В хитовия сериал актрисата влиза в образа на майката на Чандлър, изигран от покойния Матю Пери

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Морган Феърчайлд е поредната по-зряла холивудска звезда, която се присъединява към пикантния уебсайт OnlyFans. 76-годишната актриса, позната от сериалите "Приятели" и "Falcon Crest", последва стъпките на друга легенда от сапунените опери - Дона Милс, която се присъедини към OnlyFans през юли на 85-годишна възраст.

Въпреки партньорството си с OnlyFans обаче, Феърчайлд уверява, че няма да публикува сексуално съдържание в сайта. "Качвам нови снимки и видеа. И преди някой да попита - не, не от онзи вид!", сподели тя пред списание People. "Най-вече просто ще се държа шеговито и ще говоря за каквото ми хрумне."

За това дръзко начинание Феърчайлд си партнира с агенцията за управление на профили в OnlyFans - Creators Inc. Компанията стои зад присъединяването на Милс към платформата, както и на актрисата от "Американски пай" Шанън Елизабет и Джейми Пресли от сериала "Казвам се Ърл". Creators Inc работи също и с дуото майка-дъщеря Дениз Ричардс и Сами Шийн.

Предвид статута ѝ в индустрията, Фърчайлд със сигурност ще привлече много абонати към страницата си. Русокосата красавица става известна първоначално с участието си в сапунени опери - "Далас", "Search for Tomorrow", "Flamingo Road", а по-късно и "Falcon Crest". Впоследствие тя се насочва към ситкоми и комедии, сред които "Розан", "Двама мъже и половина", "Сибил" и "Мърфи Браун" - роля, която ѝ носи номинация за награда "Еми". Все пак, тя е най-популярна с ролята на майката на Чандлър Бинг в сериала "Приятели".

През последните години Фърчайлд продължава да се снима, като в периода 2022-2023 г. има периодични появи в "Централна болница" - завръщане към жанра на сапунените опери. През 2023 г. тя участва и в комедията на канала Lifetime "Ladies Of The '80s: A Divas Christmas". Филмът разказва за група звезди от сапунени опери, които се събират отново, а ролите им се изпълняват от истински телевизионни икони на 80-те години - Морган, Николет Шеридан, Лони Андерсън, Дона Милс и Линда Грей.

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Алана Стюарт, Дона Милс, Морган Феърчайлд и Жаклин Смит присъстват на събитието "Tex-Mex Fiesta 2025“ на фондацията "Фара Фосет“ в "The Rustic“ на 30 октомври 2025 г. в Далас, Тексас. Вече освен Дона и Морган стана част от OnlyFans Снимка: Getty images

В личен план, тя сключва брак с музикалния продуцент Джак Калмс през 1967 г., когато е едва на 17 години, но връзката им се разпада до 1973 г. През 1987 г. тя открива трайна любов в лицето на студийния бос Марк Зайлър, с когото остава до смъртта му през 2023 г. - той умира от инфаркт на 75-годишна възраст.

През 2023 г. тя споделя пред Daily Mail как успява да запази своя непреходен блясък през всички тези години. "В Холивуд се виждат много примери за лошо остаряване, а аз винаги съм се старала да водя много здравословен начин на живот. Това помага. Никога не съм употребявала алкохол, не съм пушила и не съм посягала към наркотици", казва тя. "Когато си млад, правиш определени неща, защото смяташ, че е добра идея. Но с напредването на възрастта, гледайки другите, си казваш: "Радвам се, че не го правих". Бурният живот и непрестанните купони състаряват сериозно. Просто съм много скучна. Всичко опира и до добрия хранителен режим. Израснах в Тексас - ако бях продължила да се храня по онзи начин, с всичко пържено, нещата щяха да изглеждат съвсем различно. Важно е човек да се информира за храненето и различните терапии."

Милс, която се присъединява към платформата OnlyFans на 85-годишна възраст, твърди, че още през първия си месец там е спечелила шестцифрена сума. Обсъждайки съдържанието си в официалния подкаст на Creators Inc., Милс призна, че е получавала странни молби от своите абонати - включително за видеа, свързани с фетиш към ходилата, в които тя "мачка грозде". Звездата сподели също, че абонатите ѝ много харесват снимки, на които тя е без грим, както и други моменти от личния ѝ живот.

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