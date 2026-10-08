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След едно наситено и цветно лято на GREESH им предстои и още по-зает сезон до края на годината. Групата продължава промотирането на втория си албум "Ще лъжеш ли" с голямо турне, което ще мине през клубовете на 12 български града, като обиколката им започва от София този петък на откриването на софийския Оktoberfest - BierGarten в Борисовата градина.

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"Ще лъжеш ли" излезе в края на миналата година, включвайки девет авторски фънки груув парчета със силен заряд и социални тематики. Това е вторият албум на GREESH след ударния соло запис "Звук", който излезе през 2024 г. и в който Гриша Георгиев-Greesh сам записва всички инструменти. Малко след това GREESH се присъединява към независимото обединение на артисти Projector Plus, превръща се в група, към която се присъединяват Галатея Мутафова (баритон саксофон, клавишни и вокали) и Никола Джоков-Никсън (барабани, клавишни и вокал), като записват "Ще лъжеш ли" заедно с Йоана Кунева (бас и вокали).

На 9 октомври от 20:00 ч. GREESH ще постави началото както на турнето си, така и на новия октомврийски фестивал BierGarten Sofia, който ще се проведе на малката сцена на Vidas Art Arena. Тогава триото ще изпълни част от авторската си музика от двата албума, както и други любими тракове на публиката.

Обиколката им продължава на 10 октомври, когато бандата ще забие във Враца (The Place), на 23-и - ще са в Асеновград ("КоШиПраим"), а на 24-и в Карлово в "Рок Клуб Мадрид". През ноември GREESH ще забият отново пред софийската публика на 7-и в бар "Тънка Червена Линия", след което на 13 ноември се отправят към Варна ("Хале 3"), а на 14-и - в Свищов (Splash). На 27 ноември триото се връща на морето, за да излезе на сцената на Модерния театър в Бургас, след което продължава към Ямбол на 28-и, за да свири в Рок клуб "Рогача".

След малка почивка GREESH се завръщат на сцената за една празнична порция музика, като на 23 декември ще бъдат в Пловдив (Download) и на 25-и - в шуменския театър "Васил Друмев". Навръх Коледа, 26 декември, бандата ще забие в Казанлък (Hope Live Club), а на 27-и ще завършат турнето си във Велико Търново в клуб Melon.

"Качихме се на нови сцени - някои бяха малки, други - големи, трети - импровизирани. Направихме нови запознанства с всякакви невероятни хора. Създадохме си нови фенове, на които - ние им станахме фенове. Имахме трудности, които успяхме да преодолеем. И така... изпращаме този така любим сезон, чийто сцени бяха залети от нашата гръндж-фънк вълна и посрещаме новото есенно-зимно турне с големи очаквания и отворени обятия", с тези думи триото приветства новия сезон.

Участията на GREESH зареждат с енергия със своя грууви саунд и песни, които застават срещу социалните несправедливости. Стилът на триото не е лесно определим, смесващ алтърнатив с гръндж и фънк звученето. След края на есенно-зимното им турне, бандата ще започне работа и по нови парчета за предстоящия им трети албум.

Източник: Projector+

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