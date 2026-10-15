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Семейството на Куоко и Пелфри официално се увеличи. Кейли Куоко и годеникът ѝ Том Пелфри съобщиха новината за появата на второто си дете - дъщеричка на име Филомена Кармин Боби Пелфри.

Звездни бебета

Малката "Фило" се е родила на 12 октомври 2026 г., сподели щастливата майка в публикация, придружена от очарователни снимки на тяхното съкровище. "Филомена Кармин Боби Пелфри", написа 40-годишната Куоко към публикацията. "Няма думи, с които да се опише това чувство - отново. Каква благословия! Толкова сме благодарни за това лудо, бурно пътешествие с всичките му възходи и падения, което ни доведе до нашата малка Фило! Семейството вече е напълно оформено! Време е да приберем бебето на Матилда у дома! Том Пелфри, животът ни се промени из основи в мига, в който се срещнахме, и подаръците от съдбата продължават да валят. Обичам те завинаги, татко на момиченце!"

44-годишният Пелфри също сподели новината за появата на тяхната "най-малка кралица" със своите последователи в Instagram.

Филомена е втората дъщеря на двойката - те имат и тригодишна дъщеря на име Матилда. Куоко и Пелфри обявиха, че семейството им се разраства, по-рано тази година в публикация, в която присъстваше дъщеря им Матилда.

Публикацията започваше със снимки на семейството, позиращо до торта за разкриване на пола на бебето - с розова вътрешност, - както и снимки на Куоко, показващи бременния ѝ корем.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Куоко и Пелфри са заедно от четири години; запознават се през април 2022 г., след като общият им мениджър ги среща. През 2023 г. на бял свят се появява дъщеря им Матилда, а на следващата година двамата се сгодяват.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

На церемонията за наградите "Еми" през 2026 г., докато произнася речта си при получаването на приза за "Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал" (за ролята си в "Task"), Пелфри нарече семейството си с Куоко "най-ценното съкровище в живота ми".

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