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Григор Димитров и мексиканската актриса Ейса Гонсалес вече обсъждат възможността да сключат брак. Това стана ясно от отговор на българския тенисист пред журналисти при пристигането на двойката в Мексико Сити.

Репортери посрещнаха двамата на летището и не пропуснаха да попитат дали планират следващата голяма крачка във връзката си. Ейса първоначално се обърна шеговито към Григор с думите: "Не се поддавай на напрежението, скъпи!". Тенисистът обаче не избегна въпроса и отговори: "Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи".

Посещението в мексиканската столица е свързано и със семейството на актрисата. Ейса е родена в Мексико Сити и е подготвила за Григор възможност да прекара време с близките ѝ, както и да се запознае с местната култура. Сред планираните занимания са дегустация на традиционна мексиканска кухня и среща с шаман за ритуално пречистване.

Връзката между Димитров и Гонсалес привлече вниманието още след първите им общи появи през 2025 г. Двамата постепенно започнаха да споделят моменти заедно и в социалните мрежи, а актрисата неведнъж е показвала подкрепата си към тенисиста.

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Засега няма обявена дата или конкретни подробности за евентуална сватба. Думите на Григор обаче са първото ясно публично потвърждение, че двамата са разговаряли за брак и не изключват той да стане реалност в близко бъдеще.

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Публикация, споделена от Eiza & Grigor(@eizaygrigor)

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