звезда - Брад Пит, в историческата драма "Там тече река" (1992) на Робърт Редфорд. Скерит също така изигра съпруга на Шърли Маклейн в балетната драма "Повратна точка" (1977) на режисьора Хърбърт Рос, пише БТА.

Сред другите филми, в които се е снимал Том Скерит, са "Харолд и Мод", "Мъртвата зона", "Полтъргайст 3", "Контакт", "Плачът на слънцето", "Приятелю, Тед". На малкия екран Скерит участва в нестандартния сериал на Си Би Ес Picket Fences, излъчван от 1992 до 1996 г. Ролята в поредицата му носи награда "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал през 1993 г.

Роден на 25 август 1933 г. в Детройт, Том Скерит е служил във Военновъздушните сили на САЩ, преди да стане актьор. Скерит прави филмовия си дебют през 1962 г. заедно с младия Робърт Редфорд във филма "Военен лов". Том Скерит се е женил три пъти и има пет деца.

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